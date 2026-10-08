Padre Filiberto Velázquez acusa intento de criminalizar a 7 desaparecidos de Ajuchitlán por video donde aparecen con ropa táctica

El Padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos 'Minerva Bello' Foto: Diego Alva/Infobae México

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El padre Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro Minerva Bello, acusó que se intenta criminalizar a los siete pobladores del ejido El Balcón, en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, luego de que se difundió un video en el que aparecen con ropa táctica y esposados.

Este miércoles comenzó a circular en redes sociales un material en el que aparecen cinco de los hombres ‘levantados’, presuntamente por miembros de la Familia Michoacana, y en el que refieren ser parte de un grupo de sicarios de Los Granados.

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Ante la difusión del video, el padre, quien fue desplazado de Guerrero al recibir amenazas del crimen organizado por su participación en procesos de paz y defensa de derechos humanos, señaló que el material sería un montaje con el que intentan criminalizar a las víctimas de desaparición.

A 15 días de su desaparición, más de 300 comunidades de la sierra de Guerrero alistan una movilización rumbo a Palacio Nacional para exigir a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que encabece las labores de búsqueda y actúe en la localización de los vecinos del ejido El Balcón ante la falta de resultados.

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Padre Filiberto entrega información sobre posibles sitios donde podrían estar los pobladores

Foto: Facebook / Ejido El Balcón

Como parte de sus acciones en defensa de los derechos humanos, el padre Filiberto Velázquez acudió este miércoles al Poder Judicial de la Federación para entregar información de identificación e indicios sobre posibles sitios de traslado y cautiverio de los siete desaparecidos, quienes fueron privados de la libertad el pasado 24 de septiembre.

La entrega de indicios se realizó en seguimiento al juicio de amparo indirecto 412/2026. Los datos aportados recogen testimonios de las familias y la relatoría comunitaria sobre posibles sitios en los que podrían encontrarse los pobladores.

Cabe señalar que de los desaparecidos un niño de 12 años fue liberado la semana con un mensaje de los presuntos miembros del crimen organizado, quienes exigen el control de la zona y les permitan el libre acceso.

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Con la entrega de los datos, el Centro Minerva Bello solicitó que las autoridades incorporen los indicios a sus planes de búsqueda y verifiquen los sitios, inmuebles y medios de transporte descritos en los testimonios, además de que pidieron se lleven a cabo las diligencias con supervisión judicial.

Más de 4 mil pobladores realizaron una manifestación para exigir la localización con vida de los siete hombres desaparecidos. Foto: Facebook / Tecuani.tv

El Centro Minerva Bello recordó que el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala, concedió el 5 de octubre una suspensión de plano que ordena acciones urgentes de búsqueda bajo presunción de vida.

Dicho acuerdo contempla ampliar los puntos de búsqueda conforme surjan nuevos indicios, revisar instalaciones y registros, además de aplicar medidas especializadas para las personas menores de edad involucradas en el caso.

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Y es que entre los desaparecidos se encuentran un adolescente de 17 años y una persona adulta mayor, por lo que se exigió a las autoridades federales, estatales y municipales incorporar y verificar de inmediato la información aportada, además de fortalecer la coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda e instituciones de seguridad.

La organización también solicitó documentar las diligencias y sus resultados para permitir la vigilancia de su cumplimiento, y exigió proporcionar información clara y periódica a las familias, además de garantizar su seguridad.

La exigencia de los captores: paso libre hacia la Costa Grande

Foto: Facebook / Tecuani.tv

El padre Filiberto Velázquez señaló que los siete pobladores permanecerían en la región de Tierra Caliente, dentro del estado de Guerrero, y detalló que los captores tuvieron contacto con la comunidad a través de llamadas telefónicas posterior a la liberación del niño.

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Aunque explicó que desconoce cuáles eran las exigencias que realizaban a la comunidad en dichas comunicaciones, dijo que la principal exigencia es la de obtener el paso a la Costa Grande por la región.

El defensor insistió en que las búsquedas deben realizarse bajo el principio de presunción de vida. Esa es, según dijo, la exigencia central de las familias y comunidades afectadas.

Además, explicó que la desaparición se da en un contexto de gravedad por el control que ejercen grupos criminales sobre la economía, como lo son Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan, donde ese control territorial es un hecho conocido.

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Ejido El Balcón rechaza difusión de video y acusan intento por desvirtuar la desaparición de sus vecinos

Foto: Facebook / Tecuani.tv

Luego de la difusión del material donde los cinco hombres afirman ser presuntos miembros de un grupo criminal, el ejido El Balcón rechazó que sea utilizado para desvirtuar los hechos o generar una versión distinta de su desaparición.

Además, señalaron que la vestimenta táctica que portan los vecinos no corresponde con la que llevaban el día en que fueron privados de la libertad, así como sus declaraciones inconsistentes y en los nombres y apellidos que se mencionan.

“Quienes conocemos a nuestros compañeros sabemos a qué se han dedicado toda su vida. Son personas de bien, trabajadoras y comprometidas con sus comunidades. Se dedican al manejo forestal comunitario, a la destilación de mezcal y a la agricultura. Muchos de ellos, además, participaron directamente en proyectos de conservación, protección y manejo sustentable de los recursos naturales”, detallaron en un comunicado.

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El padre Filiberto Velázquez informó que los pobladores solo reconocen a cinco personas de las seis que aparecen en el video. Foto: Captura de pantalla / Redes sociales

El ejido también explicó que el trabajo de los siete hombres no es desconocido, ya que distintas dependencias e instituciones del sector forestal y ambiental pueden dar cuenta de sus acciones en favor de la comunidad y su compromiso con el territorio.

“No vamos a permitir que la incertidumbre, el miedo o un video cambien nuestro propósito. Seguiremos unidos, redoblaremos esfuerzos y continuaremos exigiendo su localización. No retrocederemos. No daremos un paso atrás. Los queremos vivos y los queremos de regreso a casa”, acusaron.