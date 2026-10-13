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Pitcher mexicano brilla con ponche a Shohei Ohtani y le da la victoria a los Brewers sobre los Dodgers

Jojo Romero aprovechó el mal momento que vive el bateador japonés para retirarlo por la vía del chocolate

Milwaukee se impuso a Los Ángeles en el segundo juego de la serie y tomó ventaja de dos encuentros en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. (Benny Sieu-Imagn Images)
Milwaukee se impuso a Los Ángeles en el segundo juego de la serie y tomó ventaja de dos encuentros en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. (Benny Sieu-Imagn Images)
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Los Milwaukee Brewers se impusieron 7-4 a Los Angeles Dodgers en el segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y tomaron ventaja de 2-0 en la eliminatoria.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue el ponche que el pitcher mexicano Jojo Romero le recetó a Shohei Ohtani tras ingresar como relevista en la sexta entrada, situación que le permitió adjudicarse el triunfo.

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Aunque el japonés atraviesa un momento complicado con el bat, retirarlo representó un hecho que despertó orgullo entre la afición mexicana por lo que significa enfrentar a una de las principales figuras de las Grandes Ligas.

JoJo Romero, el relevista mexicano que busca impulsar a Milwaukee en los playoffs

Jojo Romero busca guiar a los Brewers a la Serie Mundial. (Denis Poroy-Imagn Images)
Jojo Romero busca guiar a los Brewers a la Serie Mundial. (Denis Poroy-Imagn Images)

JoJo Romero llega a los playoffs como una de las opciones de Milwaukee Brewers para fortalecer el bullpen. El lanzador, nacido en Camarillo, California, comenzó la Temporada 2025 con St. Louis Cardinals antes de ser cambiado a los Brewers, equipo con el que busca aportar en los momentos de mayor presión.

Durante la campaña, Romero registró una marca de 3-3, con 54 ponches, efectividad de 3.36 y WHIP de 1.22. Sus números reflejan la capacidad que tiene para limitar el daño de las ofensivas rivales y mantener a su equipo en competencia desde el montículo.

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El relevista será una pieza importante para Milwaukee durante la postemporada. Su papel puede ser determinante en entradas intermedias o en situaciones con corredores en base, cuando el margen de error se reduce y cada out puede cambiar el rumbo de un juego.

Romero también tiene experiencia internacional con la Selección Mexicana. El pitcher representó a México en el Clásico Mundial de Beisbol de 2023, torneo en el que el equipo llegó hasta las Semifinales y firmó una de las actuaciones más destacadas en la historia del país.

El slump que vive Shohei Ohtani

Ohtani es ponchado por Jojo Romero. (Benny Sieu-Imagn Images)
Ohtani es ponchado por Jojo Romero. (Benny Sieu-Imagn Images)

Shohei Ohtani atraviesa una de las rachas ofensivas más complicadas desde su llegada a las Grandes Ligas. El japonés, considerado por muchos como uno de los peloteros más completos en la historia de la MLB, no ha logrado mantener la producción que lo caracteriza durante el cierre de la temporada.

Las lesiones han sido un factor en su bajo rendimiento. Los problemas físicos le han impedido estar en plenitud y también lo mantienen fuera de la rotación de pitcheo, una faceta que suele convertirlo en un jugador capaz de cambiar un partido desde dos frentes.

Desde su último cuadrangular, conectado el 18 de agosto, Ohtani ha tenido dificultades para recuperar su ritmo con el madero. En ese lapso registra 14 hits en 93 turnos, 36 ponches, un pobre promedio de bateo de .151 y un OPS de .455.

La falta de contacto y el aumento de los ponches reflejan el momento que atraviesa. Ohtani sigue siendo una amenaza por su capacidad para producir carreras con un solo swing, pero los Dodgers necesitan que encuentre consistencia si quieren sostener sus aspiraciones durante la postemporada.

Su ausencia como pitcher también limita las opciones del cuerpo técnico. Los Ángeles no solo espera que el japonés vuelva a aportar a la ofensiva, sino que pueda recuperarse físicamente para retomar, cuando las condiciones lo permitan, el rol de lanzador que lo distingue dentro de las Grandes Ligas.

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