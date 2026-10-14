Se estrenará nueva película de Narnia protagonizada por Meryl Streep como Aslan: cuándo llega a México y de qué tratará

Meryl Streep será la voz de Aslan en la nueva película de Narnia.

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Narnia: El sobrino del mago, la nueva adaptación de las novelas de C.S. Lewis dirigida por Greta Gerwig, llegará a cines de México y del mundo el 12 de febrero de 2027, antes de su estreno en streaming el 2 de abril de ese mismo año.

El proyecto representa un cambio de estrategia para Netflix: será la primera producción de la plataforma con un lanzamiento teatral extendido de seis semanas, incluida una exhibición completa en formato IMAX. El presupuesto de la cinta ronda los 280 millones de dólares.

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Gerwig elige el libro de origen en lugar de continuar la trilogía de los años 2000

Netflix revela el tráiler de ‘Narnia: El sobrino del mago’ y confirma su fecha de estreno.

En lugar de retomar La silla de plata, el libro que habría dado continuidad a la trilogía protagonizada por Liam Neeson entre 2005 y 2010, Gerwig decidió adaptar El sobrino del mago. Esta novela, publicada como el sexto título de la saga pero ubicada primero en el orden cronológico interno, narra el origen de Narnia.

La historia sigue a Digory Kirke y Polly Plummer, dos niños de Londres que terminan en el mundo mágico tras un experimento fallido del tío de Digory, Andrew Ketterley. Ahí presencian el nacimiento de Narnia mediante el canto de Aslan y se enfrentan a la hechicera Jadis, antes de regresar a casa.

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El elenco combina actores consagrados con nuevos talentos

Imagen de 'Narnia: el sobrino del mago'

Daniel Craig interpreta al tío Andrew Ketterley, mientras Emma Mackey da vida a Jadis, la futura Bruja Blanca. Carey Mulligan aparece como Mabel Kirke, madre de Digory, y los debutantes David McKenna y Beatrice Campbell encabezan el reparto infantil como Digory y Polly.

El elenco se completa con Ciarán Hinds como narrador, Kobna Holdbrook-Smith, Denise Gough y Susan Wokoma en papeles secundarios. Streep sustituye a Neeson, quien dio voz a Aslan en las tres cintas anteriores de la franquicia producidas por Walden Media.

La elección de Streep genera cuestionamientos entre sectores cristianos

Greta Gerwig en el set de 'Las Crónicas de Narnia' (Netflix)

La confirmación de Meryl Streep como voz de Aslan desató críticas de algunos sectores cristianos en redes sociales, que cuestionan el cambio de una voz masculina a una femenina para un personaje que C.S. Lewis concibió como una figura con simbolismo religioso. Medios estadounidenses reportan que, hasta la fecha, Netflix no ha confirmado públicamente si Aslan tendrá una identidad de género definida en esta nueva adaptación.

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El primer adelanto del personaje aparece al final del tráiler oficial, donde Aslan se manifiesta como una constelación en una especie de espacio exterior, dando origen a Narnia con un rugido. En esa secuencia, el león todavía no pronuncia ninguna línea de diálogo.

Netflix planea adaptar los siete libros en orden cronológico interno

Digory y Polly explorarán lo que era la tierra de Narnia en sus inicios.

Greta Gerwig, directora de Barbie y Little Women, escribió y dirigió la cinta, además de producirla junto con Mark Gordon, Amy Pascal y Vincent Sieber-Smith. Netflix mantiene los derechos de la franquicia desde 2018, cuando se anunció la ruptura con el modelo de Walden Media.

El plan de la plataforma contempla filmar las siete novelas de C.S. Lewis siguiendo el orden cronológico interno de la historia y no el orden de publicación original. Tras El sobrino del mago, la secuencia continuaría con El león, la bruja y el ropero, El caballo y el muchacho, El príncipe Caspian, La travesía del Viajero del Alba, La silla de plata y La última batalla.

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Un modelo de distribución distinto al habitual de la plataforma

Imagen de 'Narnia: el sobrino del mago'

Antes del estreno mundial, la cinta tendrá funciones anticipadas en IMAX a partir del 10 de febrero de 2027. La salida global en salas comerciales, incluidas las de México, está programada para el 12 de febrero, con una ventana de exhibición de más de 30 días antes de su llegada a la plataforma de streaming.

Los suscriptores que prefieran esperar podrán ver Narnia: El sobrino del mago en Netflix a partir del 2 de abril de 2027, siete semanas después de su apertura en cines. El escritor David Magee, responsable del guion de adaptaciones previas de Lewis, participa en el desarrollo narrativo del proyecto.

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