Alfredo Adame no le teme a la cárcel tras perder juicio por discriminación ante Gustavo Adolfo Infante

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Alfredo Adame no teme ir a prisión tras ser declarado culpable de discriminación en agravio de la madre de Gustavo Adolfo Infante, en un fallo emitido el 8 de octubre por un juez del Poder Judicial de la Ciudad de México.

El conflicto se remonta a principios de 2022, cuando el actor emitió declaraciones públicas contra Elvia Inés Seañez, madre del periodista, a quien acusó de practicar “magia negra” y de estar involucrada en actos ilícitos como el robo.

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En febrero de ese año, Infante y su madre ratificaron una denuncia penal por violencia de género, violencia mediática y discriminación.

Gustavo Adolfo Infante ganó un juicio promovido contra Alfredo Adame por discriminación. (Infobae México)

“La mamá era bruja negra, la mamá les daba peyote y les daba hongos en una pocilga donde vivían, y donde la hermana te pasaba el huevo negro”, dijo Adame para El Gordo y la Flaca en 2022.

El proceso penal se extendió más de cuatro años

La disputa legal entre ambos comunicadores sumó capítulos adicionales durante el litigio. En junio de 2024, Alfredo Adame fue arrestado durante seis horas por incumplir las medidas de protección que le prohibían referirse a las víctimas.

El juez determinó finalmente la responsabilidad penal del actor el 8 de octubre de 2026, luego de un proceso que Gustavo Adolfo Infante calificó como un triunfo de la justicia para su familia.

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Alfredo Adame e Infante acudieron el jueves 8 de octubre ante las autoridades judiciales por el proceso por presunta discriminación. (YouTube: Sale el Sol)

Alfredo Adame minimiza el fallo y anuncia que apelará

El actor reacciona ante medios y resta importancia a la resolución judicial. “Una aberración, no creo en la justicia… El juez me la receta, soy culpable. No es de morirse, no es de cárcel, puede que sus abogados pidan un año de cárcel, tres años de cárcel, se conmuta una multa, pagar 16 mil 800 pesos del psicólogo y a lo mejor trabajo social, no sé, no pasa nada…”, declara Adame.

El Código Penal de la Ciudad de México contempla para el delito de discriminación penas de uno a tres años de prisión, trabajo comunitario y multa, según las circunstancias del caso. La audiencia para individualizar la sanción quedó programada para el jueves 15 de octubre.

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Adame adelanta también su estrategia legal una vez conocida la sentencia. “El día 15 a las 2:00 de la tarde el jueves se va a hacer ya la sentencia... dan la sentencia y al otro día viene la apelación, no es un delito grave”, sostiene el actor.

(Instagram/@alfredoadame.goldenboy)

El conductor insiste en que nunca mencionó el nombre de la víctima en sus declaraciones y descarta disculparse con ella. Acusa además a Infante de manipular a su madre para perjudicarlo, mientras las autoridades fueron imponiendo medidas cautelares a lo largo del proceso.

Gustavo Infante anuncia nuevas demandas por daño moral

Gustavo Adolfo Infante anuncia que presentará dos demandas civiles adicionales contra Adame por daño moral, una por las afectaciones a su madre y otra por las expresiones dirigidas contra su persona.

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El periodista revela también que durante la audiencia del 8 de octubre hubo un intercambio de miradas con Adame tras conocerse el fallo. Según su versión, el proceso dejará además antecedentes penales para el actor una vez que se establezcan formalmente las sanciones.

(Jovani Pérez/Infobae)

Infante relata que el actor le “mentó la madre” durante la última audiencia, aunque esa conducta no incidiría en la sentencia que el juez dicte este jueves. El litigio, que arrancó hace más de cuatro años, llega a su etapa definitoria con la audiencia de individualización de sanciones.