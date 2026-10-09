Tinieblas Jr. exhibe fallas en la atención médica tras la muerte del referí El Búho Pineda y señala el riesgo de realizar el martinete

: El experimentado gladiador consideró que los oficiales no deberían quedar expuestos a determinadas maniobras y subrayó la necesidad de contar con personal médico capacitado en cada función.

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La muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, conocido en el ambiente de la lucha libre como “El Búho”, abrió un debate sobre las condiciones de seguridad en las funciones y la responsabilidad de quienes participan en el cuadrilátero. Tras la tragedia ocurrida en Mineral de la Reforma, Hidalgo, el luchador Tinieblas Jr. señaló presuntas deficiencias en la atención de emergencias y cuestionó que los oficiales formen parte de maniobras ejecutadas por los gladiadores.

Durante una entrevista con el programa De Primera Mano, el experimentado enmascarado compartió su perspectiva sobre los hechos que terminaron con la vida del réferi, quien sufrió una emergencia durante una función en la que participó el Hijo de Fishman. Entre los movimientos involucrados se encuentra un martinete, maniobra que ha sido objeto de controversia por los riesgos que representa.

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Tinieblas Jr. cuestiona la falta de una ambulancia

La necropsia oficial determinará si existe una relación directa entre las maniobras del Hijo de Fishman sobre la lona y el fallecimiento del réferi. (RS)

Uno de los señalamientos más importantes del luchador estuvo relacionado con la supuesta ausencia de servicios médicos adecuados en el recinto donde se desarrolló la función. Para Tinieblas Jr., disponer de recursos para atender una emergencia debe ser una condición indispensable en cualquier espectáculo de lucha libre.

El gladiador sostuvo que la presencia de una ambulancia y de personal capacitado podría resultar determinante cuando un participante sufre una lesión o pierde el conocimiento durante un combate.

Al referirse a lo ocurrido con Gerardo Germán Pineda, expresó su preocupación por las condiciones en las que se atendió al réferi.

“No tenían una ambulancia, eso es indispensables, la protección de tener ambulancia, la protección civil, tengo entendido que eso fue lo que pasó y no pudieron hacer nada con el réferi que se desvaneció”.

La declaración puso el foco en los protocolos de emergencia que deben existir en este tipo de espectáculos. No obstante, la versión sobre la falta de una ambulancia corresponde a los señalamientos realizados por el luchador y requiere contrastarse con información oficial para establecer con precisión cómo se desarrolló la atención médica.

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¿Por qué Tinieblas Jr. cuestionó la participación de los réferis?

El referí "El Búho" Pineda murió la noche del 7 de octubre por lesiones ocasionadas por una llave de alto riesgo aplicada por El Hijo de Fishman. (Infobae México)

Otro aspecto que abordó el luchador fue la preparación de los oficiales que trabajan en los cuadriláteros. Desde su perspectiva, los réferis no cuentan necesariamente con la formación requerida para participar como parte de las maniobras que realizan los gladiadores durante una confrontación.

Por ello, consideró necesario revisar las condiciones bajo las cuales los árbitros intervienen en determinadas acciones, así como los límites de su participación para evitar que queden expuestos a situaciones peligrosas.

El caso de El Búho volvió a poner sobre la mesa la importancia de establecer responsabilidades claras entre luchadores, organizadores y personal encargado de supervisar las funciones.

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El martinete vuelve al centro de la polémica

Friedman aplicó un martinete y ni así pudo vencer a Místico. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

Tinieblas Jr. también se refirió al martinete, una maniobra asociada con un elevado riesgo de lesiones en el cuello y la columna vertebral. El movimiento consiste, en términos generales, en colocar al rival en una posición invertida y proyectarlo de cabeza, por lo que su ejecución está restringida en distintas regulaciones de la lucha libre.

El luchador sostuvo que este tipo de castigo está prohibido desde hace décadas por disposiciones de las comisiones de boxeo y lucha libre. En ese contexto, cuestionó su utilización durante el encuentro que terminó con la muerte del réferi.

La discusión no se limita a la ejecución de una llave: también involucra la responsabilidad de los participantes, la supervisión de las autoridades deportivas y el cumplimiento de las reglas destinadas a proteger la integridad física de quienes suben al ring.

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Tinieblas Jr. manifestó su esperanza de que el fallecimiento de Pineda contribuya a generar cambios en la industria, con mayor prevención y mejores condiciones para atender accidentes.

El Hijo de Fishman recuperó su libertad en Hidalgo

El luchador permanecía bajo custodia desde el 7 de octubre. Su equipo legal confirmó que llegó a un convenio reparatorio, pero todavía no se conocen públicamente sus condiciones. (Especial)

La controversia tomó un nuevo rumbo este viernes 9 de octubre, cuando el Hijo de Fishman salió de la custodia de las autoridades hidalguenses. El luchador había sido detenido tras los acontecimientos en los que murió Gerardo Germán Pineda.

La promotora El Patrón Espectáculos informó sobre su liberación a través de un video en el que intervino un representante de la defensa. En el mensaje se explicó que la decisión se produjo después de alcanzar un acuerdo reparatorio con la parte afectada.

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Los abogados de la firma Magallán, Reyes y Asociados señalaron que las negociaciones estuvieron orientadas a establecer una reparación del daño para los familiares del fallecido. Sin embargo, los términos económicos y las condiciones particulares del convenio no fueron revelados públicamente.

El luchador permanecía bajo custodia desde el 7 de octubre. Su equipo legal confirmó que llegó a un convenio reparatorio, pero todavía no se conocen públicamente sus condiciones.

Al explicar el resultado de las gestiones legales, uno de los representantes declaró: “Se logró un acuerdo reparatorio en el cual el señor Fishman ya está en libertad, por estos lamentables sucesos que en cierta forma no hubo una situación de ir más allá en un proceso”.

La salida del luchador de la custodia no debe interpretarse, por sí sola, como una declaración judicial sobre todos los aspectos de los hechos. El alcance del acuerdo y sus consecuencias legales deberán entenderse a partir de la información oficial correspondiente.

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Mientras se esperan nuevas explicaciones sobre el caso, los señalamientos de Tinieblas Jr. reavivan una pregunta que atraviesa a la lucha libre mexicana: ¿qué medidas deben implementarse para evitar otra tragedia y garantizar que cada función cuente con protocolos médicos adecuados?