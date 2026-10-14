México

Con “Hermoso Cariño” de Vicente Fernández: Camila Fernández muestra la reacción de su familia a su embarazo

La hija de Alejandro Fernández colapsó las redes sociales al anunciar su nuevo embarazo, y comparte la reacción de toda su familia

Camila Fernández muestra en un video la reacción de sus familiares al darles la noticia de su embarazo durante una reunión. En las imágenes se observa un espacio decorado con arcos de piedra y mesas para cenar, donde los asistentes aplauden, se abrazan y celebran la noticia.

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Camila Fernández rompió las redes sociales al compartir un emotivo video en su cuenta oficial de Instagram, en el que muestra la reacción de toda su familia a la noticia de su nuevo embarazo.

Con la canción de “Hermoso Cariño”, interpretada por su abuelo Vicente Fernández, la cantante subió el video del momento en que su familia se enteró de la llegada de su segundo bebé, y conmovió a sus seguidores.

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En el video también aparece la reacción de su padre Alejandro Fernández, quien levantó una copa en celebración y luego abrazó a Camila, en un ambiente familiar lleno de asombro y felicidad.

La reacción de la familia Fernández al embarazo de Camila

Camila Fernández canta en un escenario con un traje negro de mariachi y la mano en el abdomen junto a una imagen del público
La cantante mexicana Camila Fernández actúa en un escenario vestida con un traje de charro negro mientras sostiene su vientre.

Camila Fernández anunció que espera a su segundo hijo junto a su esposo Francisco Barba durante un concierto en Guadalajara, y mostró cómo reaccionó su familia ante la noticia en un video difundido en redes sociales. La cantante acompañó la publicación con el tema Hermoso Cariño, de su abuelo Vicente Fernández, y escribió: “Estas caras lo dicen todo”.

El pasado 12 de octubre, Camila compartió en su cuenta de Instagram las imágenes de la reunión familiar donde reveló el embarazo. La cámara enfocó una a una las reacciones de los asistentes, empezando por su melliza América y su hermano Emiliano.

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Alejandro Fernández levantó una copa en señal de brindis

En el video, Alejandro Fernández reaccionó levantando su copa al enterarse de que será abuelo por cuarta ocasión. América Guinart, madre de la cantante, grabó el momento con su teléfono celular mientras sus propios padres mostraban su alegría.

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Camila no pudo contener las lágrimas durante la celebración, en la que estuvieron presentes su esposo Francisco y su hija Cayetana, de cinco años. Los asistentes la cobijaron con abrazos al final de la velada.

La reacción de Alejandro Fernández al embarazo de Camila

Antes de que Camila compartiera el video, Alejandro Fernández habló sobre la noticia en una entrevista con Ventaneando. “Pues feliz, siempre que venga alguien de tu sangre, pues es súper importante”, declaró el cantante al ser consultado sobre cómo recibió el anuncio.

“El Potrillo” detalló que la revelación ocurrió durante una reunión con temática de Disney que su hija organizó como sorpresa. “Me dieron una sorpresa impresionante, me dijeron que iban a hacer una película para Disney, entonces fue toda una sorpresa. Llegamos a un salón que estaba todo preparado con temática de Disney, tenían la pantalla, y de repente empezaron a contar como un cuento de Disney”, relató a Ventaneando.

Camila Fernández
Camila Fernández presenta su nuevo disco. (Instagram)

El anuncio del embarazo durante un concierto

Camila Fernández anunció su embarazo durante un concierto el pasado 2 de octubre, en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas, en Zapopan, Jalisco, como parte de su gira Una raya más al tigre.

La cantante interpretaba el tema Hermoso Cariño, inmortalizado por su abuelo Vicente Fernández, cuando decidió revelar la noticia. Vestida con un traje de charra, se colocó de perfil ante el público y acarició su vientre mientras cantaba.

La emoción la hizo detenerse por unos instantes, visiblemente conmovida, antes de retomar la interpretación. Con una sonrisa, soltó la frase que confirmó los rumores: “Estoy embarazada muchachos”.

camila fernandez
(Instagram)

¿Cuántos nietos tiene Alejandro Fernández?

Alejandro Fernández es actualmente abuelo de tres niñas, y con el embarazo de Camila sumará a su cuarto nieto.

Sus nietas son las siguientes:

  • Cayetana, hija de Camila Fernández y Francisco Barba, nacida el 14 de marzo de 2021. Es la nieta mayor del cantante.
  • Mía, hija de Alex Fernández Jr. y Alexia Hernández, nacida el 17 de marzo de 2022.
  • Nirvana, también hija de Alex Fernández Jr. y Alexia Hernández, nacida el 7 de enero de 2024.

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