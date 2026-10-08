EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy jueves 8 de octubre

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Agenda de movilizaciones hoy 8 de octubre

(Ovial)

Uno de los actos con mayor aforo estimado será el de trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes se reunirán desde las 08:30 horas en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la colonia Doctores. Los manifestantes exigen la renuncia del dirigente nacional de su sindicato, mejoras laborales, abasto de insumos médicos, aumentos salariales y el fin de presuntos actos de intimidación sindical. Está previsto que a las 10:00 horas realicen un mitin en la Secretaría de Gobernación y, posteriormente, sostengan una reunión con autoridades. No se descarta una marcha hacia Bucareli.

Desde las 07:00 horas, autoridades comunitarias y agrarias del ejido de Buenavista, de San Luis Acatlán, Guerrero, se concentrarán frente a Palacio Nacional, en el Zócalo capitalino. Solicitan la liberación de un promotor y defensor comunitario indígena y afroamericano de Guerrero, recluido desde julio pasado en el penal federal del Altiplano. La movilización podría contar con el respaldo de organizaciones sociales y comunidades indígenas.

También en el Centro Histórico, ex trabajadores de la extinta Ruta 100 acudirán a las 10:00 horas a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México para exigir el pago de recursos relacionados con el fideicomiso F/100. A las 11:00 horas, el Partido de los Comerciantes Populares y Trabajadores No Asalariados tiene una cita programada en el mismo inmueble para solicitar espacios de venta en la vía pública.

Por la tarde, la Asamblea General de Trabajadores de la Ciudad de México se concentrará a las 16:00 horas en el Zócalo, con demandas relacionadas con reinstalación de personas despedidas, estabilidad laboral, nivelación salarial, pago de laudos y libertad sindical.

En Iztapalapa se contemplan dos protestas a las 09:00 horas. La colectiva Minerva se reunirá afuera de los juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente para exigir justicia para una víctima de violencia doméstica y sexual. De manera paralela, vecinos de la colonia Mexicaltzingo y organizaciones defensoras de animales protestarán en la calle Sur 103, por denuncias de hacinamiento y presunto maltrato de más de 30 perros.

En Coyoacán, integrantes de colectivos estudiantiles realizarán una concentración a las 13:00 horas en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, para denunciar presuntos casos de acoso sexual por parte de profesores, así como omisiones y revictimización de alumnas. Asimismo, trabajadores del Hospital General de Zona No. 32 del IMSS, en Santa Úrsula Coapa, prevén actividades durante el día para demandar aumento salarial y la destitución de su líder sindical.

Entre otras actividades programadas, el colectivo El Capitán Ahuizote-Plataforma 4:20 instalará, desde las 12:00 horas, jornadas informativas y de recolección de firmas sobre derechos cannábicos en el Monumento a la Madre, Narvarte Poniente y la zona de Gran Canal con Circuito Interior. En tanto, el colectivo Solidaridad Militante Va por Cuba realizará una colecta de medicamentos y alimentos en el Monumento a la Revolución, y el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba efectuará a las 18:00 horas un homenaje a Ernesto “Che” Guevara en Plaza San Carlos, colonia Tabacalera.

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