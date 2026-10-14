Aplazamiento de torneo de tenis en Riad prende alertas para pelea Canelo vs Mbilli

Estamos a semanas para ver el combate entre Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli por el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y la cartelera de peleas preliminares para el 31 de octubre (X@ringmagazine)

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El aplazamiento de un torneo de tenis en Riad prendió alertas para la pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli, programada para el 31 de octubre por el campeonato supermedio del Consejo Mundial de Boxeo.

Salvador Rodríguez, de ESPN, informó que el certamen, con seis figuras del tenis, se recorrió hasta diciembre debido a los conflictos en territorio árabe. Cabe señalar que días antes, otro evento deportivo, esta vez de futbol, también sufrió modificaciones.

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Canelo Álvarez tuvo la visita del periodista español mientras se prepara para el combate ante Mbilli (Instagram | Edu Aguirre)

Por ahora, la pelea de boxeo se mantiene en el calendario. La cartelera México contra el mundo sigue anunciada en Riad, sin cambios de fecha, sede o rival para Álvarez, quien enfrentará al campeón mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo Mbilli.

FILE PHOTO: File Photo: Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexican Boxer Canelo Alvarez inside the stadium during the half time break REUTERS/Daniel Becerril/File Photo/File Photo

El ajuste en otros eventos deja abierta la posibilidad de novedades en los días siguientes. Rodríguez señaló que habría atención sobre las condiciones de estabilidad para realizar la función del 31 de octubre.

“Noticias desde territorio árabe. Una semana antes de la pelea de Canelo y Ambili por el campeonato supermedio del Consejo Mundial de Boxeo, un torneo de tenis con seis estrellas se ha aplazado debido a los conflictos. Esto se fue hasta diciembre. Seguramente habrá noticias en los próximos días respecto a la estabilidad que pudiera tener el combate de la estrella mexicana en contra del campeón del mundo en esta cartelera llamada México contra el mundo en Riad del 31 de octubre. Así que por ahora se mantiene. Pero ya hubo noticia respecto a eventos deportivos. Hace unos días, un evento de fútbol. Ahora le toca un aplazamiento a un torneo de tenis. Veremos qué pasa con el boxeo”

¿Qué conflictos hay en Arabia Saudita?

Los ataques hutíes contra Riad se intensificaron durante los últimos días con lanzamientos de misiles balísticos y drones desde Yemen. Este 14 de octubre, la coalición liderada por Arabia Saudita informó que interceptó y destruyó un misil dirigido hacia la capital saudita.

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La ofensiva ya había afectado al aeropuerto internacional Rey Khalid, que permanecía cerrado tras un ataque ocurrido el 10 de octubre. Los hutíes, grupo respaldado por Irán, reivindicaron operaciones contra instalaciones aeroportuarias y objetivos energéticos sauditas.

La escalada amplía el riesgo de que el conflicto de Yemen repercuta sobre infraestructuras civiles y petroleras de Arabia Saudita, con efectos sobre la seguridad regional y la actividad aérea en el Golfo.

'Canelo' mira de frente a Christian Mbilli desde Egipto (Saúl Álvarez )

Cartelera de Canelo vs Mbilli

El tapatío vuelve al ring después de una cirugía de codo y tras perder los cuatro cinturones de las 168 libras ante Terence Crawford.

Álvarez llega con una marca de 63 triunfos, tres derrotas y dos empates, además de campeonatos mundiales en cuatro divisiones. A los 35 años, busca recuperar terreno en el peso supermediano luego de un año que incluyó dudas sobre su desempeño frente a William Scull y la derrota por decisión unánime ante Crawford el 13 de septiembre.

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Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)

Mbilli mantiene un récord invicto de 29 victorias. El boxeador nació en Camerún, se formó en Francia y estableció su preparación en Montreal, Canadá. Su pelea más reciente terminó en empate dividido ante Lester Martínez, en la función que encabezaron Canelo y Crawford.

La cartelera de respaldo incluye a Jaime Munguía, quien se medirá con Zon; Rafael “Divino” Espinoza, que defenderá el título pluma de la OMB ante Lorenzo Parra, y Lindolfo Delgado, programado contra Arthur Biyarslanov por un título mundial de la IBF en peso superligero.

Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)

David Picasso completa la presencia mexicana en Arabia Saudita con su combate ante Carl Jammes por los campeonatos supergallo del CMB y la OMB. La función reunirá a boxeadores mexicanos en las divisiones supermediano, pluma, superligero y supergallo, mientras Canelo busca una victoria que lo mantenga entre los principales nombres del boxeo mundial.

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