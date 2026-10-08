Los libros de Anne Carson que puedes comprar en México y cuánto cuestan tras ganar el Premio Nobel de literatura 2026

Anne Carson en el Hammer Museum

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Los libros de Anne Carson, ganadora del Nobel de Literatura 2026, pueden encontrarse en México en formato digital, físico, ediciones importadas, bilingües o de segunda mano. Los precios dependen del idioma, el formato, la disponibilidad y la editorial.

La autora canadiense tiene una bibliografía que cruza poesía, ensayo, traducción y teatro. Tras el anuncio de la Academia Sueca, varios de sus títulos aparecen entre las búsquedas de lectores mexicanos que buscan acercarse a una obra que dialoga con autores de la Antigüedad, el deseo, el duelo y la identidad.

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Anne Carson ganó el Nobel de Literatura 2026 por una obra que cruza géneros

La Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Literatura 2026 a Anne Carson por una “obra audaz e inventiva” que establece un diálogo con la tradición clásica y crea nuevas formas para la literatura contemporánea.

Carson nació en Toronto, Canadá, en 1950. Su trabajo reúne poesía, crítica, traducción y estudios clásicos. La autora publicó versiones de textos de Safo, Sófocles y Eurípides, además de libros en los que combina registros literarios y materiales visuales.

Varias publicaciones en español de la escritora Anne Carson se exhiben sobre una mesa frente a una estantería repleta de libros.

El reconocimiento incluyó un premio de 12 millones de coronas suecas, equivalentes a cerca de USD 1,2 millones. La Academia destacó la libertad con la que Carson se relaciona con las reglas de los géneros y con distintas expresiones artísticas.

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La escritora también colaboró con artistas visuales, coreógrafos, directores de ópera y creadores de teatro. Esa amplitud se refleja en títulos que pueden adoptar la forma de poemas extensos, ensayos, novelas en verso, cajas con documentos y cuadernos independientes.

Autobiografía de rojo, Nox y Eros, el agridulce figuran entre sus libros más buscados

Autobiografía de rojo es uno de los títulos más conocidos de Anne Carson. Publicada en 1998, la obra recupera fragmentos atribuidos al poeta griego Estesícoro y transforma el mito de Gerión en una novela en verso sobre un joven, el deseo y una relación marcada por la pérdida.

En México, Autobiography of Red, su título en inglés, aparece desde unos 206 pesos en ciertas ediciones. También hay ejemplares de segunda mano que superan los mil 600, una diferencia vinculada con el estado del libro, el tipo de edición y la importación.

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Otro de sus textos más consultados es Eros, el agridulce, ensayo publicado originalmente en 1986. Carson analiza el deseo a partir de una expresión de Safo que reúne dulzura y dolor. La edición digital de Eros dulce y amargo se encuentra cerca de los 129 pesos, mientras que la versión en inglés, Eros the Bittersweet, ronda los 212 pesos.

Anne Carson, winner of the Nobel Prize for Literature in 2026, sits outside her home at Aegissioa in Reykjavik, Iceland, October 26, 2023. REUTERS/Golli/Kjartan Thorbjoernsson

Nox, publicado en 2010, aborda la muerte de Michael Carson, hermano de la autora. El libro reúne fotografías, cartas, textos y una traducción de la elegía 101 de Catulo. Por su formato material, se ubica entre los títulos con precios más altos: su costo ronda los 765 pesos.

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Cristal, ironía y Dios, que reúne el poema extenso “El ensayo de vidrio”, también está disponible para lectores mexicanos. El precio observado para esta obra se acerca a los 579 pesos. En inglés, Glass, Irony and God tiene opciones alrededor de los 408 pesos.

Los precios de Anne Carson en México van de $129 a más de $1.000

Los precios registrados para obras de Anne Carson muestran una distancia amplia entre los formatos digitales, las ediciones en inglés, las traducciones al español y los ejemplares menos comunes.

Los valores pueden modificarse según la disponibilidad, los costos de importación, descuentos temporales y el estado del libro.

Entre las alternativas con precios de hasta $400 aparecen:

Plainwater: Essays and Poetry , por cerca de $182 ;

Autobiography of Red , desde $206

Eros the Bittersweet , alrededor de $212

Albertine , desde $279

The Beauty of the Husband , por unos $304 ;

Economía de lo que no se pierde , cerca de $329

Men in the Off Hours , entre $348 y $383

Las mujeres troyanas, con un precio aproximado de $379.

Copies of books by Anne Carson, winner of the 2026 Nobel Prize for Literature, are displayed in the Swedish Academy, in Stockholm, Sweden, October 8, 2026. REUTERS/Tom Little

Los libros de Carson se pueden buscar en librerías físicas, tiendas en línea, plataformas de comercio electrónico y distribuidores de libros importados.

Antes de comprar, conviene revisar si el monto corresponde a un libro nuevo, usado, digital, bilingüe o importado, ya que esas condiciones explican buena parte de las diferencias entre precios.

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