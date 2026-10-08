AIFA rebasa los 22.6 millones de pasajeros: más viajeros, pero el desafío sigue siendo la rentabilidad

Isidoro Pastor Román, director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), reporta resultados este jueves en conferencia matutina.

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El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) superó los 22,6 millones de pasajeros desde su apertura, el 21 de marzo de 2022, y prevé terminar 2026 con ingresos por 3.308,70 millones de pesos. El director general de la terminal, Isidoro Pastor Román, sostuvo este jueves que el aeropuerto alcanzó su punto de equilibrio financiero:

“El punto de equilibrio se logra en el primer trimestre de 2024, es decir, la rentabilidad financiera del aeropuerto ya está por cumplir dos años”, aseguró.

La proyección presentada por el funcionario en la conferencia matutina contempla gastos de operación cercanos a 2.800 millones de pesos este año.

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La diferencia entre ambos montos dejaría un margen operativo estimado de unos 508,7 millones de pesos, aunque Pastor Román no detalló si esa cifra incluye depreciación, deuda, inversiones, impuestos u otros costos que permitan establecer la utilidad neta de la empresa.

El AIFA pasó de cuatro aerolíneas al inicio de operaciones a siete compañías de pasajeros, con 40 rutas nacionales y siete internacionales. La administración aeroportuaria también afirmó que mantiene el primer lugar nacional en transporte de carga aérea desde el último trimestre de 2023.

El AIFA reporta 179 mil operaciones y crecimiento de la carga aérea

Pastor Román indicó que el AIFA acumuló más de 179 mil operaciones desde marzo de 2022. Del total de aerolíneas de pasajeros que operan en la terminal, cinco son nacionales y dos internacionales.

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La actividad de carga representa una parte central de la estrategia del aeropuerto. Según expuso el director general, más de 53 aerolíneas de carga han utilizado las instalaciones y sumaron más de 44 mil operaciones acumuladas.

La terminal registró más de 1,358 millones de toneladas transportadas hasta el 5 de octubre de 2026, de acuerdo con las cifras presentadas durante la conferencia. El funcionario afirmó que esta actividad generó 18 mil empleos directos y más de 150 mil indirectos en los alrededores del polígono aeroportuario.

Entre los datos difundidos por Isidoro Pastor Román destacan:

22,6 millones de pasajeros desde el 21 de marzo de 2022.Más de 179 mil operaciones aéreas acumuladas.40 destinos nacionales y siete internacionales.Siete aerolíneas de pasajeros: cinco nacionales y dos internacionales.Más de 53 aerolíneas de carga que han operado en el aeropuerto.Más de 44 mil operaciones de carga.Más de 1,358 millones de toneladas de mercancías transportadas.18 mil empleos directos y más de 150 mil indirectos, según la administración aeroportuaria.

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El director del aeropuerto también señaló que, durante agosto, el AIFA ocupó el sexto lugar entre los 80 aeropuertos del sistema aeroportuario mexicano en movimiento de pasajeros. En el listado de 360 aeropuertos de Latinoamérica, se ubicó en el puesto 27.

Pastor Román aseguró que en 2024 el aeropuerto alcanzó el segundo lugar entre los 360 aeropuertos latinoamericanos, aunque no precisó el indicador utilizado para esa clasificación. También mencionó certificaciones en seguridad operacional, salud y bienestar laboral, huella de carbono y espacios libres de humo de tabaco.

Los ingresos previstos superan los gastos operativos, pero no se informó la utilidad neta

El dato sobre el punto de equilibrio se convirtió en uno de los ejes de la presentación. Pastor Román afirmó que la rentabilidad financiera del AIFA comenzó en el primer trimestre de 2024 y está próxima a cumplir dos años.

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No obstante, el balance expuesto se limita a una comparación entre ingresos estimados y gasto de operación para 2026. La presentación no incluyó información sobre ingresos no recurrentes, pasivos financieros, depreciación de infraestructura, costos de mantenimiento de largo plazo, inversiones pendientes ni transferencias públicas.

El aeropuerto informó que construyó seis recintos fiscalizados para el manejo de mercancías de comercio exterior. También amplió su plataforma de carga, que antes tenía capacidad para cinco aeronaves de gran envergadura.

Tras la ampliación, el AIFA puede recibir nueve aeronaves de gran tamaño y hasta 16 de tamaño regular o mediano. Pastor Román sostuvo que las obras se financiaron con recursos propios de la empresa.

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La tarifa aeroportuaria y los accesos buscan atraer más pasajeros

El director general afirmó que la Tarifa de Uso Aeroportuario del AIFA es 50% menor para vuelos nacionales e internacionales frente a otras terminales del sistema aeroportuario metropolitano.

La administración aeroportuaria también cuenta con un convenio con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la empresa operadora de siete autopistas y 30 plazas de cobro. El acuerdo permite exentar el pago de peajes a pasajeros que presenten su pase de abordar.

La terminal de autobuses conecta el aeropuerto con 24 destinos de la República Mexicana. Además, hay vehículos dedicados y vagonetas hacia 22 puntos de la Ciudad de México y el Estado de México, entre ellos las cuatro terminales de autobuses, el Ángel de la Independencia, el Auditorio Nacional, Roma y Condesa.

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Pastor Román señaló que el Tren Felipe Ángeles inició operaciones en abril de 2026 y permite trasladarse desde Buenavista hasta el polígono aeroportuario en 45 minutos. La última medición de satisfacción de usuarios fue de 94,73%, según nueve indicadores evaluados por la administración del aeropuerto.