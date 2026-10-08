Chef Betty Vázquez usa el Nobel de Literatura de Anne Carson para hablar de los viajes que la han cambiado

(IG/Reuters)

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Betty Vázquez, chef y jueza de MasterChef México, compartió una reflexión en Instagram tras el anuncio del Premio Nobel de Literatura 2026. Desde Bogotá, la cocinera publicó un texto sobre los viajes, los cambios personales y la forma en que las experiencias fuera de casa pueden modificar la mirada.

La publicación apareció este jueves, luego de que la Academia Sueca entregara el Nobel de Literatura a la escritora canadiense Anne Carson. La chef, conocida como Chef Betty, acompañó sus palabras con una imagen tomada durante un trayecto en coche por la capital colombiana.

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Vázquez no profundizó en aspectos culinarios ni televisivos. Su mensaje se concentró en una idea: viajar no debería limitarse a recorrer una distancia, sino que tendría que dejar una huella en quien emprende el camino.

La Chef Betty publicó una reflexión desde Bogotá después del Nobel de Literatura

“Hoy tenemos una mujer que gana el Nobel de Literatura 2026, hago la siguiente reflexión después de haberla leído. Gracias Anne Carson”, escribió Betty Vázquez al inicio de su publicación en Instagram.

La chef señaló que la fotografía fue tomada durante un traslado por Bogotá, ciudad a la que definió como una de sus favoritas. A partir de esa imagen, planteó una reflexión sobre el valor de atravesar fronteras y volver con una percepción distinta.

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(Instagram)

“Cruzar una frontera y regresar idéntico es haber caminado en vano”, expresó Vázquez. Para la cocinera, los viajes no se miden por los kilómetros recorridos, sino por las experiencias que obligan a revisar certezas y ampliar la visión sobre otras realidades.

En otra parte del texto, la jueza de MasterChef México sostuvo que cada trayecto puede cambiar a quien lo realiza. “El verdadero viaje no se mide en kilómetros, sino en la metamorfosis del alma”, escribió.

La publicación vinculó el desplazamiento con el aprendizaje ante el dolor y la belleza que existen en distintos lugares. Vázquez también describió el viaje como una oportunidad para desarrollar empatía y asumir cambios personales.

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“Andar caminos para volver con los mismos ojos es un sacrilegio contra el tiempo”, afirmó la chef. La frase formó parte de un texto más extenso en el que comparó los viajes con un río capaz de transformar a las personas.

Betty Vázquez agregó que las distancias pueden instalarse en quienes las recorren. “No somos nosotros quienes recorremos las distancias, sino las distancias las que nos habitan y nos obligan a florecer en cada paso”, publicó.

Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura 2026

La reflexión de la Chef Betty surgió después del anuncio del Nobel para Anne Carson, autora canadiense de poesía, ensayo, traducción y estudios clásicos. La Academia Sueca la distinguió por una “obra audaz e inventiva” que dialoga con la tradición clásica y propone nuevas formas para la literatura contemporánea.

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En la librería Waterstones de Londres, Reino Unido, se exponen ejemplares de los libros de Anne Carson, ganadora del Premio Nobel de Literatura de 2026. 8 de octubre de 2026. REUTERS/Hannah McKay

Carson nació en Toronto en 1950 y construyó una trayectoria que cruza géneros y disciplinas. Entre sus trabajos aparecen traducciones de Safo, Sófocles y Eurípides, además de libros como Eros, el agridulce, Autobiografía de rojo: una novela en verso, La belleza del marido y Nox.

El presidente del Comité Nobel, Anders Olsson, señaló que la autora trabaja desde el encuentro entre la precisión filológica y la búsqueda poética de nuevos sentidos.

La escritora recibió un premio dotado con 12 millones de coronas suecas, una cifra equivalente a cerca de USD 1,2 millones. Su reconocimiento llegó durante la semana de anuncios de los galardones Nobel en las distintas disciplinas.

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Cristina Rivera Garza volvió a quedar entre las favoritas sin obtener el Nobel

El resultado también dejó fuera a la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, quien figuró por segundo año consecutivo entre los nombres mencionados por casas de apuestas y medios especializados.

La autora de El invencible verano de Liliana aparecía en pronósticos junto con Can Xue, Haruki Murakami, Enrique Vila-Matas, Gerald Murnane y Samanta Schweblin.

El premio Nobel de Literatura 2026 fue otorgado a la autora canadiense Anne Carson. (Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach)

Rivera Garza, de 62 años, cuenta con más de tres décadas de trabajo entre novelas, ensayos y poesía. En 2024 obtuvo el Premio Pulitzer de No Ficción por El invencible verano de Liliana, una obra en la que reconstruyó el feminicidio de su hermana a partir de documentos personales y testimonios.

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La Academia Sueca mantiene bajo reserva durante 50 años las candidaturas y deliberaciones del jurado. Por esa razón, las listas de favoritos previas al anuncio no tienen carácter oficial y se basan en especulaciones de medios y casas de apuestas.