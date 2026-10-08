México

Gobierno comienza investigación de mexicanos ligados a cárteles en Ucrania: Sheinbaum afirma que “son reclutados”

El Gobierno revisa si son reales los videos de presuntos miembros de cárteles mexicanos en la guerra y cómo llegaron ahí, según la presidenta

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las grabaciones aún requieren validación y que las autoridades buscan establecer cómo connacionales habrían llegado al conflicto armado europeo y quién pudo captarlos para participar en él
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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gabinete de Seguridad investiga videos que muestran a presuntos integrantes de cárteles mexicanos en la guerra de Ucrania. El objetivo es determinar si las grabaciones son auténticas y cómo llegaron connacionales a un conflicto bélico en Europa. Aseguró que “son reclutados”, aunque reconoció que todavía no hay certeza sobre los videos.

Lo que dijo Sheinbaum en la mañanera

La mandataria mexicana confirmó indicios de captación de ciudadanos por empresas privadas o ejércitos extranjeros y dejó abierta la posibilidad de comunicación con Kiev si las circunstancias lo exigen
La mandataria mexicana confirmó indicios de captación de ciudadanos por empresas privadas o ejércitos extranjeros y dejó abierta la posibilidad de comunicación con Kiev si las circunstancias lo exigen

El caso fue presentado en el Gabinete de Seguridad, donde se revisan dos aspectos:

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  • Autenticidad: si los videos son reales o no.
  • Vías de ingreso: cómo llegan mexicanos, posiblemente pertenecientes a un grupo delictivo, a un conflicto armado en otro continente.

Ante la pregunta de si existe algún indicio sobre el objetivo de su presencia en Ucrania, la mandataria respondió que, más bien, se trata de personas reclutadas. Explicó que podrían ser captadas por una empresa privada que participa en este tipo de conflictos o por el ejército de alguna entidad o gobierno. También señaló que “se hacen” reclutamientos de este tipo.

Sobre una posible comunicación con Ucrania, fue directa: “por el momento no” pero agregó que, si se requiere, se hará.

¿Qué muestra el video que circula en redes?

Un grupo de personas con uniformes militares de camuflaje y equipamiento táctico camina entre la vegetación de una zona boscosa. Los individuos llevan brazaletes azules y elementos de color verde en los cascos. Durante el trayecto, uno de los soldados hace gestos hacia la cámara mientras se observa equipo sobre el suelo del bosque.

Las revisiones se dan tras la difusión de un video en redes sociales. En el material exhibe a un grupo de al menos nueve hombres con indumentaria táctica en una zona boscosa mientras uno de los combatientes dice “Puro Chapiza y puro Cartel Jalisco” y cierra con un “¡Viva Ucrania!”.

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Sin embargo, el propio contenido tiene límites. Aún no está claro cuándo se grabaron los videos y las identidades de los hombres no han sido reveladas. La grabación no aporta por sí sola pruebas concluyentes sobre el lugar de grabación o la participación de integrantes de cárteles en el conflicto.

*Información en desarrollo

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Claudia heinbaumLa Mañanera

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