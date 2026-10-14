Morena propone anular una elección por cobertura informativa indebida a través de la Ley de los Medios de Impugnación en Materia Electoral

El dictamen de esta nueva ley fue retirado de la Cámara de Diputados el pasado mes de mayo, pero se va a discutir el próximo jueves. Crédito: INE

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En la Cámara de Diputados, la bancada de Morena busca establecer criterios para determinar cuándo una cobertura informativa puede considerarse indebida y derivar en la nulidad de una elección.

Lo anterior, forma parte del predictamen de la nueva Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral que se podría discutir el próximo jueves en la Cámara Baja.

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Morena busca anular una elección por una cobertura informativa indebida

Dicho documento prevé que se presuma la existencia de esa cobertura cuando la programación o los espacios informativos y noticiosos constituyan una actividad reiterada y sistemática, dirigida a influir en las preferencias electorales, en lugar de responder a un ejercicio periodístico.

“Para efectos de lo dispuesto en la Base VI, del artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presumirá que se está en presencia de cobertura informativa indebida cuando, tratándose de programación y de espacios informativos o noticiosos, sea evidente que, por su carácter reiterado y sistemático, se trata de una actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía y no de un ejercicio periodístico”, detalla el numeral 6 del artículo 86.

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Pese a que el proyecto establece esos criterios, no explica claramente cómo se determinaría cuándo una cobertura deja de ser periodística y se convierte en publicidad dirigida a influir en el voto.

El partido Somos acusa que “Ley Antimemes” fue avalada por temor de Morena a perder elecciones en 2027 y 2030. (Foto: Somos)

¿Qué está protegido contra la censura judicial?

El predictamen establece, en un segundo apartado, que entrevistas, opiniones, editoriales y análisis quedan protegidos frente a la censura judicial. La condición es que estos contenidos reflejen las opiniones o creencias de quienes los emiten.

“A fin de salvaguardar las libertades de expresión, información y de fortalecer el Estado democrático, no serán objeto de inquisición judicial ni censura, las entrevistas, opiniones, editoriales, y el análisis de cualquier índole que, sin importar el formato sean el reflejo de la propia opinión o creencias de quien las emite”, agrega el predictamen.

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¿Quién es el diputado de Morena que impulsa esta propuesta?

Cabe señalar que la propuesta es impulsada por el diputado de Morena, Víctor Hugo Lobo, presidente de la Comisión de Reforma Política Electoral.

Llama la atención que el predictamen circuló entre legisladores pese a que el proceso electoral 2026-2027 ya comenzó y existen restricciones constitucionales para introducir modificaciones fundamentales en la materia.

Este nuevo proyecto busca abrogar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, vigente desde 1996, bajo el argumento de actualizar las reglas para resolver controversias electorales y simplificar los procedimientos.

Las causales de nulidad que establece la nueva ley

El documento señala que las violaciones graves, dolosas y determinantes en una elección deben acreditarse de manera “objetiva y material”. Retoma además el criterio constitucional que presume determinante una irregularidad cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor a cinco puntos porcentuales.

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Si una elección se anula, se convoca a una extraordinaria. En ésta no puede participar la persona sancionada.

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala (c), durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, este viernes en la Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/ Mario Guzmán

Nuevos criterios solo se podrían aplicar hasta el 2030

En caso de que se analicen y aprueben estos criterios de nulidad de elecciones contenidos en la nueva Ley de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya no se podrían aplicar en el actual proceso electoral, sino hasta el de 2030.

Ello por la prohibición normativa de llevar a cabo modificaciones en materia electoral 90 días antes del inicio del proceso electoral. En ese caso, el proceso en cuestión ya comenzó, por lo que se imposibilita su ejecución.

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Sin embargo, desde el pasado mes de mayo, la reforma a la ley secundaria recibió fuertes críticas por considerarse una forma de censura hacia medios de comunicación, articulistas y reporteros. Parece que esa discusión volvería a estár sobre la mesa.

Vamos a ver qué ocurre el próximo jueves, cuando Morena decida si discute o no la nueva Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que considera anular una elección por cobertura informativa indebida.