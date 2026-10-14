Festival de pulque y ofrendas llega a Xochimilco por Día de Muertos: fechas, horarios y cómo llegar

El Centro Histórico de Xochimilco recibe durante cinco días una celebración de Día de Muertos con venta de pulque tradicional, ofrendas y artesanías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Alcaldía Xochimilco realiza la XXII representación de la Pulquería y la Ofrenda Tradicional del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2026 en el Centro Histórico de Xochimilco, como parte de las celebraciones por Día de Muertos.

El encuentro reúne pulquerías, ofrendas, gastronomía, artesanías y actividades artísticas con entrada gratuita.

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La inauguración está programada para este jueves 29 de octubre a las 12:00 horas. Después, las actividades permanecen abiertas al público de 10:00 a 22:00 horas hasta el lunes 2 de noviembre.

La celebración ocupa el Corredor de las Fuentes y el Jardín Morelos, dos espacios ubicados en el Centro Histórico de Xochimilco.

La alcaldía convoca a asistir en familia a una programación que integra productos tradicionales y elementos de las ofrendas de Día de Muertos.

La representación de la Pulquería cumple 22 años en Xochimilco

La edición 2026 marca el aniversario 22 de la Representación de la Pulquería y Ofrenda Tradicional. El evento busca mantener presentes las expresiones culturales vinculadas con la conmemoración de los difuntos en la zona lacustre de la Ciudad de México.

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“Nuestras tradiciones viven en nuestro día a día y las conservamos hasta el final. Celebremos juntos el XXII aniversario de la Representación de la Pulquería y Ofrenda Tradicional”, señala la invitación difundida por la Alcaldía Xochimilco.

Durante cinco días, visitantes podrán recorrer los puestos de pulquerías de la demarcación. La oferta contempla curados de sabores tradicionales, entre ellos avena, piñón y mazapán.

También habrá preparaciones menos habituales, como pulque curado de queso y cajeta. La bebida de temporada será el curado de cempasúchil, una de las flores que forma parte de las ofrendas de Día de Muertos.

La edición 2026 marca el aniversario 22 de la Representación de la Pulquería y Ofrenda Tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Corredor de las Fuentes y Jardín Morelos concentran las actividades

El programa incluye venta de pulque tradicional, gastronomía y exposición de tapetes tradicionales. Las actividades se desarrollan en el Corredor de las Fuentes y el Jardín Morelos, dentro del Centro Histórico de Xochimilco.

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La muestra también contempla ofrendas tradicionales, artesanías y otros productos relacionados con la temporada. Los asistentes podrán encontrar espacios decorados con flores de cempasúchil y elementos alusivos a las celebraciones del 1 y 2 de noviembre.

El cartel de la alcaldía anuncia la participación de elencos artísticos. No se detallan horarios ni nombres de los grupos que se presentan durante los cinco días del encuentro.

La entrada es libre. La organización invita a acudir en familia y no informa sobre registro previo, boletos ni reservación para acceder a las actividades.

Cómo llegar al Centro Histórico de Xochimilco en Tren Ligero

Una de las opciones para llegar al festival es utilizar el Tren Ligero. Desde la estación Xochimilco, el recorrido hacia el Centro Histórico puede realizarse a pie.

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La ruta indicada consiste en caminar hacia el norte por la calle Pedro Ramírez del Castillo. El trayecto toma menos de 10 minutos, de acuerdo con la información difundida sobre el evento.

El punto de reunión se localiza en una zona con acceso peatonal a los espacios donde se instalarán las actividades. La recomendación es considerar el horario de 10:00 a 22:00 horas para organizar la visita.

El jueves 29 de octubre, el horario de apertura tiene una excepción: la inauguración inicia a las 12:00 horas. A partir de ese día, el festival permanece disponible hasta el lunes 2 de noviembre.

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La Alcaldía Xochimilco anuncia la celebración del Día de Muertos y el aniversario de la pulquería tradicional con actividades culturales del 29 de octubre al 2 de noviembre. (Alcaldía Xochimilco @XochimilcoAl)

La Alcaldía Xochimilco difunde horarios y actividades por Día de Muertos

La celebración reúne pulque, comida, tapetes, artesanías, ofrendas y espectáculos artísticos en una programación dedicada a las tradiciones de Día de Muertos en Xochimilco.

Las personas interesadas pueden consultar las redes sociales oficiales de la Alcaldía Xochimilco para conocer actualizaciones sobre la programación, horarios de las actividades artísticas y cualquier información relacionada con el evento.