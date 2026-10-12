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Así fue el debut de Javier Aguirre con el Valencia CF en LaLiga

El entrenador mexicano regresó a dirigir en el futbol español tras haber entrenador a México en el Mundial 2026

El entrenador mexicano regresó a dirigir en el futbol español tras haber entrenador a México en el Mundial 2026. (AFP)
El entrenador mexicano regresó a dirigir en el futbol español tras haber entrenador a México en el Mundial 2026. (AFP)
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Javier Aguirre debutó como entrenador del Valencia CF este domingo 11 de octubre con un empate de 2-2 ante el Racing de Santander, en la jornada 8 de LaLiga.

Con el paso de las jornadas, el técnico mexicano buscará que el equipo entienda su sistema de juego, sume puntos y se aleje lo antes posible de la zona de descenso para escalar hacia la mitad de la tabla.

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Qué ocurrió en el debut de Javier Aguirre contra el Racing de Santander

El Valencia CF logró rescatar un punto de El Sardinero tras ir perdiendo en el marcador. ( EFE/Pedro Puente)
El Valencia CF logró rescatar un punto de El Sardinero tras ir perdiendo en el marcador. ( EFE/Pedro Puente)

El Valencia CF se adelantó en el marcador apenas iniciado el partido, donde Dani Raba aprovechó un balón al espacio, entró al área y superó a la defensa con dos recortes antes de definir con un disparo colocado para el 0-1.

La ventaja visitante no cambió el desarrollo del encuentro. Racing de Santander tomó el control de la pelota, adelantó líneas y obligó al equipo dirigido por Javier Aguirre a replegarse para contener los ataques locales.

Valencia resistió durante varios minutos, pero Racing encontró el empate al 37. Iñigo Vicente filtró un pase entre la defensa y Yassir Zabiri definió de primera intención al primer poste para vencer a Stole Dimitrievski y colocar el 1-1 antes del descanso.

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El conjunto local volvió a golpear al comienzo de la segunda parte. Al 47, Iván Martín Núñez aprovechó un rebote dentro del área y conectó una volea. El disparo sorprendió a Dimitrievski y terminó junto al poste para darle la vuelta al marcador con el 2-1.

Con la desventaja, Valencia buscó recuperar terreno, aunque le costó generar jugadas claras. Javier Aguirre movió el banquillo y envió al campo a David Otorbi, quien respondió poco después de su ingreso.

Javier Guerra condujo una acción ofensiva y cedió el balón para Otorbi. El canterano definió al 65 para firmar el 2-2 definitivo, con el que Valencia rescata un punto en la visita al Racing de Santander.

Otorbi y Raba abren opciones para Javier Aguirre

El Valencia CF busca ascender en la clasificación de LaLiga. (EFE/ Biel Aliño)
El Valencia CF busca ascender en la clasificación de LaLiga. (EFE/ Biel Aliño)

Javier Aguirre salió satisfecho con el empate 2-2 entre Valencia y Racing de Santander en su debut en LaLiga, pues en conferencia de prensa, el técnico mexicano resaltó la respuesta de un equipo que se mantuvo en el partido hasta el final, pese a continuar en el penúltimo puesto de la tabla con 5 puntos.

El entrenador reconoció que encontró a un vestidor comprometido durante los 90 minutos, donde el equipo fue capaz de reaccionar tras verse abajo en el marcador y tuvo oportunidades para llevarse la victoria en los últimos instantes del duelo.

David Otorbi se convirtió en uno de los jugadores más destacados en el nuevo esquema de Javier Aguirre, pues el futbolista de 18 años en ingresó en el segundo tiempo, modificó el ritmo del ataque por la banda derecha y anotó el gol que selló la igualada en El Sardinero.

Dani Raba también aprovechó el cambio de entrenador. El atacante había perdido protagonismo durante la etapa de Carlos Corberán, pero ahora apareció desde el inicio y logró marcar el primer gol del partido.

El experto en bomberazos y salvar a sus equipos del descenso

Javier Aguirre ya sabe lo que salvar equipos del descenso. (EFE/ Miquel A. Borràs)
Javier Aguirre ya sabe lo que salvar equipos del descenso. (EFE/ Miquel A. Borràs)

Javier Aguirre vuelve a España con una misión que conoce. El Valencia recurre al entrenador mexicano tras el peor inicio de Liga en su historia: cuatro puntos en siete jornadas y el puesto 19 de LaLiga.

La permanencia es otra vez el primer objetivo de un técnico que forjó parte de su trayectoria en el futbol español al frente de equipos amenazados por el descenso.

Antes de llegar a Mestalla, el Vasco enfrentó cuatro escenarios similares en el futbol español. En tres casos tomó equipos ubicados en el último lugar de la tabla y a uno más dentro de los puestos de descenso, donde logró salvar la categoría en tres de las cuatro oportunidades:

  • Zaragoza (2010-11): llegó con el equipo en el puesto 20, con 7 puntos tras 11 partidos. Terminó en el lugar 13, con 45 unidades y logró salvarse del descenso.
  • Espanyol (2012-13): asumió con el club en el puesto 20, con 9 puntos en 13 jornadas. Finalizó en el sitio 13, con 44 puntos y logró permanecer en Primera División.
  • Leganés (2019-20): tomó al equipo en el último lugar, con 5 puntos después de 12 partidos. Cerró la temporada en el puesto 18, con 36 unidades y lamentablemente fue la única ocasión que descendió.
  • Mallorca (2021-22): llegó cuando el club era 18, con 26 puntos en 29 jornadas. Terminó en el lugar 16, con 39 unidades y logró salvar la categoría.
  • Valencia (2026-27): recibe al equipo en el puesto 19, con 4 puntos en 7 partidos. El desenlace todavía está por definirse.

Así, el Vasco Aguirre llega con una nueva misión de salvar el barco del Valencia en una comienzo complicado para uno de los equipos con mayor tradición en España.

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