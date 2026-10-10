Skadi sorprende y derrota a Tessa Blanchard: enfrentará a Olympia por el Campeonato Universal de Amazonas 2026 del CMLL

(Foto: Alexander Ortiz & Andrea González)

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La división femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) ya tiene definida la última contendiente por el Campeonato Universal de Amazonas 2026. Skadi consiguió su clasificación durante el Viernes Espectacular del 9 de octubre, celebrado en la Arena México, después de superar a nueve rivales y dejar fuera a Tessa Blanchard, una de las luchadoras con mayor experiencia internacional.

La Reina de los Lobos se ganó el derecho de disputar el título frente a Olympia, quien ya había asegurado su lugar en la final. El enfrentamiento quedó programado para el próximo viernes 16 de octubre en la Catedral de la Lucha Libre, donde ambas buscarán coronarse como la máxima exponente del certamen femenil.

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(Instagram / CMLL)

Skadi eliminó a sus rivales y se impuso a Tessa Blanchard

(Foto: Alexander Ortiz & Andrea González)

La segunda eliminatoria del Campeonato Universal de Amazonas presentó una cartelera especial, marcada por enfrentamientos entre compañeras, vínculos familiares y rivalidades dentro del cuadrilátero. Entre los duelos que destacaron estuvo el de Lluvia contra su hija Tabata, además del choque entre la propia Lluvia y su compañera de equipo, La Jarochita.

(Foto: Alexander Ortiz & Andrea González)

(Foto: Alexander Ortiz & Andrea González)

Por su parte, Skadi y su madre, Marcela, también participaron en la competencia con el objetivo de avanzar en el torneo. Sin embargo, la integrante conocida como “La reina de los lobos” tuvo que medirse con adversarias que conocían bien sus recursos, incluida Kira, con quien conquistó anteriormente el Campeonato Nacional de Parejas Femeniles.

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(Foto: Alexander Ortiz & Andrea González)

La alianza entre Skadi y Kira resultó determinante en una de las fases más importantes de la eliminatoria. Ambas coordinaron sus ataques para neutralizar a La Jarochita, quien terminó fuera de la contienda después de que Kira ejecutara un mortal hacia atrás desde la tercera cuerda, aprovechando la oportunidad que se abrió tras una plancha de Skadi.

(Foto: Alexander Ortiz & Andrea González)

La eliminación de La Jarochita permitió que las siguientes acciones se concentraran en las luchadoras que todavía aspiraban al boleto definitivo. Tessa Blanchard recurrió a su experiencia para frenar a Kira y consiguió eliminarla mediante su movimiento conocido como Buzzsaw.

(Foto: Alexander Ortiz & Andrea González)

Sin embargo, la estadounidense no pudo mantener la ventaja hasta el final. Skadi encontró el momento indicado para responder y ejecutó su característico lance de espalda, con el que consiguió sacar de la competencia a Blanchard y asegurar su participación en la lucha por el campeonato.

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(Foto: Alexander Ortiz & Andrea González)

De esta manera, Skadi cerró una noche decisiva para su carrera dentro del CMLL. Ahora tendrá la oportunidad de convertir su clasificación en una conquista individual, aunque enfrente estará Olympia, una rival que también llega con la mira puesta en alcanzar la cima de la división femenil.

(Foto: Alexander Ortiz & Andrea González)

Olympia y Skadi disputarán el título en la Arena México

(Instagram / CMLL)

La cita entre ambas luchadoras se celebrará el viernes 16 de octubre, cuando la Arena México reciba el enfrentamiento por el Campeonato Universal de Amazonas 2026.

(Foto: Alexander Ortiz & Andrea González)

Para Skadi, el combate representa la posibilidad de consolidar su crecimiento en el terreno individual después de compartir éxitos con Kira en la división de parejas. Para Olympia, en cambio, será la oportunidad de demostrar que puede imponerse a una contrincante que llega motivada después de eliminar a una figura internacional como Tessa Blanchard.

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La expectativa estará centrada en descubrir cuál de las dos gladiadoras consigue aprovechar mejor sus recursos técnicos y su condición física en una contienda que promete emociones para los aficionados a la lucha libre femenil.

Blue Panther celebró 48 años de trayectoria ante Averno

(Foto: Alexander Ortiz & Andrea González)

La función también estuvo marcada por el homenaje a Blue Panther, quien celebró 48 años como luchador profesional frente a la afición de la Arena México. El llamado “Maestro Lagunero” es una de las figuras históricas del CMLL y continúa ligado al deporte mediante el legado que comparte con sus hijos, conocidos como Los Divinos Laguneros.

No obstante, su celebración tuvo un adversario dispuesto a complicarle la noche: Averno, líder de Los Infernales.

(Foto: Alexander Ortiz & Andrea González)

El encuentro comenzó con castigos severos contra la leyenda lagunera. Su rival recurrió a mordidas en los dedos, patadas dirigidas a la cabeza y golpes que llevaron la acción hasta las barras que separan el área de ringside de las tribunas.

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Cuando el enfrentamiento se acercaba a su desenlace, Averno recurrió a un foul para intentar llevarse la victoria. Sin embargo, el réferi Édgar “Güero” Noriega detectó la infracción y decretó el triunfo de Blue Panther, quien pudo cerrar su aniversario con una victoria ante el público capitalino.

Estos fueron los demás resultados del Viernes Espectacular

(Foto: Alexander Ortiz & Andrea González)

La función del CMLL también dejó otros resultados destacados. Máscara Dorada, Titán y Esfinge derrotaron en dos de tres caídas a Los Guerreros Laguneros, integrados por Último Guerrero, Stuka Jr. y Gran Guerrero.

(Foto: Alexander Ortiz & Andrea González)

En otro enfrentamiento femenil, Las Valientitas, pareja conformada por Olympia y Hera, superaron a Persephone y Reyna Isis en dos de tres caídas. El resultado también sirvió para mantener a Olympia en ritmo competitivo antes de su compromiso por el Campeonato Universal de Amazonas.

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(Foto: Alexander Ortiz & Andrea González)

Mientras tanto, Xelhua y Guerrero Maya Jr. vencieron a Difunto y Barboza, integrantes de El Galeón Fantasma, en un combate relámpago de parejas que terminó cuando el cronómetro marcaba 4 minutos con 44 segundos.

(Foto: Alexander Ortiz & Andrea González)

Finalmente, Johnnie Robbie, Hécate y Náutica derrotaron en una sola caída a Candela, Valkyria y Lady Metal. Las vencedoras buscan abrirse camino dentro de la empresa y conseguir un lugar entre las Amazonas del CMLL.

Con estos resultados, la atención de la afición ya apunta al próximo viernes, cuando Skadi y Olympia se enfrenten por el campeonato femenil en uno de los duelos más esperados de la cartelera.

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