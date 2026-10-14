Trabajadores del IMSS votan este 14 de octubre si aceptan el aumento salarial propuesto por el sindicato

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral acompañará la consulta sindical para garantizar un sufragio personal y secreto. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

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Los trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) votarán este miércoles 14 de octubre si aceptan o rechazan el aumento salarial de 6.8% propuesto para el personal del IMSS, una decisión que puede formalizar el acuerdo actual o abrir una nueva negociación ante la exigencia de un alza directa de alrededor de 10% al sueldo base.

Dicha oferta aprobada por el Congreso Nacional del sindicato se integra por un incremento de 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones. Un grupo de trabajadores considera insuficiente esa distribución y demanda que el aumento se concentre en el salario, además de mejores condiciones de trabajo.

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El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral acompañará la consulta para garantizar que el sufragio sea personal, libre, directo y secreto. Rafael Olivos Hernández, secretario general del SNTSS, ha sostenido que las diferencias deben resolverse mediante diálogo y que no habrá represalias contra quienes manifiesten inconformidad.

Rechazo abriría una presión para renegociar el aumento

El personal de salud exige la contratación de más médicos, la mejora de infraestructura y el abasto continuo de medicamentos. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Si la mayoría aprueba la propuesta, el incremento se aplicará bajo los porcentajes planteados: 2.9% al salario tabular y 3.9% a las prestaciones. Si el resultado es adverso, los inconformes buscarían renegociar un aumento superior, con la posibilidad de nuevas movilizaciones y tensiones con la dirigencia sindical.

Las demandas incluyen más personal médico y administrativo, infraestructura en condiciones adecuadas, abasto de medicamentos e insumos, así como una reducción de las cargas laborales que, según los trabajadores, afectan la atención a los derechohabientes.

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La consulta ocurre después de la movilización del 13 de octubre en la Ciudad de México.

Gobierno de la Ciudad de México informa saldo blanco tras la protesta de personal del IMSS

La marcha fue acompañada por el Grupo de Diálogo y Convivencia de SECGOB, mientras policías de Tránsito realizaron cortes viales para proteger a participantes y ciudadanía durante el recorrido capitalino. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

De acuerdo con la SECGOB y la SSC de la CDMX, 7 mil personas participaron en esa marcha, que inició a las 16:00 horas en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y concluyó en las oficinas del IMSS ubicadas en avenida Paseo de la Reforma 476, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Las dependencias informaron que el recorrido se realizó de manera pacífica y terminó con saldo blanco.

El Grupo de Diálogo y Convivencia de la SECGOB acompañó la movilización como parte de los acuerdos entre dirigentes de los trabajadores y el Gobierno de la Ciudad de México. Policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizaron cortes viales para proteger a los participantes y a la ciudadanía.

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Antes de esa protesta, hubo movilizaciones el 10 de octubre en Ciudad de México, Campeche, Oaxaca y Querétaro, donde también se expresaron reclamos por falta de personal, medicamentos e insumos. Algunos asistentes exigieron la destitución de la dirigencia sindical y la convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario.

Zoé Robledo, director general del IMSS, ha reconocido el derecho a la protesta y la presión que representan el crecimiento de la población derechohabiente y las enfermedades crónico-degenerativas. También admitió pendientes en el abasto de medicinas, aunque señaló que el suministro alcanza 94%.

Titular del IMSS evita precisar si el instituto puede conceder un alza salarial de 5%

Zoé Robledo Aburto, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, participa en una conferencia de prensa en la que responde preguntas relativas al presupuesto de la institución y a los acuerdos salariales con el sindicato. En su intervención, aborda la consulta a los trabajadores de la salud y el proceso de revisión contractual que se lleva a cabo periódicamente en el organismo gubernamental.

Zoé Robledo, titular del IMSS, evitó precisar el pasado 12 de octubre si el instituto tiene margen financiero para otorgar el aumento salarial de 5% que exigen trabajadores en protesta. El funcionario señaló que la institución deberá esperar el resultado de la consulta sindical antes de fijar una postura sobre una eventual modificación al salario directo.

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Al ser cuestionado sobre cuánto podría ofrecer el IMSS si la mayoría de la base rechaza la propuesta sometida a votación, Robledo remitió la discusión al mecanismo de consulta. “Nosotros creemos en el diálogo y la escucha a los trabajadores y eso es lo que va a ocurrir. Primero hay que escucharlos”, respondió.

El director del instituto sostuvo que no anticipará la decisión de los trabajadores. Ante la insistencia sobre la capacidad financiera del organismo, distinguió ese tema del proceso sindical: “No, de la consulta, son cosas distintas”.

Más de 476 mil trabajadores votarán el 14 de octubre

La jornada de consulta salarial contempla la instalación de alrededor de 670 puntos con la supervisión de verificadores federales. (Instagram: Zoé Robledo)

Marath Bolaños, secretario del Trabajo, informó que la consulta para definir el aumento se realizará el próximo 14 de octubre. Más de 476 mil trabajadores podrán votar en alrededor de 670 puntos, bajo la supervisión de verificadores federales.

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Robledo explicó que el sindicato llevó una propuesta a un congreso, donde fue aprobada, y que ahora el documento será sometido a la decisión de la base trabajadora. De acuerdo con el titular del IMSS, este procedimiento forma parte de la relación regular entre el instituto y la organización sindical.

Indicó el titular del IMSS que el contrato colectivo se modifica cada dos años y que esos cambios también se consultan con los trabajadores. “Todos los años, cada dos años, se somete a votación”, afirmó al describir el procedimiento.

El IMSS también pondrá en marcha esta semana el diálogo “piso por piso”, una estrategia para que titulares de delegaciones y responsables de hospitales se reúnan directamente con el personal. La iniciativa abarcará 277 hospitales, con prioridad para las Unidades Médicas de Alta Especialidad y los centros médicos nacionales.

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Según Robledo, cada necesidad planteada por los trabajadores se convertirá en un compromiso oficial con un nivel de prioridad, una fecha de cumplimiento y un responsable directo.