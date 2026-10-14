CNTE condena asesinato de líder sindical en escuela del Istmo de Tehuantepec: Sección 22 llama a movilización en Oaxaca

CNTE condena asesinato de líder sindical en escuela del Istmo de Tehuantepec: Sección 22 demanda seguridad. (Crédito: Sección 22 de la CNTE)

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Tras el asesinato de Leví Peralta Regalado, profesor y dirigente sindical baleado dentro de su propia escuela, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) convocó una marcha regional para el miércoles 14 de octubre desde las 9:00 horas en San Blas Atempa, Oaxaca.

El sindicato exige que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca esclarezca el crimen y que las autoridades garanticen la seguridad en los planteles de la región.

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La concentración partirá hacia la escuela donde ocurrió el crimen

La convocatoria, formalizada mediante el oficio número 39 fechado el 13 de octubre, fijó el punto de encuentro en las inmediaciones de la Preparatoria Número 4. Desde ahí, el contingente avanzará hacia la Escuela Secundaria Técnica Número 69, el plantel donde Peralta Regalado fue asesinado.

El llamado se dirigió al pleno del Comité Ejecutivo Seccional, a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Oaxaca, a los organismos auxiliares y a los espacios ganados en resistencia.

También convocó al Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca, a la estructura sindical completa de la región del Istmo y al 20% de la membresía del resto de las regiones del estado.

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Leví Peralta recibía a los niños a la hora de la entrada cuando sujetos armados le dispararon y acabaron su vida en Oaxaca Foto: CNTE

Leví Peralta Regalado era líder sindical

Peralta Regalado murió baleado dentro de la Escuela Secundaria Técnica Número 69 de San Blas Atempa, donde se desempeñaba como docente y dirigente sindical. Policías municipales lo trasladaron herido a un hospital del ISSSTE en Santo Domingo Tehuantepec, donde falleció a consecuencia de las lesiones.

Tras el ataque, las autoridades suspendieron las actividades escolares en el plantel para permitir las diligencias correspondientes.

El profesor se desempeñaba como secretario general de la Delegación Sindical D-II-333, perteneciente al Sector Juchitán, en la región del Istmo. Había integrado además el Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 22 durante el periodo 2012-2016.

El sindicato exige que la Fiscalía esclarezca el móvil

La Sección 22 emitió un pronunciamiento en el que manifestó su indignación por el homicidio y demandó la intervención de las autoridades federales, estatales y municipales. El sindicato pidió, además, que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca esclarezca lo ocurrido y que los responsables enfrenten la justicia.

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El magisterio oaxaqueño sostuvo que el caso no debe quedar impune y reclamó que las investigaciones permitan conocer las circunstancias exactas del ataque armado. Hasta el momento no se ha confirmado públicamente el móvil del crimen ni se ha establecido si existe relación directa entre el homicidio y la actividad sindical del profesor.

La Fiscalía de Oaxaca inició las diligencias con la participación de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, personal de la Comandancia de Tehuantepec y agentes del área de Alto Impacto.

Las escuelas del Istmo quedan expuestas a la violencia regional

La Sección 22 advirtió que el ataque dentro de un plantel educativo expuso a la comunidad escolar a la violencia que afecta a la región del Istmo. La agresión generó preocupación por la integridad de estudiantes, docentes y demás trabajadores de la Escuela Secundaria Técnica Número 69.

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Entre sus principales exigencias, la organización sindical planteó esclarecer el crimen, identificar y sancionar a los responsables, implementar medidas de seguridad en los centros educativos de la región y coordinar acciones entre los tres niveles de gobierno para proteger a estudiantes y trabajadores de la educación.

La demanda principal busca garantizar que docentes, estudiantes y trabajadores puedan desarrollar sus actividades sin nuevos episodios de violencia mientras avanzan las investigaciones por la muerte de Peralta Regalado.