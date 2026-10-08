Clara Brugada reprocha agresión contra policías durante desalojo de motocicletas en Centro Histórico, los reporta estables

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada presentó el nuevo esquema de verificación que busca proteger la actividad económica y garantizar la seguridad de la ciudadanía. (X/ @CDMXConsejeria)

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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, condenó las agresiones contra dos policías el pasado 7 de octubre, durante un desalojo de motociclistas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, lo cual concluyó en la detención de 7 hombres.

En un mensaje difundido en redes sociales, Brugada reportó que ambos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina evolucionan de forma positiva; asimismo, tras los hechos registrados, sostuvo que la violencia no será una respuesta aceptada ante el cumplimiento de la ley. Los policías participaban en el operativo permanente para liberar las calles peatonales de motocicleta

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“Condeno enérgicamente cualquier agresión contra nuestras y nuestros policías, quienes todos los días trabajan para garantizar la seguridad y el orden en nuestra ciudad”, señaló la mandataria capitalina.

Agresores golpean a policías durante el retiro de motocicletas

La confrontación inició cuando los uniformados retiraron motocicletas mal estacionadas en las calles Madero y Motolinía. Un grupo de personas reaccionó con violencia contra dos agentes de Tránsito y un guardia de seguridad privada que acude en su auxilio.

Monitoristas del C2 Centro Histórico detectaron la agresión y solicitaron el apoyo de más elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana. Los policías llegaron al sitio, controlaron la confrontación y realizaron las detenciones.

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Imágenes grabadas desde un inmueble cercano mostraron que los agresores siguieron a los oficiales por la calle Madero. Frente a una óptica, uno de los sujetos pateó a un policía, quien cayó al pavimento.

Después, otros integrantes del grupo golpearon a los elementos de seguridad. Los dos policías quedaron lesionados tras la agresión.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas atendieron a los lesionados en el lugar. Uno de los oficiales de Tránsito y el guardia de seguridad privada fueron trasladados a un hospital para su valoración y atención médica.

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