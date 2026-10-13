Los Angeles Dodgers vs Milwaukee Brewers: a qué hora y dónde ver el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Los cerveceros están a dos victorias de consagrarse campeones de la división a un paso de la Serie Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) 2026 de las Grandes Ligas ha tomado un rumbo insospechado y trepidante luego de las aplastantes victorias de los Milwaukee Brewers sobre los actuales bicampeones, Los Angeles Dodgers.

Lo que muchos analistas proyectaban como una caminata accesible para los potentes Los Angelesse ha transformado en un escenario de urgencia absoluta. Tras dos compromisos disputados en el American Family Field de Milwaukee, los Milwaukee han dado un severo golpe sobre la mesa al colocarse con una ventaja de 2-0 en la serie.

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Ahora, la batalla se traslada al mítico Dodger Stadium, donde la novena angelina buscará apoyarse en el calor de su público para meterse de lleno en la contienda y evitar ponerse al borde de la eliminación. La presión sobre la nómina plagada de superestrellas que comanda Dave Roberts es inmensa, mientras que la escuadra del norte mantiene un ritmo arrollador que pretende silenciar la costa oeste de los Estados Unidos.

La ofensiva de los cerveceros no ha dejado de atacar a los blanquiazules. (Crédito: Benny Sieu-Imagn Images)

Juego 1: golpe de autoridad y triunfo monticular de Milwaukee

El primer encuentro de la serie estuvo marcado por el dramatismo y el duelo táctico desde la loma de los disparos. Los Brewers enviaron al joven prospecto Jacob Misiorowski para hacer frente al flamante abridor de los Dodgers, Tarik Skubal.

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A pesar de los nombres y la jerarquía ofensiva del equipo californiano —encabezado por el astro japonés Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman—, el pitcheo de Milwaukee logró contener a los bates rivales en los momentos clave.

Un ataque oportuno de la alineación de los Brewers en las entradas intermedias terminó por romper el empate, castigando los titubeos del bullpen angelino. Con un sólido trabajo de relevo y el rescate en el noveno episodio, Milwaukee se adjudicó la victoria en el Juego 1 con pizarra apretada, sembrando la primera semilla de duda en la cueva angelina y demostrando que su boleto a la Serie de Campeonato no era obra de la casualidad.

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El tricampeonato de los Dodgers está en peligro tras las pobres actuaciones que han dado los dirigidos por Dave Roberts. (Crédito: Benny Sieu-Imagn Images)

Juego 2: ofensiva desatada y ventaja de 2-0 para los Brewers

En el segundo capítulo de la serie, disputado bajo una atmósfera encendida en Milwaukee, los Brewers no aflojaron el paso y terminaron superando 7-4 a los Dodgers. Los visitantes enviaron al diestro japonés Yoshinobu Yamamoto a la loma con la misión de igualar el compromiso, pero la batería de los Cerveceros atacó temprano.

Un batazo remolcador del venezolano William Contreras y la producción constante del jardinero Jackson Chourio marcaron el rumbo del partido.

Pese a los intentos de reacción por parte de Los Ángeles con cuadrangulares solitarios que acortaron la distancia, el abridor de Milwaukee, Logan Henderson, junto con una labor hermética del zurdo Aaron Ashby desde el bullpen, contuvieron los embates de la artillería angelina. Con esta segunda victoria consecutiva, los Brewers firmaron una salida perfecta en casa y obligaron a los Dodgers a remar contracorriente en el regreso a California.

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Ni Betts, Freeman u Ohtani lograron conectar con la pelota en este juego. (Crédito: Michael McLoone-Imagn Images)

Duelo de zurdos en Dodger Stadium para el Juego 3

Para este crucial tercer enfrentamiento, ambos manejadores han designado a lanzadores zurdos en lo que promete ser un choque de estrategias sumamente calculadas desde el banquillo.

Los Angeles Dodgers: Blake Snell (LHP) Dave Roberts le entregará la pelota al experimentado zurdo Blake Snell. El dos veces ganador del premio Cy Young busca recuperar su versión dominante tras haber superado una cirugía de codo a mediados de temporada. Snell, quien lució dominante en el tramo final del rol regular con una efectividad de 1.13 en ocho aperturas, intentará replicar las actuaciones históricas de postemporada que lo caracterizan. Su capacidad para abanicar bateadores con su curva y cambio de velocidad será la principal arma para frenar la encendida alineación cervecera.

Milwaukee Brewers: Robert Gasser (LHP) Por la novena visitante, el mánager Pat Murphy confirmó al novato zurdo Robert Gasser como su abridor para el Juego 3. Gasser registró un récord de 5-5 y una efectividad de 3.87 durante la temporada regular. Aunque enfrentó a los Dodgers en dos ocasiones durante la campaña con resultados mixtos, el zurdo ha mostrado una notable madurez en los playoffs utilizando una mecánica exclusivamente desde la posición de stretch. Gasser buscará dominar la zona con su sinker y lanzamiento cortado para provocar roletazos débiles ante la temible parte alta del orden al bate angelino.

Snell está obligado a minimizar el impacto negativo contra los Dodgers. (Crédito: Cary Edmondson-Imagn Images)

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Juego 3 desde México?

El Juego 3 de la NLCS entre Dodgers y Brewers se disputará en la catedral del béisbol angelino y podrá disfrutarse en vivo en todo el territorio mexicano a través de señal de televisión abierta, paga y plataformas digitales.

Fecha: miércoles 14 de octubre de 2026

Horario en México: 18:00 horas (Tiempo del Centro de México / CDMX)

Sede: Dodger Stadium, Los Ángeles, California

Canales de TV en México: Imagen Televisión (TV Abierta) y ESPN (TV de Paga)

Streaming en vivo: Disney+ (a través de su paquete de deportes) y MLB.TV (con suscripción activa)