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Este es el otro equipo que compartirá el nuevo estadio con el Atlas ¿Podría ascender?

El proyecto fue presentado el día de ayer y tendrá capacidad para más de 40,000 aficionados

Atlas compartirá con Leones Negros el estadio que Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura y la Universidad de Guadalajara proyectan dentro de Ciudad UdeG, en Zapopan (X@AtlasFC)
Atlas compartirá con Leones Negros el estadio que Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura y la Universidad de Guadalajara proyectan dentro de Ciudad UdeG, en Zapopan (X@AtlasFC)
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Atlas compartirá con Leones Negros el nuevo estadio que Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura y la Universidad de Guadalajara proyectan dentro de Ciudad UdeG, en Zapopan. El equipo universitario milita en la Liga de Expansión y el nuevo recinto no le garantiza el ascenso a Primera División.

Atlas y Leones Negros presentan lo que será la Ciudad UDG, donde habrá un nuevo estadio

El proyecto fue presentado el día de ayer y tendrá capacidad para más de 40,000 aficionados, 56 palcos, 16 boxes y más de 3,600 lugares premium, de platea y preferente. La meta de los desarrolladores es que reciba su primer partido en 2030.

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El estadio se levantará en un predio de 16 hectáreas de la UdeG, en la zona de Los Belenes. La universidad conserva la propiedad del terreno y aporta su uso y aprovechamiento durante 99 años, mientras PRODI quedará a cargo del desarrollo, el diseño y la estructura financiera.

Leones Negros tendrá una nueva sede en territorio universitario

El futuro estadio coloca a Leones Negros como el segundo ocupante, después del Atlas. Los dos clubes juegan actualmente en el Estadio Jalisco, aunque el nuevo desarrollo abre la posibilidad de que cada institución tenga una sede ligada a sus propios planes deportivos y comerciales.

(Atlas)
(Atlas)

Para Atlas, la mudanza marcaría el final de una relación de más de seis décadas con el Estadio Jalisco. Para la Universidad de Guadalajara, el recinto quedaría integrado a Ciudad UdeG, cerca del Centro Cultural Universitario, la Biblioteca Juan José Arreola, el Conjunto Santander de Artes Escénicas, el Auditorio Telmex y el estadio de los Charros de Jalisco.

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La intención es que el complejo funcione también como sede de conciertos, espectáculos y otros eventos deportivos. El proyecto contempla espacios comerciales, culturales y de entretenimiento alrededor del estadio.

El estadio cumpliría condiciones para recibir partidos de Liga MX

El nuevo inmueble está planteado para cumplir con las disposiciones de la Federación Mexicana de Futbol que aplican a los clubes de Primera División. Esa condición permitiría que Leones Negros use el estadio en Liga MX si en el futuro se reabre el ascenso y el club cumple con los criterios deportivos, administrativos y financieros.

Tener una cancha con capacidad superior a 40,000 personas no resuelve por sí mismo el camino de los universitarios al máximo circuito. La infraestructura es uno de los requisitos que suelen revisarse para una certificación, pero el regreso a Liga MX depende de las reglas vigentes de la competencia.

El estadio también albergará eventos como boxeo, lucha libre y conciertos (Atlas FC)
El estadio también albergará eventos como boxeo, lucha libre y conciertos (Atlas FC)

La Liga MX suspendió el ascenso y descenso desde 2020. Leones Negros ha sido uno de los equipos que ha cuestionado esa decisión y participó, junto con otros clubes de la Liga de Expansión, en recursos legales para exigir que el mérito deportivo vuelva a definir el acceso a la Primera División.

El reglamento de la temporada 2026-2027 mantiene cerrada la promoción deportiva directa. La FMF sostuvo que el ascenso depende también de que los clubes cubran requisitos de infraestructura, finanzas, fuerzas básicas y equipo femenil.

El ascenso de Leones Negros dependerá de un cambio en las reglas

Leones Negros puede pelear por el título de la Liga de Expansión, pero ganar el torneo no le daría automáticamente un lugar en Liga MX bajo el actual modelo. El club necesita que la Federación Mexicana de Futbol restablezca un mecanismo de ascenso o modifique sus criterios de participación.

El equipo universitario se mantiene en la pelea por la parte alta del Apertura 2026. Leones Negros suma 23 puntos y ocupa el primer lugar de la clasificación cuando restan cuatro jornadas de la fase regular.

Multitud en las gradas de un estadio con bufandas rojas mientras reflectores y luces multicolores iluminan un escenario.
Un concierto con pantallas gigantes y luces de colores reúne a miles de personas en las tribunas de un estadio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La construcción del estadio está prevista para iniciar en 2027. Si el calendario se cumple, Atlas y Leones Negros estrenarían el inmueble en 2030, aunque la presencia de los universitarios en Liga MX seguirá sujeta a que el ascenso vuelva a estar disponible en el futbol mexicano o compren una franquicia como Atlante lo hizo con Mazatlán.

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