‘El Komander’ revela cómo enfrentó la muerte de su bebé: “Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos”. (Instagram: El Komander)

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Alfredo Ríos, conocido artísticamente como ‘El Komander’, habló por primera vez ante los medios de comunicación sobre la muerte de su hijo menor, José Eliseo Ríos Ávila.

Visiblemente afectado por la pérdida, el cantante de regional mexicano agradeció las muestras de cariño que ha recibido y reconoció que tanto él como su esposa atraviesan un momento especialmente doloroso.

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Durante un breve encuentro con la prensa, a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el intérprete se refirió al fallecimiento del pequeño y explicó que su familia hizo todo lo posible para enfrentar la situación.

“Cuando pasó la situación, nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer, lo que estaba en nuestras manos, y tuvimos la oportunidad de despedirnos, de despedirlo y darle cristiana sepultura en compañía de nuestra familia, rodeados de mucho amor, mucho cariño”.

El cantante evitó revelar las circunstancias del fallecimiento y pidió mantener en privado los detalles de lo ocurrido. Sin embargo, reconoció que la noticia golpeó profundamente a todos sus seres queridos.

Hasta el momento, la familia no ha revelado las causas del fallecimiento ni las circunstancias en las que ocurrió. (Instagram)

‘El Komander’ habla del dolor de su esposa tras la muerte de su hijo

Alfredo Ríos también se refirió al estado emocional de su esposa, quien, al igual que el resto de la familia, enfrenta el duelo por la muerte de José Eliseo.

“Es doloroso para mí, para mi familia; sin embargo, de la mano de Dios, entendiendo algo que esto que nos manda Dios”, declaró ante las cámaras de El Junket.

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Al preguntarle cómo se encuentran sus seres queridos, señaló que todos permanecen unidos para sobrellevar la pérdida: “Toda la familia en general y abrazándonos y poniéndonos en manos de Dios con esto que nadie quisiera que nos pasara; sin embargo, es parte tristemente de la vida”, expresó.

El intérprete agregó que a su esposa le sugirieron acudir con un tanatólogo para recibir acompañamiento durante el proceso, aunque precisó que ella está viviendo su duelo a su propio ritmo.

La música se convirtió en refugio para ‘El Komander’ tras la pérdida de su bebé

En medio de la situación familiar, el trabajo también ha representado una forma de afrontar el dolor para el cantante, quien reconoció que regresar a sus actividades profesionales le permite encontrar cierta estabilidad.

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“Para mí es mi terapia, es una parte de mí que nos está esperando. Estamos tratando de entender los designios de Dios”, comentó.

La tragedia también obligó al artista a modificar compromisos profesionales. Tras comunicar el fallecimiento de su hijo, canceló algunas presentaciones programadas en Hidalgo y Nuevo León.

Varias coronas fúnebres con rosas blancas y cintas azules permanecen expuestas durante el velatorio del hijo del cantante El Komander. (Instagram: El Komander)

Así fue el funeral de José Eliseo, el hijo menor de Alfredo Ríos

El pasado 30 de octubre, ‘El Komander’ confirmó la muerte de José Eliseo, una noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores, pues el nacimiento del pequeño se había mantenido prácticamente fuera del ojo público. De acuerdo con imágenes difundidas por su equipo, el bebé tenía apenas unos meses de edad.

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Un día después, el cantante compartió en sus historias de Instagram algunos momentos de las exequias. Entre las imágenes aparecieron coronas de rosas blancas, un ángel elaborado con flores blancas y azules, así como una ceremonia en la que familiares y asistentes soltaron globos blancos.

“Dios te recoja, chaparrito, te amamos mucho”, escribió junto a una de las fotografías. En otra publicación dedicó un mensaje a su hijo: “Te amamos, mijo. Todos. Gracias por todo”.

Hasta ahora, Alfredo Ríos no ha revelado la causa de muerte de José Eliseo. El cantante mantiene esa información en privado mientras atraviesa la pérdida junto a su esposa y sus otros hijos, con quienes encontró el acompañamiento necesario para despedir al pequeño.

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