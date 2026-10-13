Julio César Chávez considera como una “victoria” la pelea de su hijo contra Jake Paul

Julio César Chávez consideró que el regreso de su hijo al ring en su pelea contra Jake Paul representó una victoria personal (REUTERS)

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Julio César Chávez consideró que el regreso de su hijo al ring en su pelea contra Jake Paul representó una victoria personal, más allá del resultado deportivo. El exboxeador relató que siguió el combate con preocupación y emoción, luego de un periodo que definió como complicado para Julio César Chávez Jr.

El Gran Campeón Mexicano mundial señaló que pasó el combate pidiéndole a su hijo que fuera más ofensivo. La insistencia reflejó la tensión con la que siguió su desempeño y la expectativa de verlo tomar la iniciativa durante la pelea.

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Julio César Chávez Jr. explicó qué sigue para él en su carrera deportiva (IG/ @jcchavezjr)

Chávez explicó que volver a verlo sobre un cuadrilátero tuvo un significado especial por los problemas que, según sus palabras, su hijo enfrentó durante años. El exboxeador habló de una lucha de 10 años contra la adicción y de un año reciente marcado por dificultades personales.

Para Chávez, la presencia de su hijo en el ring fue una señal de avance tras una etapa de problemas fuera del boxeo. El resultado deportivo quedó en segundo plano frente a la posibilidad de que Chávez Jr. retomara su carrera y mantuviera un proceso de recuperación.

“Me quedé ronco de decirle: tira golpes, tira golpes, tira golpes, tira golpes. Pero pues, mira, ya verlo arriba del ring, después de pasar un año tan difícil tan complicado, de todo lo que vivió mi hijo, verlo arriba del ring, ya para mí eso fue, fue algo muy bonito, ¿me entiendes? O sea, ya verlo arriba del ring después de diez años, de luchas y luchas contra su adicción, batallando. Todo el desmadre que traía. Y verlo arriba del ring ya fue una victoria"

FILE - Jake Paul, right, throws a punch at Julio Cesar Chavez Jr. during their cruiserweight boxing match on June 28, 2025, in Anaheim, Calif. (AP Photo/Etienne Laurent, File)

Tres victorias tras perder con Jake Paul

Después de perder por decisión unánime ante Jake Paul el 28 de junio de 2025, Julio César Chávez Jr. ha disputado tres peleas en México obteniendo tres victorias por nocaut. Su primer triunfo llegó ante Ángel Julián Sacco, a quien venció por nocaut técnico en el cuarto asalto el 24 de enero de 2026 en la Arena Potosí, en San Luis Potosí.

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Chávez Jr. volvió a pelear el 26 de abril de 2026 ante John Caicedo, en el estadio Adolfo López Mateos de Reynosa, Tamaulipas. El hijo del excampeón mundial resolvió el combate en el tercer round, con un nocaut que le permitió mantener su racha ganadora después de la derrota frente al estadounidense.

El peleador cuenta con dos triunfos en este 2026, lo que le ha generado un impulso para buscar un nuevo título mundial. (IG JC Chávez Jr.)

La tercera pelea ocurrió el mes pasado en Puebla, en el gimnasio Miguel Hidalgo, donde enfrentó al colombiano Jeison Troncoso. El combate tuvo una duración breve, ya que Chávez Jr. conectó un volado de izquierda durante el primer asalto que doblegó a su rival y llevó a la detención de la contienda.

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Julio César Chávez reaccionó a la pelea de su hijo Chávez Jr. y lo que viene para él (IG/ @jcchavezjr)

Los tres resultados marcaron la reaparición de Chávez Jr. en el boxeo tras el enfrentamiento con Paul. Las victorias ante Sacco, Caicedo y Troncoso le permitieron sumar nocauts consecutivos en territorio mexicano, con desenlaces en el cuarto, tercer y primer round, respectivamente.

Julio César Chávez Jr. y su lucha contra las adicciones

Julio César Chávez Junior construyó una carrera de alto perfil en el boxeo profesional, aunque su recorrido también estuvo marcado por episodios complejos fuera del ring.

El púgil alcanzó el campeonato mundial de peso medio, un logro que lo ubicó entre los nombres destacados de su generación.

A lo largo de su trayectoria, enfrentó a rivales de gran reconocimiento como Saúl Canelo Álvarez, Sergio Maravilla Martínez y Sebastián Zbik.

Sus problemas con las adicciones provocaron altibajos deportivos y alimentaron distintas polémicas alrededor de su figura.

Esa combinación de resultados relevantes y dificultades personales definió una carrera que mantuvo la atención del público dentro y fuera del boxeo.