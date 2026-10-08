Ramón Juárez calienta el América vs Rayados previo a los 110 años del club: “No puede faltar una victoria”

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

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El Club América está a punto de celebrar sus 110 años de historia y lo hará con un partido de alto nivel frente a Monterrey, un duelo que también representa una oportunidad para las Águilas de buscar revancha después de lo ocurrido en el Apertura 2025.

El próximo 12 de octubre, el conjunto azulcrema cumplirá un año más como el equipo más ganador en la historia del futbol mexicano, con 16 títulos de Liga MX en sus vitrinas. Sin embargo, antes de la celebración, tendrá que afrontar un compromiso importante ante Rayados en la Jornada 11 del Apertura 2026.

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Hace casi un año, Monterrey eliminó al América en los Cuartos de Final del Apertura 2025, un recuerdo que permanece presente en el conjunto capitalino. Por ello, conseguir los tres puntos en esta nueva edición del enfrentamiento tendría un significado especial, además de servir como parte de los festejos por el aniversario del club.

“Va a ser un partido muy especial. El aniversario del club se debe festejar de la manera que se merece, no puede faltar una victoria para nosotros en este aniversario del Club América. Va a ser un partido muy especial, más en nuestra casa, con nuestra gente, el rival que tenemos enfrente es un gran rival.

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“Está todo puesto para hacer un gran partido, buscar la victoria y seguir encarrilados en la posición más alta de la tabla”, señaló Ramón Juárez en entrevista exclusiva para TUDN.

América estrenará uniforme ante Monterrey

(Ilustración: Infobae México)

El enfrentamiento también tendrá un elemento especial para los futbolistas azulcremas, ya que el América estrenará un nuevo uniforme con motivo de su 110 aniversario.

Ramón reconoció que será un momento significativo para quienes forman parte de la institución y adelantó que habrá sorpresas para los aficionados.

“Va a haber muchas sorpresas el sábado, ni a mí me las quieren decir. Va a ser el estreno de un nuevo uniforme por el aniversario. Va a ser algo lindo y especial para toda la gente.

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“Para mí sí, lo voy a guardar en lo personal, para contar a mis hijos que estuve en toda esta historia del Club América”, explicó el defensa.

Ramón Juárez destaca a Alfredo Tena como referente

(X /@patula_7809)

El futbolista americanista también habló sobre Alfredo Tena, a quien considera uno de sus referentes y con quien tuvo contacto desde su etapa en las Fuerzas Básicas.

Juárez recordó el tiempo que compartió con el histórico jugador y destacó la influencia que tuvo en su formación dentro de la institución.

“Compartí con él mucho tiempo, fue director de fuerzas básicas un par de años cuando estaba en formación. Me hizo crecer muchísimo y al final te contagiaba ese ADN americanista, él sigue viviendo el americanismo de una manera impresionante. Como un referente sí lo tengo”, sentenció.

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¿Cuándo y dónde ver el América vs Monterrey?

El América vs Monterrey se disputará este sábado 10 de octubre de 2026, correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Hora: 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Televisión abierta: Canal 5.

Televisión de paga: TUDN.

Streaming: ViX.