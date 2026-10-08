NFL México celebra Día de Muertos con múltiples exhibiciones: cuándo ver cada una de las actividades en CDMX

Por tercer año consecutivo, la NFL lanzará esta temática que combina una de las tradiciones más arraigadas en la cultura mexicana con el futbol americano. (NFL México)

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Por tercera vez consecutiva, la NFL llevará a la Ciudad de México el evento “NFL Hasta la Muerte”, una propuesta que combina el futbol americano con expresiones artísticas inspiradas en el Día de Muertos.

Esta edición se llevará a cabo del 16 al 18 de octubre en Casa Colours, ubicada en Córdoba 56 de la colonia Roma Norte.

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Durante esos tres días, los aficionados podrán disfrutar de distintas exhibiciones y actividades dedicadas a una de las tradiciones más importantes de la cultura mexicana.

Qué actividades habrá en el evento

El evento incluirá algunas actividades como murales conmemorativos, proyección de partidos, ofrendas, etc. (NFL México)

Uno de los principales atractivos será una muestra de ofrendas dedicadas a franquicias de la NFL incluidas en el programa de mercados globales. Los altares estarán a cargo de clubes oficiales de aficionados en México.

La experiencia también contará con un mural conmemorativo y varias instalaciones visuales que retomarán elementos de la cultura mexicana y el futbol americano. La ilustradora y diseñadora mexicana Carolina Martínez, conocida como “Chabaski”, desarrolló el concepto creativo de esta edición.

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El programa incluirá talleres temáticos para que los visitantes elaboren piezas vinculadas con las tradiciones de la temporada y recuerdos relacionados con el evento.

Además, el recinto tendrá zonas para fotografías intervenidas con la imagen de la campaña Hasta La Muerte. Estos espacios permitirán a los asistentes documentar su visita.

El domingo, Casa Colours proyectará partidos de la NFL en vivo mientras continúan las actividades. Los organizadores aclararon que la transmisión será parte de la experiencia cultural y no tendrá el formato de una reunión para ver los juegos.

De igual forma, La experiencia NFL Hasta La Muerte también será el espacio para dar a conocer la colección oficial de Día de Muertos 2026 de la liga.

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Esa línea toma como referencia el escudo de la NFL e incluye jerseys, hoodies, gorras y otros accesorios. Los asistentes podrán consultar y comprar los productos durante los días del evento en Casa Colours.

La campaña busca vincular la tradición del Día de Muertos con las distintas generaciones de aficionados al futbol americano en México.

Costo de la entrada y horario para ver las exhibiciones

Raiders México ganó el premio a la mejor ofrenda en la edición 2024. (NFL México)

La experiencia se llevará a cabo del viernes 16 al domingo 18 de octubre en Casa Colours, recinto ubicado en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México.

El viernes 16 y el sábado 17, el acceso estará disponible de 11:00 a 18:00 horas. Para el domingo 18, las actividades comenzarán a las 10:00 horas y concluirán a las 18:00 horas.

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La entrada será gratuita y no requerirá registro previo. El ingreso se realizará conforme lleguen los asistentes y dependerá de la capacidad disponible dentro del inmueble, pero se debe tomar en cuenta que el aforo quedará limitado a la capacidad del lugar.

Calendario de juegos para el domingo 18 de octubre

Este es el calendario de juegos para la Semana 5 de la NFL. (AP Foto/Tanner Pearson)

Durante el domingo 18 de octubre, los aficionados podrán disfrutar de la proyección de los siguientes juegos:

Houston Texans vs. Jacksonville Jaguars | 07:30 AM (Partido Internacional en Wembley, Londres)

Chicago Bears vs. Atlanta Falcons | 11:00 AM

Baltimore Ravens vs. Cleveland Browns | 11:00 AM

Tennessee Titans vs. Indianapolis Colts | 11:00 AM

New York Jets vs. New England Patriots | 11:00 AM

New Orleans Saints vs. New York Giants | 11:00 AM

Carolina Panthers vs. Philadelphia Eagles | 11:00 AM

Pittsburgh Steelers vs. Tampa Bay Buccaneers | 11:00 AM

Arizona Cardinals vs. Los Angeles Rams | 02:05 PM

Los Angeles Chargers vs. Kansas City Chiefs | 02:25 PM

Buffalo Bills vs. Las Vegas Raiders | 02:25 PM

Dallas Cowboys vs. Green Bay Packers | 06:20 PM (Sunday Night Football)

*Todos los horarios son en tiempo del centro de México.