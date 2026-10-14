Maya Nazor desmiente a Santa Fe Klan sobre su hijo y la pensión alimenticia: “Él cambia su versión”

(Foto: Instagram/@nazormaya)

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Maya Nazor desmintió las declaraciones de Santa Fe Klan sobre la paternidad de su hijo y el pago de la pensión alimenticia.

La creadora de contenido afirmó que los comentarios del rapero le generaron dolor y sostuvo que el cantante modifica su relato en cada aparición pública.

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El conflicto resurgió tras una entrevista televisiva en la que el intérprete repasó el inicio de su relación y las dificultades que enfrentaron.

Durante la conversación, el músico confesó que atravesó episodios de angustia por rumores sobre la paternidad de Luka.

El cantante admitió que llegó a llorar por las noches tras la difusión de videos en redes sociales donde relacionaban a la madre de su hijo con el creador de contenido Fofo Márquez.

Esas especulaciones motivaron que la pareja enfrentara discusiones constantes durante el noviazgo.

Debido a la incertidumbre, el rapero solicitó una prueba de ADN prenatal mientras la influencer continuaba en etapa de gestación. El examen genético dio resultado positivo y confirmó que el menor es hijo biológico del artista guanajuatense.

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El músico reconoció que la desconfianza influyó en el deterioro de la convivencia y ofreció una disculpa pública a su expareja.

Además, afirmó que entrega 250,000 pesos mensuales por concepto de pensión alimenticia para la manutención de Luka.

El conflicto resurgió tras una entrevista televisiva en la que el intérprete repasó el inicio de su relación y las dificultades que enfrentaron. (Instagram@SantaFeKlan)

Maya Nazor negó la cifra de la pensión y aclaró el origen de su relación con Fofo Márquez

Ante los señalamientos sobre el aspecto financiero, la creadora de contenido rechazó la versión difundida por el músico sobre el monto económico entregado cada mes.

En una transmisión en vivo, la modelo aseguró “nunca me ha dado” en referencia a cantidad compartida por el cantante.

La empresaria explicó que los montos fijados para la manutención de los hijos no corresponden a decisiones unilaterales de las partes.

Subrayó que es un juez quien determina legalmente el pago asignado con base en las necesidades del menor y los ingresos del progenitor.

Respecto a las sospechas generadas por las imágenes con Fofo Márquez, la modelo puntualizó que el encuentro ocurrió años antes de iniciar su noviazgo con el cantante.

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Aclaró que en esa ocasión salieron en un grupo de amigos acompañados por la madre de una integrante del equipo.

La creadora de contenido remarcó que nunca mantuvo un vínculo íntimo con el creador de contenido.

Afirmó que las fechas difundidas no coinciden con el inicio de su historia de amor con el rapero, la cual comenzó tiempo después de aquel suceso en Ciudad de México.

La modelo puntualizó que el encuentro con Fofo ocurrió años antes de iniciar su noviazgo con el cantante. Foto: Instagram

La influencer afirmó que el cantante le pidió no utilizar métodos anticonceptivos

En su transmisión, la modelo abordó el inicio del embarazo para contrastar la versión compartida por su expareja. Reveló que ambos acordaron la llegada de su hijo y que el músico le solicitaba de forma recurrente no tomar anticonceptivos.

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La empresaria aseguró que el intérprete deseaba formar una familia con ella. Sostuvo que juntos dijeron “creamos a nuestro hijo” en un momento en que ambos lo deseaban, lo cual contradice el relato de que el embarazo ocurrió de forma sorpresiva.

La influencer lamentó que el artista presente historias distintas según el foro mediático en el que se presente.

Maya Nazor criticó la falta de consistencia en las declaraciones sobre el periodo en que habitaron la misma residencia y la etapa previa al nacimiento del menor.

La influencer lamentó que el artista presente historias distintas según el foro mediático en el que se presente. (Instagram)

Las condiciones de convivencia con Luka y el impacto emocional del conflicto

El rapero expuso en televisión que la madre del niño supervisa personalmente las visitas y no permite que el menor conviva a solas con su familia o con su actual pareja, Camila Zamorano. El artista definió esta situación como incómoda durante las reuniones familiares.

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La creadora de contenido defendió su postura de vigilar las convivencias del menor. Argumentó que su prioridad absoluta es la seguridad física y emocional del niño, por lo que actúa bajo esquemas de protección y no por motivos personales contra el padre.

La modelo manifestó que los comentarios recurrentes del cantante afectaron su estado emocional.

Maya Nazor aseguró “sí me lastiman” en referencia a las declaraciones de Santa Fe Klan, al tiempo que reiteró que jamás buscó perjudicar la imagen o la carrera del músico.

La empresaria consideró que el intérprete recurre a la polémica para generar atención mediática a costa de la vida privada que compartieron. Señaló que sus explicaciones públicas buscaron defender la integridad de su hijo ante las constantes versiones del cantante.

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La modelo manifestó que los comentarios recurrentes del cantante afectaron su estado emocional. (Instagram@Stelamueller)

La posición de ambas partes tras la difusión de la prueba de ADN

Durante la conversación previa, el rapero descartó agresiones físicas en contra de la madre de su hijo. Afirmó que en su crianza no cabe el maltrato hacia las mujeres, aunque admitió disputas motivadas por celos e inconformidades laborales durante las giras musicales.

El artista expresó que mantiene un afecto profundo por su hijo y que considera al menor como una bendición en su vida.

Pese a las diferencias sobre la custodia y el régimen de visitas, el cantante recalcó que el vínculo paternal se mantuvo firme tras conocer el resultado del examen de ADN.

El artista expresó que mantiene un afecto profundo por su hijo y que considera al menor como una bendición en su vida. (Especial)

La influencer concluyó sus declaraciones al señalar que en el futuro explicará con mayor detalle la realidad de su separación.

Reiteró que evitará confrontaciones que dañen la estabilidad del menor y que cualquier aclaración posterior se enfocará en proteger los derechos del niño.