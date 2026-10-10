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Barcelona vs Getafe, EN VIVO: dónde ver en México el partido de la Jornada 8 de LaLiga 2026-27

Lamine Yamal, Pedri y compañía buscarán mantener el ritmo ofensivo del Barcelona frente a un Getafe que necesita mejorar sus números en ataque

Escudos oficiales del FC Barcelona y del Getafe CF flanquean las letras VS doradas sobre el césped iluminado de un estadio nocturno.
Barcelona vs Getafe (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El FC Barcelona volverá a la actividad en LaLiga este sábado 10 de octubre, cuando reciba al Getafe en el Spotify Camp Nou, en un encuentro correspondiente a la Jornada 8 del campeonato español. El equipo dirigido por Hansi Flick buscará mantener su paso perfecto y sumar su octava victoria consecutiva.

El conjunto blaugrana llega como líder de la clasificación, con 21 puntos después de ganar sus primeros siete partidos. En contraste, el Getafe, bajo las órdenes de José Bordalás, ocupa el undécimo puesto con ocho unidades y tratará de frenar la racha de los locales.

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¿Cómo llegan Barcelona y Getafe al partido?

(REUTERS/Marcelo Del Pozo)
(REUTERS/Marcelo Del Pozo)

El Barcelona ha destacado por su capacidad ofensiva en el arranque de la temporada. En sus primeros siete compromisos marcó 31 goles y recibió siete, cifras con las que buscará prolongar su buen momento tras el parón internacional.

Lamine Yamal, Pedri y Fermín López figuran entre los jugadores que pueden marcar diferencias en el ataque azulgrana. La situación de Raphinha, quien presenta molestias musculares, será uno de los aspectos a seguir antes del encuentro.

Por su parte, el Getafe suma dos victorias, dos empates y tres derrotas, con cuatro goles anotados y siete recibidos. El equipo madrileño necesitará aprovechar sus oportunidades y mantener el orden defensivo para competir ante el líder del torneo.

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Historial entre Barcelona y Getafe

(EFE/Víctor Lerena)
(EFE/Víctor Lerena)

Los antecedentes de LaLiga favorecen al conjunto catalán. En 46 enfrentamientos, el Barcelona suma 32 victorias, mientras que el Getafe registra cuatro triunfos y ambos equipos han empatado en diez ocasiones.

Con estos números, los blaugranas buscarán hacer valer su condición de locales, aunque deberán superar a un rival que intentará complicarles el partido.

¿Cuándo y dónde ver el Barcelona vs Getafe en México?

(EFE/Julio Muñoz)
(EFE/Julio Muñoz)

El encuentro de la Jornada 8 de LaLiga se disputará este sábado 10 de octubre en el Spotify Camp Nou. Estos son los detalles para seguirlo en México:

  • Horario: 10:30 horas, tiempo del centro de México.
  • Transmisión: Sky Sports e izzi.

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