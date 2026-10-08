FBI acusa a “Mexican Mafia” de asesinato y extorsión: desmantela grupo delictivo

El FBI desmanteló a un grupo delictivo mexicano en California. AP

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El Buró Ferderal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), dio a conocer información sobre la desmantelación de una banda de mexicanos en Los Ángeles, California, misma que esta vinculada a asesinatos, además de uso de armas de fuego y extorsión.

Por medio de un comunicado, el FBI dio a conocer que la Fiscalía del Condado de Los Ángeles acusó a nueve personas, ocho de las cuales pertenecen a una pandilla carcelaria identificada como Mexican Mafia, y se les imputaron cargos por conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato, disparar contra un vehículo ocupado, y extorsión a una persona por supuestas violaciones de las reglas de ese grupo delictivo.

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Además, otra persona fue acusada de ayudar a uno de estos sujetos a eliminar pruebas, como casquillos de munición, del intento de asesinato.

Desde julio de 2026, el Grupo de Trabajo Calles Seguras del Valle de San Gabriel del FBI y la Oficina de Delitos Graves del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles investigan un intento de asesinato ocurrido en la ciudad de Pomona, así como la extorsión a la que estaba sometida la víctima. A la víctima se le exigió que pagara una suma extorsiva para evitar ser blanco de violencia en Pomona y para recuperar un vehículo que le había sido robado como parte de la extorsión.

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De acuerdo con los investigadores y los fiscales adjuntos que presentaron la denuncia, se señala en el comunicado, la conspiración para cometer el asesinato y la extorsión habrían sido coordinados por varios miembros de alto rango de la Mafia Mexicana, debido a una supuesta deuda que la víctima tenía con él, un acto considerado una grave violación de las normas de la organización criminal.

Una ilustración conceptual sitúa evidencias de metanfetamina, armas de fuego y dólares bajo la insignia del FBI sobre el mapa del condado de Los Ángeles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la investigación, además, la víctima fue incluida en una lista negra que le prohibía la entrada a la ciudad de Pomona y a los casinos ilegales controlados por la Mafia Mexicana bajo amenaza de muerte, además de que se le confiscó un vehículo como parte de la extorsión.

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En julio pasado, cuando la víctima conducía por una calle residencial de la ciudad de Pomona, un individuo, presuntamente, disparó entre 12 y 15 veces con una pistola, mientras caminaba continuamente hacia el vehículo de la víctima. El automóvil habría recibido, al menos, tres impactos de bala. Otro vehículo estacionado frente a una iglesia recibió al menos cuatro impactos de bala, incluyendo uno en el reposacabezas del conductor.

Tras el ataque, se señala que un individuo limpió los casquillos de munición utilizados, impidiendo que las fuerzas del orden los recogieran como prueba y que se obtuviera cualquier evidencia forense.

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Tras el intento de asesinato de la víctima, miembros de la Mafia Mexicana se pusieron en contacto con ella y le extorsionaron con 2 mil dólares para eliminar la amenaza de violencia y facilitar la devolución de su vehículo.

Las órdenes de registro ejecutadas durante la investigación y el 7 se octubre pasado dieron como resultado la incautación de, aproximadamente, 200 mil dólares en efectivo, metanfetaminas y 11 armas de fuego ilegales que no tenían número de serie o cuyos número de serie estaban borrados, también conocidas como armas fantasma.

El grupo delictivo estaría relacionado con asesinatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas personas fueron detenidas el pasado 7 de octubre en su domicilio:

José Montano, de 34 años, de Compton, California

Stéphane Lechuga, 25 años, de Ontario, California

Joseph Rizo, de 56 años, de Chino Hills, California

Irving Cisneros, de 34 años, de Hacienda Heights, California

Jovana Reyes, de 37 años, de Monterey Park, California

Rubén Figueroa, de 48 años, de Pomona, California

El grupo de trabajo busca a otros dos acusados, que se enumeran a continuación:

Jeffrey Griffin, de 44 años, de Montclair, California

David Arenas, de 30 años, de Pomona, California

El siguiente acusado en este caso se encuentra actualmente encarcelado por cargos no relacionados:

José Argumedo, de 47 años, de Monterey Park, California

Cabe destacar que el Grupo de Trabajo Calles Seguras del Valle de San Gabriel del FBI está compuesto por agentes del orden y agentes especiales del FBI, la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Departamento de Policía de Pomona, el Departamento de Policía de El Monte, la Unidad de Servicios Especiales del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, la Operación Cárceles Seguras del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles y la Oficina de Delitos Graves del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

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