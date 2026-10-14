México

La Iglesia mexicana llamó a parroquias, familias y fieles a unirse en oración por la salud del papa León XIV

Los obispos mexicanos solicitaron que las misas, el Rosario y la oración cotidiana acompañen al papa León XIV

Fotografía del papa León XIV (C) llegando al Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, Italia. EFE/Angelo Carconi
Fotografía del papa León XIV (C) llegando al Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, Italia. EFE/Angelo Carconi
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La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) difundió este martes 13 de octubre un comunicado en el que expresó su cercanía con el papa León XIV, luego de que someterse a una intervención quirúrgica y un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar.

El papa León XIV fue sometido este martes a una cirugía que confirmó un diagnóstico de cáncer de pulmón, tras lo cual los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. La operación, realizada en el Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, se prolongó durante 90 minutos y no registró complicaciones, según informó el Vaticano.

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El documento firmado por Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y presidente de la CEM, así como de Héctor M. Pérez Villarreal, obispo auxiliar de México y secretario general, exhortaron a las familias y fieles a rezar por la salud del papa León XIV.

“Unidos en la oración y la esperanza por la salud del papa León XIV”, compartieron los obispos mexicanos.

“Ante las noticias sobre el estado de salud del papa León XIV, después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido y del diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar que se ha dado a conocer, los Obispos de México queremos expresar nuestra cercanía, afecto filial y profunda comunión con el Santo Padre”, expresó la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

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Comunicado impreso de la Conferencia del Episcopado Mexicano con un mensaje sobre la salud del papa León XIV y dos firmas al final
La CEM expresa su apoyo y llama a la oración por la salud del papa León XIV (Cortesía )

“En estos momentos, invitamos al pueblo de Dios a mantener viva la esperanza y a renovar nuestra confianza en el señor, sabiendo que su amor nos sostiene especialmente en los momentos de fragilidad y dificultad”

“Reiteramos nuestra invitación a las comunidades parroquiales, familias, sacerdotes, consagrados y fieles laicos a perseverar en la súplica confiada por su salud y pronta recuperación. Que nuestras celebraciones eucarísticas, el rezo del Santo Rosario y la oración cotidiana sean expresión de una Iglesia unida que acompaña con amor a su pastor”.

“Encomendamos la vida y la salud del papa León XIV a la amorosa intercesión de Santa María de Guadalupe, Madre de la Iglesia, para que lo cubra con su manto, lo fortalezca en este tiempo de prueba y le conceda serenidad y consuelo”, concluye el mensaje enviado por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), firmado por los obispos: Ramón Castro Castro y Héctor M. Pérez Villarreal.

El papa León XIV fue operado por una adenocarcinoma pulmonar

Papa León XIV CRÉDITOS AFP
Papa León XIV fue operado por una adenocarcinoma pulmonar CRÉDITOS AFP

El papa León XIV fue sometido a una cirugía torácica en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma, luego de que estudios previos detectaran un nódulo en uno de sus pulmones.

Durante la intervención, los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica asistida por video. El análisis histológico realizado durante la operación confirmó un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar.

La Santa Sede informó que la cirugía duró cerca de 90 minutos, se desarrolló sin complicaciones y permitió retirar la zona afectada. El pontífice, de 71 años, despertó con normalidad y regresó a su habitación, donde continuará bajo observación médica.

El Vaticano había señalado que el nódulo se encontraba localizado y que la hospitalización del papa se extendería aproximadamente durante una semana. También suspendió las audiencias públicas del papa León XIV hasta el próximo 20 de octubre.

Antes de la operación, especialistas en oncología habían señalado que, incluso si el nódulo resultaba ser canceroso, el pronóstico del papa era “excelente”, dado que el tejido sería extirpado en una etapa temprana de la enfermedad.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) difundió un escrito en el que manifestó su “cercanía, afecto filial y profunda comunión” con el papa León XIV. Además, convocó a parroquias, familias, sacerdotes y fieles a orar por la recuperación del pontífice.

La evolución clínica del papa León XIV quedará bajo seguimiento médico durante los próximos días, mientras el Vaticano evalúa los resultados de los estudios posteriores a la intervención y define los pasos de su recuperación.

El papa León XIV celebra una misa en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. (AP Foto/Gregorio Borgia)
El papa León XIV celebra una misa en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. (AP Foto/Gregorio Borgia)

La Santa Sede informó que la operación al papa León XIV se realizó sin complicaciones y que el pontífice regresó a su habitación tras despertar con normalidad. Durante la intervención, los médicos extirparon el lóbulo inferior de su pulmón derecho, luego de que el análisis histológico confirmara un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar. El Vaticano prevé que permanezca internado cerca de una semana, a la espera de los controles posteriores a la cirugía.

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