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México suma 12 medallas en el Panamericano Junior de Levantamiento de Pesas en Nayarit

Los halteristas mexicanos destacaron en diferentes categorías y mantienen a la delegación nacional entre las protagonistas del certamen

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La delegación mexicana continúa dejando buenas actuaciones en el Campeonato Panamericano Junior de Levantamiento de Pesas, que se lleva a cabo en Tepic, Nayarit, y que además forma parte del segundo clasificatorio rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Hasta el momento, los representantes nacionales han conseguido 12 medallas en las tres modalidades de la competencia: arranque, envión y total.

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Ángel Daniel Lara y Karla Ortiz lideran la cosecha mexicana

Uno de los protagonistas de la jornada fue Ángel Daniel Lara Cansino, quien consiguió subir al podio en las tres pruebas de la categoría de 95 kilogramos varonil. El halterista obtuvo el bronce en arranque, con 143 kilogramos, mientras que consiguió la plata en envión, con 180 kilos, y otra plata en el total, con una marca de 323 kilogramos.

En los 69 kilogramos, Karla Viviana Ortiz Petterson también tuvo una destacada participación al conseguir tres preseas. La mexicana obtuvo plata en envión, con 120 kilogramos, y plata en total, con 214 kilos, además del bronce en arranque, con un registro de 94 kilogramos.

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México suma más medallas en las diferentes categorías

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En los 85 kilogramos, Ángel Castellano consiguió el bronce en arranque, con un levantamiento de 140 kilogramos.

También destacó Juniel Muñoz, quien aportó tres medallas en esta categoría: plata en arranque, con 140 kilos, y dos bronces, uno en envión, con 173 kilogramos, y otro en total, con 313 kilos.

La cosecha mexicana se completó con Mónica Joselyn Uvalle Fernández, quien consiguió dos bronces en los 61 kilogramos: uno en envión, con 108 kilos, y otro en total, con 193 kilogramos.

Además, en la categoría de 85 kilogramos, Ángel Luis Castellano Pech se quedó con el bronce en arranque, después de levantar 140 kilogramos.

Con estos resultados, México se mantiene entre las delegaciones destacadas del certamen que se desarrolla en Tepic, dentro de una competencia que también forma parte del proceso clasificatorio rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

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