Claudio Suárez cuenta cómo Jorge Campos y Cuauhtémoc Blanco terminaron a golpes antes de un partido clave para México en Francia 98

(Ilustración Infobae México)

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La Selección Mexicana protagonizó una de sus participaciones más recordadas durante el Mundial de Francia 1998, torneo en el que una generación encabezada por Cuauhtémoc Blanco, Luis Hernández, Jorge Campos y Claudio Suárez despertó grandes expectativas entre los aficionados. Sin embargo, detrás de los resultados que mantuvieron al equipo invicto durante la fase de grupos también ocurrieron episodios que pocos conocían, como un enfrentamiento entre dos de sus figuras más reconocidas.

Fue el propio Claudio Suárez quien compartió esta anécdota durante una participación en el programa Los Espartanos de FOX, donde relató cómo Jorge Campos y Cuauhtémoc Blanco protagonizaron una pelea antes de disputar el último encuentro de la primera ronda frente a Países Bajos.

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De acuerdo con el exdefensa mexicano, el incidente comenzó cuando los integrantes del Tri se preparaban para abandonar el hotel de concentración y algunos aficionados se acercaron para solicitarles autógrafos. Lo que parecía una convivencia habitual terminó en un altercado entre el portero y el entonces delantero americanista.

¿Por qué se pelearon Jorge Campos y Cuauhtémoc Blanco?

Cuauhtémoc blanco y jorge campos (Foto: Twitter@EstaQueSoy)

Suárez recordó que el episodio ocurrió durante el trayecto previo al compromiso contra el conjunto neerlandés, partido en el que México buscaba asegurar su clasificación a los octavos de final.

La situación comenzó cuando ambos futbolistas coincidieron con seguidores que querían llevarse un recuerdo de sus ídolos. En ese momento, una interacción aparentemente inofensiva entre Campos y Blanco fue subiendo de tono hasta convertirse en una confrontación física.

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El exseleccionado nacional relató el momento con las siguientes palabras:

“Salimos del hotel rumbo al partido y habían aficionados mexicanos para que les firmaran la playera ... por lo regular uno se queda con el plumón y se sube Cuauhtémoc y Campos y le dice voy a firmarte soy tu íidolo y el otro también y empiezan a jugar a las espaditas, pues no se calientan y se empiezan a agarrar a trancazos”.

La narración de Suárez mostró una faceta poco conocida de aquel equipo que generó ilusión durante la Copa del Mundo. Aunque el ambiente entre los jugadores llegó a calentarse, el incidente no impidió que México se presentara a disputar el encuentro ante Países Bajos.

La anécdota también permite recordar la personalidad de dos futbolistas que dejaron una huella importante en el futbol mexicano. Campos era reconocido por su estilo particular bajo los tres palos y su carácter extrovertido, mientras que Blanco destacaba por su talento, temperamento y capacidad para marcar diferencias en el ataque.

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México llegó invicto al partido contra Países Bajos

selección mexicana 1998 (Foto: Twitter@AficionadosMEX)

El equipo dirigido por Manuel Lapuente comenzó su participación mundialista con una victoria de 3-1 frente a Corea del Sur el 13 de junio de 1998. Ricardo Peláez y Luis Hernández, quien marcó en dos ocasiones, fueron los responsables de las anotaciones mexicanas.

Posteriormente, el 20 de junio, el Tri consiguió un empate de 2-2 ante Bélgica. Alberto García Aspe convirtió desde el punto penal y Cuauhtémoc Blanco también apareció en el marcador para mantener vivas las aspiraciones del conjunto nacional.

El tercer encuentro de la fase de grupos se disputó el 25 de junio contra Países Bajos. México volvió a igualar 2-2, con anotaciones de Ricardo Peláez y Luis Hernández, en un duelo que confirmó la capacidad del equipo para reaccionar ante adversarios de alto nivel.

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Con cinco puntos, la Selección Mexicana terminó en el segundo lugar del Grupo E y obtuvo su boleto a los octavos de final. Así, la generación de Francia 98 logró superar la primera etapa sin conocer la derrota.

Alemania terminó con el sueño mundialista del Tri

(Foto: Twitter/@RNDeportes1)

La aventura mexicana concluyó el 29 de junio de 1998, cuando el conjunto nacional se enfrentó a Alemania en Montpellier. Luis Hernández adelantó al equipo mexicano al minuto 47, pero el cuadro europeo respondió en la recta final y consiguió remontar para imponerse por 2-1.

La eliminación impidió que México avanzara a los cuartos de final, aunque el desempeño del delantero conocido como el “Matador” quedó entre los aspectos más destacados de aquella campaña. Hernández terminó el torneo con cuatro goles y se convirtió en el máximo anotador mexicano de esa edición.

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Años después, la historia de la discusión entre Campos y Blanco añade un capítulo inesperado a los recuerdos de aquel Mundial. La revelación de Claudio Suárez muestra que, incluso en una concentración marcada por la presión de representar a todo un país, también existieron momentos de tensión que estuvieron cerca de alterar el ambiente antes de uno de los partidos más importantes del torneo.