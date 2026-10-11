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Agenda deportiva del domingo: partidos de futbol, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming este 11 de octubre

Además de la Liga MX, la programación también contempla partidos de la NFL, la Fórmula 1, MLB, NBA y NHL

La agenda deportiva de este domingo 11 de octubre reúne actividad en la Liga MX, las principales competencias de Europa y los torneos de Sudamérica (X@LigaBBVAMX)
La agenda deportiva de este domingo 11 de octubre reúne actividad en la Liga MX, las principales competencias de Europa y los torneos de Sudamérica (X@LigaBBVAMX)
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La agenda deportiva de este domingo 11 de octubre reúne actividad en la Liga MX, las principales competencias de Europa y los torneos de Sudamérica. La programación también contempla partidos de la NFL, la Fórmula 1, MLB, NBA y NHL.

El futbol mexicano cierra la jornada con tres encuentros. Atlético de San Luis recibe a Santos a las 17:00 horas por Disney+, ESPN y ViX Premium. A la misma hora, Pachuca enfrenta a Necaxa por FOX One y FOX. Pumas y Cruz Azul protagonizan el duelo de mayor atención a las 19:15 horas, con transmisión de Canal 5, ViX Premium, TUDN y Layvtime.

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Soccer Football - Liga MX - Club America v Monterrey - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 10, 2026 Club America's Oscar Perea in action with Monterrey's Victor Guzman REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Club America v Monterrey - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 10, 2026 Club America's Oscar Perea in action with Monterrey's Victor Guzman REUTERS/Eloisa Sanchez

Ligas de Europa

En la Premier League, Liverpool se mide con Manchester City a las 09:30 horas por HBO Max y TNT. Antes, Hull City juega ante Everton a las 07:00 horas, mientras Crystal Palace enfrenta a Nottingham Forest en el mismo horario. Ambos partidos se transmiten por FOX One y FOX.

La Serie A ofrece varios partidos durante el día. Como 1907 recibe a Roma a las 04:30 horas por Disney+ y ESPN; Lecce enfrenta a Bologna a las 07:00 horas por Disney+, y Lazio choca con Monza a la misma hora por Disney+ y ESPN 2. Sassuolo juega contra AC Milan a las 10:00 horas, mientras Cagliari enfrenta a Juventus a las 12:45 horas.

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España tendrá actividad desde temprano. Elche recibe al Celta de Vigo a las 06:00 horas, Real Sociedad enfrenta al Deportivo a las 08:00, Real Betis juega ante Osasuna a las 10:30 y Racing de Santander se mide con Valencia a las 13:00. Sky Sports e izzi transmitirán estos encuentros.

Erling Haaland del Manchester City sale del campo en el encuentro ante el Sunderland en la Liga Premier el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Dave Thompson)
Erling Haaland del Manchester City sale del campo en el encuentro ante el Sunderland en la Liga Premier el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Dave Thompson)

Futbol de Sudamérica

La cartelera sudamericana incluye el clásico brasileño entre Palmeiras y Corinthians a las 14:30 horas por Fanatiz y TV Azteca Deportes Network. A la misma hora, Flamengo enfrenta a Fluminense por YouTube, mientras Gremio se mide con Internacional por Fanatiz.

En Argentina destacan Rosario Central vs Independiente y Platense vs Argentinos Juniors, ambos a las 14:00 horas.

MLS y NFL

La actividad internacional se extiende a la MLS, donde St. Louis City recibe al LA Galaxy a las 17:00 horas por Apple TV+. También sobresale el partido entre Racing y Belgrano, programado a las 16:15 horas por TyC Sports y Fanatiz.

Oct 11, 2026; Tottenham, ENG; Jacksonville Jaguars offensive line Robert Hainsey (73) and offensive line Ezra Cleveland (76) recover a fumble by quarterback Trevor Lawrence (not pictured) during the first quarter against the Philadelphia Eagles at Tottenham Hotspur Stadium. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images
Oct 11, 2026; Tottenham, ENG; Jacksonville Jaguars offensive line Robert Hainsey (73) and offensive line Ezra Cleveland (76) recover a fumble by quarterback Trevor Lawrence (not pictured) during the first quarter against the Philadelphia Eagles at Tottenham Hotspur Stadium. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

Además del futbol, la Fórmula 1 celebra el Gran Premio de Singapur a las 06:00 horas por Sky Sports e izzi. La NFL tendrá una jornada amplia desde las 07:30 horas con Eagles vs Jaguars, mientras Dodgers y Brewers se enfrentan en MLB a las 18:00 horas por FOX One y FOX+

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