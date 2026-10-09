Brian Rodríguez reafirma su amor por el América y revela por qué rechazó ir al Ajax

(REUTERS/Eloisa Sánchez)

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El futuro de Brian Rodríguez fue uno de los temas que marcaron el mercado de fichajes pasado en el Club América. El atacante uruguayo estuvo cerca de abandonar el conjunto azulcrema, con el Ajax entre los clubes que mostraron interés en sus servicios; sin embargo, la negociación no llegó a buen puerto y el futbolista permaneció en Coapa.

En una entrevista con TUDN, el Rayito habló sobre las conversaciones que sostuvo para concretar una posible salida y explicó qué factores influyeron en su decisión de continuar con las Águilas. Entre ellos, destacó el esfuerzo de Emilio Azcárraga y Santiago Baños, además de la felicidad que encuentra en el club.

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Brian Rodríguez confirma que la oferta del Ajax fue la más cercana a concretarse

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El futbolista uruguayo reconoció que la propuesta del club neerlandés fue una de las opciones más avanzadas para dejar al América. Aunque consideró que la operación representaba una buena oportunidad tanto para él como para la institución, señaló que ambas partes debían quedar satisfechas para alcanzar un acuerdo.

“Esa fue la oferta más cercana en el sentido de que podría marcharme, era muy buena para mí como para el club, era una muy buena inversión. Pero en una negociación tenemos que ganar los dos, tanto el club como el jugador, si no, no hay acuerdo”, explicó.

Rodríguez también recordó que, durante ese periodo, tenía como objetivo conquistar la Leagues Cup, por lo que habló con el entrenador Guillermo Almada y con el director deportivo Santiago Baños para comunicarles su intención de concentrarse en el torneo antes de retomar las conversaciones sobre su futuro.

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“En ese instante estábamos los dos convencidos de que tenía que dar ese salto, creo yo que no había más nada para hacer acá, pero yo tenía en mente, se lo dije a Guillermo Almada y a Santiago Baños, que el objetivo era ganar la Leagues Cup, lastimosamente no pudimos. Pero en ese momento fue cuando le dije a mi representante que frenara un poco para estar centrado en eso, lo hicimos, y cuando pasó lo de Leagues Cup fue justamente con lo de la negociación”, relató.

Finalmente, el atacante explicó que el esfuerzo de la directiva también fue determinante para continuar en el equipo.

“No se dio en ese momento porque Emilio Azcárraga y Santiago Baños hicieron un esfuerzo muy grande por mí, hablé mucho con Almada también, y decidimos estar acá, en el club más grande, tener la felicidad de estar todos los días acá, trabajar con alegría y estar en un lugar feliz con compañeros que son familia para mí”, afirmó.

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Brian Rodríguez asegura que es feliz en el América

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Más allá de las ofertas que ha recibido, el delantero dejó claro que se siente cómodo con las Águilas y que su experiencia en el equipo ha sido positiva desde su llegada.

El uruguayo destacó que encontrar felicidad en un mismo lugar durante una carrera profesional no siempre es sencillo, pero aseguró que actualmente disfruta defender la camiseta azulcrema.

“Bueno, es difícil, estar en un lugar siempre, siempre lo digo y lo he manifestado con mis seres queridos más cercanos. Estar en un lugar y ser feliz y más en este trabajo, creo que es muy difícil”, comentó.

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Después, reiteró el vínculo que ha construido con la institución y el papel que ha tenido en su crecimiento como futbolista.

“Yo acá soy feliz totalmente. Desde mi llegada, como lo dije anteriormente, fue de menos a más y bueno, lograr todo lo que lo que logré hasta ahora y ser esa persona que hoy soy ese jugador se lo debo al América y no hay otro lugar mejor que estar acá, estar con la gente; y el club me quiere muchísimo, y yo también”, expresó.

Para cerrar, Brian destacó la relación que mantiene con los directivos del club y aseguró que actualmente prioriza su bienestar al momento de evaluar propuestas para salir del equipo.

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“Tengo buena relación con Santiago Baños y con Emilio (Azcárraga), así que estoy eternamente agradecidos a ellos y por esa razón es que he renunciado a tantas ofertas, ya que hoy priorizo la felicidad”, concluyó.