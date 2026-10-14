Gilberto Mora cumple 18 años y estos son los datos que explican su ascenso en el futbol mexicano

(Ilustración: Jesús Aviles)

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Gilberto Mora celebra este 14 de octubre su cumpleaños número 18 en un momento clave para su futuro futbolístico. El mediocampista de los Xolos de Tijuana alcanzó la mayoría de edad, un requisito que le permite ser negociado con equipos europeos, mientras su nombre comienza a relacionarse con algunas de las instituciones más importantes del balompié internacional.

Nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el joven mexicano pasó de debutar en Primera División durante 2024 a participar en competencias internacionales con la Selección Mexicana. Su crecimiento ha despertado interés por su capacidad técnica, visión de juego y facilidad para competir ante rivales de mayor experiencia.

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La representante del delantero mexicano asegura que tiene el talento, la concentración y la preparación necesaria para competir en las ligas más importantes del fútbol mundial. (Ilustración: Jesús Aviles)

Aunque Liverpool, Arsenal, Real Madrid y Barcelona han aparecido entre los posibles destinos mencionados alrededor de su futuro, hasta ahora no existe información confirmada sobre una negociación formal.

Estos son 18 aspectos de su trayectoria que permiten entender por qué Mora se ha convertido en uno de los nombres más llamativos de la nueva generación mexicana.

Sus primeros pasos con Xolos de Tijuana

1. Nació en Chiapas. Gilberto Mora nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez.

El futbolista de Xolos debutó con 15 años y ahora tendrá su primera experiencia en el Tricolor Foto: IG@gil_morita IG@xolos

2. Proviene de una familia futbolera. Su padre, Gilberto Mora Olayo, jugó profesionalmente con clubes como Jaguares de Chiapas, Puebla y Tijuana.

3. Debutó en 2024. Su primera aparición profesional ocurrió el 18 de agosto de ese año, cuando Xolos venció 3-1 a Santos Laguna. Ingresó al minuto 73 en sustitución de Efraín Álvarez, bajo la dirección de Juan Carlos Osorio.

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4. Su primera asistencia llegó en un partido contra Santos. Jaime Álvarez convirtió al minuto 96 tras una jugada en la que participó Mora, durante el Apertura 2024.

5. Anotó en su primera titularidad. El 30 de agosto de 2024 comenzó un partido desde el inicio y respondió con su primer gol en Primera División, durante la victoria 2-1 frente a León.

Mora jugó ante León después de representar al Tri en el Mundial 2026 (Instagram / gil_morita)

6. Ha tenido pocas amonestaciones. De acuerdo con los datos proporcionados, acumula tres tarjetas amarillas como profesional: dos en Liga MX y una en la Leagues Cup de 2025 ante Colorado Rapids.

7. Ha trabajado con dos entrenadores extranjeros en Tijuana. Desde su debut, sus técnicos han sido el colombiano Juan Carlos Osorio y el uruguayo Sebastián Abreu.

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Su crecimiento con la Selección Mexicana

Soccer Football - Friendly - Internacional v Mexico - Estadio Beira Rio, Porto Alegre, Brazil - January 16, 2025 Mexico's Gilberto Mora and teammates after the match REUTERS/Diego Vara

8. Recibió su primera convocatoria con pocos partidos. Después de disputar apenas 16 encuentros en Liga MX, Javier Aguirre lo llamó para un amistoso contra Internacional de Porto Alegre. Mora participó en los minutos finales de la victoria mexicana por 2-0.

9. Consiguió su primer doblete en la Leagues Cup. El 31 de julio de 2025 marcó dos goles ante LA Galaxy, aunque Xolos terminó perdiendo 5-2.

10. Debutó oficialmente con el Tricolor en la Copa Oro. Fue titular frente a Arabia Saudita durante la fase de grupos y disputó 73 minutos en el triunfo por 2-0.

Jun 28, 2025; Glendale, Arizona, USA; Mexico midfielder Gilberto Mora (7) and Saudi Arabia defender Ali Majrashi (26) battle for the ball in the first half during a quarterfinal match of the 2025 Gold Cup at State Farm Stadium. Mandatory Credit: Rick Scuteri-Imagn Images

11. Contribuyó al pase a la final de la Copa Oro 2025. Una asistencia suya permitió que Raúl Jiménez anotara el tanto con el que México eliminó a Honduras. El combinado nacional posteriormente conquistó el título ante Estados Unidos.

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12. Marcó en el Juego de Estrellas de 2025. Mora anotó el único gol de la Liga MX en el encuentro frente a las figuras de la MLS, aunque el representativo mexicano perdió.

13. Destacó en el Mundial Sub-20. Durante el torneo de 2025 anotó dos goles ante España, uno contra Marruecos y dio asistencias frente a Brasil y Chile. México quedó eliminado en cuartos de final ante Argentina.

Soccer Football - FIFA Under 20 World Cup - Quarter Final - Mexico v Argentina - Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos, Santiago, Chile - October 11, 2025 Mexico's Gilberto Mora before the match REUTERS/Pablo Sanhueza

14. Las lesiones frenaron parte de su desarrollo. Los problemas físicos le impidieron disputar 11 partidos durante el Clausura 2026, de acuerdo con la información proporcionada.

15. Participó en el Mundial de 2026. Debutó en la inauguración ante Sudáfrica al ingresar por Álvaro Fidalgo al minuto 66. También fue titular frente a Chequia, Ecuador e Inglaterra, dentro de una participación mexicana de cinco encuentros.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Raul Jimenez celebrates scoring their second goal with Gilberto Mora REUTERS/Pawel Kopczynski

16. Anotó su primer gol con la selección mayor ante Colombia. Mora consiguió su estreno goleador con el Tricolor en el empate 1-1 del amistoso correspondiente a la fecha FIFA de septiembre de 2026.

El mexicano Gilberto Mora patea el balón frente a Gustavo Puerta y Richard Rios de Colombia en el encuentro amistoso del sábado 26 de septiembre del 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

Los grandes de México y el sueño europeo

17. Ya le ha marcado a tres clubes importantes. El mediocampista consiguió anotaciones frente a Chivas, Pumas y Cruz Azul, aunque todavía no ha logrado marcar contra América.

18. Su futuro despierta expectativas internacionales. Liverpool, Arsenal, Real Madrid y Barcelona figuran entre los equipos mencionados como posibles destinos. Sin embargo, cumplir 18 años no significa que su fichaje esté asegurado: cualquier movimiento dependerá de las negociaciones entre las partes.

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El juvenil mexicano se volvió objeto de deseo en diferentes clubes de Europa. (Jesús Avilés)

Con la mayoría de edad, Gilberto Mora inicia una etapa determinante para su carrera. Su experiencia internacional y su recorrido en Xolos lo colocan bajo la mirada de los aficionados, mientras la posibilidad de emigrar al futbol europeo alimenta las expectativas sobre su desarrollo.

Por ahora, el siguiente capítulo de la joven promesa mexicana sigue abierto. Su futuro dependerá de las decisiones deportivas y contractuales que se tomen en los próximos meses, mientras continúa construyendo su trayectoria con la intención de consolidarse tanto en su club como en la Selección Mexicana.