Agenda deportiva del domingo: partidos de futbol, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming este 11 de octubre

La agenda deportiva de este domingo 11 de octubre reúne actividad en la Liga MX, las principales competencias de Europa y los torneos de Sudamérica. La programación también contempla partidos de la NFL, la Fórmula 1, MLB, NBA y NHL.
El futbol mexicano cierra la jornada con tres encuentros. Atlético de San Luis recibe a Santos a las 17:00 horas por Disney+, ESPN y ViX Premium. A la misma hora, Pachuca enfrenta a Necaxa por FOX One y FOX. Pumas y Cruz Azul protagonizan el duelo de mayor atención a las 19:15 horas, con transmisión de Canal 5, ViX Premium, TUDN y Layvtime.
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Ligas de Europa
En la Premier League, Liverpool se mide con Manchester City a las 09:30 horas por HBO Max y TNT. Antes, Hull City juega ante Everton a las 07:00 horas, mientras Crystal Palace enfrenta a Nottingham Forest en el mismo horario. Ambos partidos se transmiten por FOX One y FOX.
La Serie A ofrece varios partidos durante el día. Como 1907 recibe a Roma a las 04:30 horas por Disney+ y ESPN; Lecce enfrenta a Bologna a las 07:00 horas por Disney+, y Lazio choca con Monza a la misma hora por Disney+ y ESPN 2. Sassuolo juega contra AC Milan a las 10:00 horas, mientras Cagliari enfrenta a Juventus a las 12:45 horas.
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España tendrá actividad desde temprano. Elche recibe al Celta de Vigo a las 06:00 horas, Real Sociedad enfrenta al Deportivo a las 08:00, Real Betis juega ante Osasuna a las 10:30 y Racing de Santander se mide con Valencia a las 13:00. Sky Sports e izzi transmitirán estos encuentros.
Futbol de Sudamérica
La cartelera sudamericana incluye el clásico brasileño entre Palmeiras y Corinthians a las 14:30 horas por Fanatiz y TV Azteca Deportes Network. A la misma hora, Flamengo enfrenta a Fluminense por YouTube, mientras Gremio se mide con Internacional por Fanatiz.
En Argentina destacan Rosario Central vs Independiente y Platense vs Argentinos Juniors, ambos a las 14:00 horas.
MLS y NFL
La actividad internacional se extiende a la MLS, donde St. Louis City recibe al LA Galaxy a las 17:00 horas por Apple TV+. También sobresale el partido entre Racing y Belgrano, programado a las 16:15 horas por TyC Sports y Fanatiz.
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Además del futbol, la Fórmula 1 celebra el Gran Premio de Singapur a las 06:00 horas por Sky Sports e izzi. La NFL tendrá una jornada amplia desde las 07:30 horas con Eagles vs Jaguars, mientras Dodgers y Brewers se enfrentan en MLB a las 18:00 horas por FOX One y FOX+
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