Cae “El Chivo”, jefe de sicarios de La Línea, pero siete de los más buscados de Chihuahua y Texas siguen prófugos

Tras la captura de “El Chivo”, tres de los 10 objetivos originales de la campaña “Se Busca Información” han sido detenidos y siete continúan pendientes. (Crédito: FGR, Registro Nacional de Detenciones)

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La captura de Armando Maldonado Lozoya, alias “El Chivo” o “El Señor de los Cuernos”, redujo a siete el número de objetivos que permanecen pendientes en la campaña “Se Busca Información”, una relación de personas buscadas por autoridades de ambos lados de la frontera de Chihuahua y Texas.

Maldonado Lozoya fue detenido el 25 de septiembre de 2026 en Ciudad Juárez por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en cumplimiento de una orden de aprehensión federal. En la lista binacional aparecía por el delito de homicidio y era identificado como “Chivo, El Señor de los Cuernos”.

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En México, la investigación contra “El Chivo” tomó otra ruta. Un juez federal lo vinculó a proceso por su probable responsabilidad en delincuencia organizada relacionada con tráfico de personas y delitos contra la salud, además de imponerle prisión preventiva y fijar tres meses para la investigación complementaria.

El detenido era señalado por autoridades locales como presunto jefe de sicarios de La Línea en Ciudad Juárez. La ficha de “Se Busca Información” para El Paso y Chihuahua contempla 10 objetivos. Con Maldonado Lozoya, son tres los que han sido capturados: Leonel Salas Favela, alias “El Sobrino”; Manuel Galindo Moncayo, “Chivis” o “El Profe”; y “El Chivo”. Los otros siete continúan pendientes.

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El 2 de octubre, el secretario de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, César Omar Muñoz Morales, informó que se trabajaba en la renovación de la estrategia y que se esperaba contar con una lista actualizada hacia mediados de octubre.

Armando Maldonado Lozoya, alias “El Chivo”, fue detenido el 25 de septiembre de 2026 en Ciudad Juárez y era identificado como presunto jefe de sicarios de La Línea. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

Los siete perfiles que permanecen en la lista

Entre los objetivos que continúan pendientes se encuentra Emeterio Sifuentes Ortega, alias “Oso”, buscado por posesión ilegal de un arma de fuego y secuestro.

También aparece Jorge Rodríguez Luján, “El Kory”, por posesión o distribución de narcóticos y tentativa de homicidio agravado; así como Daniel Herrera Rodríguez, “El Palito” o “Dany”, por tortura y posesión o distribución de narcóticos.

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La relación incluye además a Ángel Daniel Perales Herrera, “El Perales”, buscado por homicidio agravado; Michel Eduardo Gómez Lazarín, “Cirujano”, por homicidio y secuestro agravados; y Miguel Ángel Lares Mendoza, “El Lares”, por posesión o distribución de narcóticos y homicidio.

El séptimo perfil corresponde a Alberto Mariscal, quien aparece en la campaña por una acusación de agresión sexual contra un menor.

Las fichas establecen los delitos por los que cada persona es buscada, pero no significan por sí mismas una condena. Tampoco la inclusión en la campaña permite establecer que los siete objetivos restantes pertenezcan a una misma organización criminal.

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La Línea surgió como brazo armado del Cártel de Juárez y mantiene su principal base de operaciones en Ciudad Juárez, desde donde disputa rutas criminales en Chihuahua, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de EEUU. (Infobae México / Jesús Aviles)

La Línea, vinculada históricamente al Cártel de Juárez

La Línea es una organización criminal vinculada históricamente al llamado Cártel de Juárez o Cártel de Vicente Carrillo Fuentes. Su principal zona de operación se encuentra en Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez y la región fronteriza con El Paso, Texas.

La relevancia de Ciudad Juárez para estas estructuras está relacionada con su ubicación frente a El Paso y con las rutas utilizadas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El Departamento de Justicia estadounidense ha descrito a La Línea como parte del Cártel de Juárez y ha documentado su alianza histórica con Barrio Azteca para disputar rutas de tráfico en Ciudad Juárez y Chihuahua.

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Esa posición fronteriza también explica la dimensión binacional de las investigaciones. La zona de Juárez y El Paso concentra operaciones de corporaciones de seguridad de ambos países y es escenario de investigaciones relacionadas no sólo con narcotráfico, sino también con homicidios, secuestros, tráfico de personas y otras actividades criminales.

En el caso de “El Chivo”, las investigaciones federales revelaron además una conexión con estructuras dedicadas al tráfico de personas mediante túneles clandestinos en la zona limítrofe entre Ciudad Juárez y El Paso. La FGR mantiene abiertas indagatorias sobre esas redes.

La Línea, sin embargo, no debe confundirse con la totalidad de los perfiles incluidos en “Se Busca Información”. La campaña reúne objetivos diferentes y las fichas individuales atribuyen a cada uno delitos específicos.

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La campaña "Se Busca Información" comenzó con una selección de 10 objetivos prioritarios y contempla la difusión de sus fotografías en Ciudad Juárez y El Paso para facilitar su identificación. (Crédito: CBP)

La lista será renovada a mediados de octubre

La campaña binacional fue establecida con una relación inicial de 10 objetivos y, dos años después, solamente tres han sido capturados. El 30 de agosto de 2024 fue definida la lista que se ha utilizado como referencia en la frontera.

Con la detención de “El Chivo”, la relación vigente quedó reducida a siete personas pendientes de captura. La renovación anunciada para octubre permitirá determinar qué perfiles permanecerán y cuáles serán incorporados a la siguiente etapa de la estrategia.

La campaña contempla la colaboración de agencias estadounidenses como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Departamento de Justicia, mientras que por México participan corporaciones de Ciudad Juárez y la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

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