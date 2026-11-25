Una ilustración cartográfica de México representa el avance de una vaguada polar con nieve en el norte, lluvias torrenciales en el occidente y vientos sobre el istmo de Tehuantepec. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 se formará sobre el occidente de México en las primeras horas del viernes 27 de noviembre, producto del ingreso de una vaguada polar que desde el jueves afectará el noroeste del país con lluvias intensas, descenso brusco de temperatura y posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de al menos diez estados.

Las zonas serranas de Durango y Chihuahua registrarán las temperaturas más bajas del episodio: de -10 a -5 grados Celsius durante las madrugadas del viernes al domingo, según el pronóstico extendido a 96 horas emitido este martes por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En esas mismas noches, regiones montañosas de Baja California, Sonora y Coahuila podrían caer entre -5 y 0 grados.

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El SMN precisó que la vaguada polar ingresará el jueves 26 por el noroeste y oeste del territorio nacional, donde se esperan lluvias de hasta 150 milímetros y posibles nevadas nocturnas en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán. A partir de ese momento, las condiciones invernales se irán extendiendo hacia el centro y oriente del país.

El viernes 27 llegan las lluvias más intensas

Varios transeúntes con paraguas amarillos atraviesan un paso peatonal anegado en una avenida de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la jornada del viernes, la tormenta invernal alcanzará su mayor intensidad sobre el occidente de México. El SMN pronostica lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en el sur de Michoacán y en el oeste y suroeste de Guerrero, niveles que pueden provocar deslaves, inundaciones y un incremento en los caudales de ríos y arroyos.

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Jalisco, Colima y el Estado de México recibirán lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros. Para la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato se esperan lluvias de fuertes a muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros.

La posible caída de nieve o aguanieve se mantendrá durante el viernes en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán, y durante la noche esas condiciones se extenderán hacia el centro y oriente de la República Mexicana, según el aviso número 328 del SMN.

Los vientos también serán un factor durante esa jornada. El istmo y golfo de Tehuantepec registrará rachas de 90 a 100 kilómetros por hora, mientras que amplias zonas del centro del país —incluyendo la Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Jalisco, Colima, Michoacán y Puebla— tendrán vientos de entre 20 y 30 kilómetros por hora con rachas de hasta 60 kilómetros por hora.

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El sábado 28, la tormenta se desplaza al centro de México

Parque Nacional Cascada de Basaseachi (Gobierno de México)

El sábado, el sistema invernal avanzará sobre el centro del país. Guerrero concentrará las lluvias más extremas de todo el episodio: torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en su costa, centro y este. Oaxaca recibirá lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en su zona oeste.

El Estado de México, Morelos y Puebla tendrán lluvias muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros. En la Ciudad de México, Michoacán, Tlaxcala y Veracruz se esperan lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros, mientras que Querétaro e Hidalgo registrarán chubascos.

Las condiciones para la caída de nieve o aguanieve se mantendrán el sábado sobre el centro y oriente del territorio mexicano. Las zonas serranas de Durango y Chihuahua seguirán con temperaturas de -10 a -5 grados durante la madrugada del domingo, y regiones montañosas de Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla podrían registrar entre -5 y 0 grados.

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Protección Civil pide ventilación en calentadores y mochila de emergencia lista

Varios transeúntes con ropa de abrigo caminan frente al Palacio de Bellas Artes durante una jornada de lluvia y niebla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, emitió un llamado a la población a reforzar medidas de autocuidado ante el paso del sistema invernal.

La dependencia recomendó vestir con varias capas de ropa, cubrir rostro, cabeza, manos y orejas al salir, y prestar atención especial a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

En cuanto al uso de calentadores y chimeneas, la CNPC advirtió: “Asegurarse que cuenten con una ventilación adecuada en el hogar para permitir la circulación de aire fresco y prevenir la acumulación de monóxido de carbono”. Además, pidió apagar cualquier fuente de calor antes de dormir.

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Para quienes deban trasladarse durante las lluvias, la dependencia recomendó mantener las luces encendidas al conducir, reducir la velocidad, conservar una distancia prudente y evitar cruzar vados o corrientes de agua. Ante encharcamientos, sugirió buscar rutas alternas.

La CNPC también recomendó tener lista “una mochila de emergencia con documentos importantes, linterna y radio portátil”, mantener limpias las coladeras cercanas a las viviendas y seguir únicamente fuentes oficiales de información como las cuentas @CNPC_MX y @conagua_clima en redes sociales.