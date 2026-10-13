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Barcelona empata momentáneamente con el Galatasaray al medio tiempo: así puedes ver el partido EN VIVO de la UEFA Champions League desde México

Tras un mes de pausa, regresa la máxima competencia de clubes en el mundo con el cuadro de Hansi Flick que ha tenido un buen comienzo de temporada en España

Tras un mes de pausa, regresa la máxima competencia de clubes en el mundo con el cuadro de Hansi Flick que ha tenido un buen comienzo de temporada en España. (Infobae México: Jovani Pérez)
Tras un mes de pausa, regresa la máxima competencia de clubes en el mundo con el cuadro de Hansi Flick que ha tenido un buen comienzo de temporada en España. (Infobae México: Jovani Pérez)
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Galatasaray se enfrenta al Barcelona este martes 13 de octubre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Rams Park en Turquía en juego correspondiente a la segunda jornada de la UEFA Champions League.

Después de un mes de pausa, regresa la máxima competencia de clubes en Europa con uno de los equipos que más interés general como es el cuadro blaugrana, pero su visita a territorio turco no será nada sencilla.

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Cuándo y dónde ver el encuentro desde México

El encuentro entre Galatasaray y Barcelona podrá seguirse este martes 13 de octubre desde las 13:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de TNT Sports y la plataforma de HBO MAX.

Gol del Barcelona

Joao Cancelo empata el partido para el Barcelona y el marcador se irá con empate de 1-1 al medio tiempo.

Gol anulado del Galatasaray

Galatasaray había puesto el segundo gol del partido, pero este fue anulado, por lo que el marcador permanece con ventaja mínima para el equipo turco.

Gol del Galatasaray

Galatasaray sorprende y pone el primer gol del partido para ponerse con ventaja de 0-1.

Comienzo del juego

En estos momentos, ya comenzó el partido.

Máximas figuras y cómo le ha ido al Galatasaray en el inicio de temporada

Galatasaray llega como líder de la liga turca. (REUTERS/Pedro Nunes)
Galatasaray llega como líder de la liga turca. (REUTERS/Pedro Nunes)

Galatasaray llega al partido contra Barcelona como líder de la liga turca, con 16 puntos y una racha que lo mantiene en un buen momento. El equipo turco buscará trasladar ese rendimiento al escenario europeo, donde pretende hacerse fuerte ante su gente.

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El conjunto de Estambul viene de imponerse 3-1 al Kasımpaşa el pasado 9 de octubre, en un duelo correspondiente a la Süper Lig. Abdülkerim Bardakcı abre el marcador durante la primera mitad, mientras que Barış Alper Yılmaz y Mario Lemina sellan el triunfo en los minutos finales.

Galatasaray cuenta con argumentos ofensivos para complicar al Barcelona. Victor Osimhen lidera un ataque en el que también aparecen Rafael Leão, Leroy Sané y Gabriel Sara, futbolistas con capacidad para desequilibrar, atacar los espacios y definir en el área.

El club turco es un rival de cuidado para el Barcelona. Su buen momento en el torneo local, el respaldo de su afición y la calidad de sus jugadores ofensivos obligan al cuadro blaugrana a mantener solidez defensiva si quiere salir de Turquía con los tres puntos.

Dentro de su debut en la UEFA Champions League, cayeron 1-3 ante el Sporting de Lisboa, por lo que buscarán sobreponerse a esta derrota para intentar dar la sorpresa ante el Barcelona.

Comienzo arrollador del Barcelona en LaLiga

El Barcelona tiene paso perfecto de la temporada. (EFE/Toni Albir)
El Barcelona tiene paso perfecto de la temporada. (EFE/Toni Albir)

El inicio del Barcelona en LaLiga ha sido contundente, donde el equipo se ha mantenido con paso perfecto tras ocho jornadas, con ocho victorias y varios triunfos por goleada.

Dicho rendimiento lo coloca otra vez entre los principales candidatos para disputar los títulos de la temporada, incluida la UEFA Champions League.

Una de las principales incógnitas estaba en el ataque. La salida de Robert Lewandowski al Chicago Fire obligaba al conjunto blaugrana a encontrar una nueva referencia en el área.

Pese a no contar con el futbolista en esa posición, Raphinha ha respondido desde esa zona del campo con goles y participaciones decisivas, por lo que la ausencia del delantero polaco no ha tenido el impacto que se anticipaba.

El brasileño no carga solo con la responsabilidad ofensiva. Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Gabriel Jesus, incorporados para esta campaña, también aportan anotaciones, mientras que Lamine Yamal se mantiene como la figura del equipo.

Sin embargo, las principales dudas siguen apareciendo en defensa, pues el Barcelona todavía no encuentra al acompañante ideal de Pau Cubarsí en la central. Por las bandas, Xavi Espart ofrece buenos partidos y apunta a disputar minutos con João Cancelo a lo largo de la campaña, en una rotación que puede ser importante ante la carga de encuentros.

En la Champions League, el conjunto catalán también tuvo un buen comienzo con una goleada de 5-1 sobre el Feyenoord y ahora buscan extender su buen momento en Turquía.

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