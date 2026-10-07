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Del éxito en el ring al escándalo por dinero: Quién es el padre del Pitbull Cruz y por qué terminaron en conflicto

El padre del Pitbull pidió abrir una negociación para recibir una compensación por los años de trabajo en la carrera del boxeador

Isaac Pitbull Cruz y su padre se separaron y ahora el pugilista es entrena en el Canelo Team (Ig team.cruz73)
Isaac Pitbull Cruz y su padre se separaron y ahora el pugilista es entrena en el Canelo Team (Ig team.cruz73)
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Isaac “Pitbull” Cruz y su papá han generado polémica dentro del mundo boxístico llegando hasta el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), pues el día de ayer, en el tradicional Martes de Café, el entrenador pidió ayuda a Mauricio Sulaimán, presidente del organismo.

Isaac “Pitbull” Cruz y su padre, Isaac Cruz, compartieron 17 años de trabajo, desde las primeras peleas del boxeador como profesional hasta la conquista de un título mundial. Ahora, ambos siguieron caminos distintos: el púgil se incorporó al equipo de Canelo Álvarez, mientras que su papá reclama una compensación económica por la labor que realizó junto a su hijo.

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Pitbull Cruz terminó la relación laboral con su padre y se unió al Canelo Team (Especial)
Pitbull Cruz terminó la relación laboral con su padre y se unió al Canelo Team (Especial)

Quién es el papá del Pitbull Cruz

El padre del boxeador mexicano Isaac “Pitbull” Cruz es Don Isaac Cruz, un ex pugilista profesional que peleó entre 1991 y 2000.

Durante su carrera disputó 26 combates. Sumó 16 victorias y 10 derrotas, con 14 triunfos por nocaut, una cifra que reflejó su potencia sobre el ring.

Don Isaac forma parte de una familia ligada al boxeo. Su padre, Memo Cruz, también fue profesional y llegó a enfrentar a Pipino Isidro Cuevas, a quien venció en uno de sus combates. El padre del Pitbull Cruz se midió con rivales de alto nivel durante su etapa como peleador.

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Pitbull Cruz lanzó un reto a Ryan García para enfrentarse en el ring (IG/ @isaacpitbullcruz)
Pitbull Cruz lanzó un reto a Ryan García para enfrentarse en el ring (IG/ @isaacpitbullcruz)

Detalles de la ruptura

Cruz Sr. sostuvo que el cambio de esquina no reconoce el trabajo que realizó desde el inicio de la carrera de su hijo. El padre afirmó que lo tomó “de cero” y lo acompañó hasta convertirse en campeón y figura de las 140 libras.

Aunque no hay una causa personal o deportiva precisa sobre la separación. El reclamo del entrenador expuesto en el Martes de Café se concentró en las consecuencias económicas de quedar fuera del equipo, más que en exponer diferencias familiares en público.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, escuchó la petición y señaló que el caso debía revisarse desde los ámbitos legal y familiar.

Pitbull Cruz saldrá a pelear acompañado de Eddy Reynoso en su esquina (IG/ @isaacpitbullcruz)
Pitbull Cruz saldrá a pelear acompañado de Eddy Reynoso en su esquina (IG/ @isaacpitbullcruz)

El padre del Pitbull pidió abrir una negociación para recibir una compensación por los años de trabajo en la carrera del boxeador. No fijó una cantidad final, pero consideró razonable obtener hasta 10% de las bolsas futuras de su hijo.

¿Qué sigue para el Pitbull Cruz?

Isaac “Pitbull” Cruz pretende extender su recorrido en los 63,5 kg (140 libras), la división superligero, tras noquear al puertorriqueño Néstor Bravo el 19 de septiembre de 2026.

Pitbull Cruz defenderá su título interino por primera vez (Instagram | wbcboxing)
Pitbull Cruz defenderá su título interino por primera vez (Instagram | wbcboxing)

El mexicano analiza mantenerse en esa categoría o integrar carteleras de alto impacto ante oponentes de mayor perfil. Sobre la mesa figuran duelos en ligero y superligero, junto con una posible búsqueda de un título absoluto. Después de su triunfo por nocaut frente a Bravo, Cruz debe resolver si seguirá en los 63,5 kg (140 libras) o si apostará por combates de mayor exposición con figuras de divisiones cercanas.

Entre los nombres que alimentan las versiones aparece Ryan García. Un duelo entre ambos concentraría gran atención dentro de las categorías ligeras del boxeo.

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