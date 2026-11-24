El reporte del SMN identifica a Chihuahua y Durango como los estados con el descenso térmico más marcado durante la mañana de este martes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El frente frío número 8 continúa sobre México este martes con características de estacionario sobre el golfo de México. La masa de aire ártico asociada provoca temperaturas mínimas de -10 a -5 °C en zonas serranas de Chihuahua y Durango, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema también mantiene un temporal de lluvias en el centro, oriente y sureste del país. El SMN prevé precipitaciones intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo, además de evento de Norte fuerte a muy fuerte en el litoral del golfo de México y el istmo de Tehuantepec.

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Las bajas temperaturas se concentrarán durante la mañana en entidades del norte y centro del territorio nacional. En contraste, por la tarde persistirá el ambiente caluroso en costas y regiones del occidente y sur, con valores de hasta 40 grados Celsius.

Chihuahua y Durango tendrán temperaturas de -10 a -5 °C

El reporte del SMN, organismo de la Conagua, identifica a Chihuahua y Durango como los estados con el descenso térmico más marcado durante la mañana de este martes.

Las temperaturas mínimas previstas para zonas serranas son:

-10 a -5 °C: Chihuahua y Durango.

-5 a 0 °C: Baja California, Sonora y Zacatecas.

0 a 5 °C: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

La dependencia recomienda a la población abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y mantener atención especial sobre niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias o crónicas.

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En las comunidades de montaña, las condiciones de frío pueden mantenerse durante las primeras horas del día. El SMN solicita consultar los avisos oficiales y atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

El descenso de temperatura deriva de la masa de aire ártico que impulsa al frente frío número 8. Este sistema se combina con canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico.

Puebla, Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo esperan lluvias intensas

Las lluvias más fuertes se concentrarán en cinco estados, con acumulados de 75 a 150 milímetros en zonas específicas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo.

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El pronóstico de precipitaciones para este martes queda dividido de la siguiente manera:

Lluvias intensas, de 75 a 150 mm: sureste de Puebla, centro y sur de Veracruz, norte de Oaxaca, este de Yucatán y norte de Quintana Roo.

Lluvias muy fuertes, de 50 a 75 mm: norte y este de Chiapas, centro de Tabasco y norte de Campeche.

Lluvias fuertes, de 25 a 50 mm: costa de Tamaulipas.

Chubascos, de 5 a 25 mm: Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán.

Lluvias aisladas, de 0.1 a 5 mm: Coahuila, Jalisco y Colima.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. Los acumulados fuertes e intensos pueden causar encharcamientos e inundaciones en zonas urbanas, así como incrementos en ríos y arroyos.

En la Ciudad de México, el reporte contempla intervalos de chubascos. La población debe considerar esa posibilidad durante sus traslados, sobre todo en vialidades donde suelen presentarse acumulaciones de agua.

Evento de Norte tendrá rachas de hasta 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz

El frente frío número 8 generará un evento de Norte con viento de 50 a 60 kilómetros por hora y rachas de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz. La intensidad aumentará durante la noche en ambas entidades.

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En el istmo y golfo de Tehuantepec, entre Oaxaca y Chiapas, se esperan vientos de 40 a 50 kilómetros por hora y rachas de 60 a 80 km/h.

El pronóstico contempla además rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en:

Las costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El golfo de California.

Baja California y Baja California Sur.

Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

Las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Los vientos fuertes pueden provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios. Las autoridades piden no permanecer cerca de estructuras inestables, postes, espectaculares o ramas que presenten riesgo.

El oleaje será de 3.0 a 4.0 metros en las costas de Tamaulipas y Veracruz. En la costa occidental de la península de Baja California, el golfo de Tehuantepec y Tabasco, las olas alcanzarán de 2.0 a 3.0 metros. Jalisco y Colima esperan oleaje de 1.0 a 2.0 metros.

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Por la tarde, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y la costa de Chiapas registrarán temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius. Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Campeche tendrán valores de 30 a 35 grados.