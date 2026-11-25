El hermano de Ángela relató cómo Nodal se integró a la dinastía Aguilar. (Captura de pantalla @nodal / @leonardoaguilaroficial)

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Leonardo Aguilar aseguró que Christian Nodal ya pertenece a la familia: “es muy Aguilar el viejo”, dijo entre risas tras una entrevista para TV Azteca donde habló del cantante, convertido en yerno de Pepe Aguilar y esposo de Ángela Aguilar. El hermano menor de la dinastía describe la integración de Nodal al clan con anécdotas sobre Tayahua, Zacatecas, la hacienda familiar, y asegura que el cariño que le tiene a su familia “es lo más importante”.

Las declaraciones de Leonardo llegan en un momento en que el sonorense enfrenta una disputa legal con su padre, Jesús Jaime González Terrazas, por el control de su nombre artístico y sus marcas registradas, mientras intensifica sus gestos de cercanía con los Aguilar.

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“Ya es amigo de todo mundo” en Tayahua, dice Leonardo

Ante el comentario de una reportera que señaló “qué bonito me parece cómo ha llegado Christian a los Aguilar, parece un Aguilar más”, Leonardo respondió con humor sobre la confianza que el cantante ya tiene dentro del círculo familiar.

Leonardo Aguilar describió la cercanía de su cuñado con la familia, en medio de la disputa legal que Christian Nodal sostiene con su padre. (Cuartoscuro)

“Sí. Le tienen que parar el güey un poquito, porque ya en Tayahua, Zacatecas, ya es amigo de todo mundo y de que las muchachas, las cocineras”, dijo Leonardo, en referencia a la hacienda donde la familia Aguilar suele reunirse.

El cantante ahondó en la anécdota con una queja fingida sobre el trato preferencial que recibe su cuñado de parte del personal doméstico. “Es que se pasa. Yo las llevo conocido toda la vida y de repente, tipo: ‘Christian no come picante, ¿no?’. Así que nos sentamos en la mesa. ‘Christian, tu salsita’. Ah, caray. ¿Y a mí? ¿Y mi salsita que me gusta? No”, relató.

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Leonardo remató la anécdota con una frase que resume su percepción sobre la adaptación de Nodal a las costumbres de la familia: “ya es muy Aguilar el viejo”, aunque dejó claro que todavía existe una diferencia entre ambos en el terreno de la charrería.

“Ya es muy Aguilar el viejo ya, pero monto mejor que él, así que no pasa nada”, afirmó. Cuando el reportero le señaló que “todavía le llevas ahí la ventaja”, Leonardo respondió sin dudar: “No, y le voy a seguir llevando, pero lo adoro”.

El cantante profundizó en el vínculo que considera se ha formado entre ambos. “Es de verdad, se hizo como mi hermano, de verdad por la cercanía, por el cariño que le tiene a mi familia. Eso se me hace que es lo más importante”, expresó.

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Leonardo aseguró que el sonorense "ya es muy Aguilar". (Redes sociales)

Nodal disputa con su padre el control de su nombre artístico

Las muestras de cercanía con los Aguilar ocurren mientras Nodal enfrenta un litigio por la titularidad de las marcas vinculadas a su carrera. Los registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial muestran que su padre, Jesús Jaime González Terrazas, posee la marca “CN CHRISTIAN NODAL” con vigencia hasta abril de 2036.

El contrato de representación firmado con la agencia familiar JG Music permanece pactado hasta 2035, y su rescisión anticipada implicaría indemnizaciones calculadas en varios millones de dólares. El propio artista expuso la disputa durante un concierto en Querétaro: “Si algo me ha enseñado la vida, es que la propia sangre te puede fallar, es que los negocios te pueden fallar... Ya han hecho con mi nombre todo lo que han querido”.

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Nodal tramitó el 22 de abril de 2026 el registro de una denominación alternativa, a nombre de Christian Jesús González Nodal, a través de la firma GSyM Legal. El trámite enfrenta una oposición formal presentada el 15 de mayo por el Grupo Forajido, que argumenta derechos de antigüedad sobre una denominación fonéticamente similar.

El litigio incluye una causa penal federal. Universal Music acudió ante la Fiscalía General de la República para denunciar a los padres de Nodal por presunto fraude procesal, tras detectar irregularidades en 32 contratos y certificaciones exhibidos por la familia, en una querella originada en febrero de 2022 tras la salida del cantante de Fonovisa.

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El hijo de Pepe Aguilar Leonardo Aguilar comparte detalles de la convivencia familiar con su cuñado, en un contexto marcado por el litigio entre el intérprete y su padre por el control de las marcas registradas a su nombre.(@pepe.aguilaroficial)

El tatuaje del símbolo familiar y el respaldo de Pepe Aguilar

Otro gesto que reiteró la distancia con su familia biológica, se dio cuando Nodal se tatuó en la mano el fierro de herrar de El Soyate, la hacienda de los Aguilar, en sustitución de un corazón verde que llevaba previamente.

Asimismo, durante un concierto en Aguascalientes, Pepe Aguilar calificó a su yerno como “uno de los artistas más c*br*n*s” que ha conocido en la música mexicana. Nodal respondió públicamente: “Es un honor y es un orgullo pertenecer a la familia Aguilar. Más de 30 años reflejados en tu carrera; por más que digan, lloren y critiquen, este es tu público y aquí estamos los de a deveras esta noche”.

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