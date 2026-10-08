Ladrón abre camioneta en Iztacalco, intenta robar varilla y se va con las manos vacías

Un hombre forzó la puerta de una camioneta en la colonia Agrícola Pantitlán, Iztacalco, pero no logró cargar la mercancía y huyó del lugar. Crédito: Especial

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Un ladrón intentó robar varilla y otra mercancía de una camioneta en la colonia Agrícola Pantitlán, en la alcaldía Iztacalco. El sujeto forzó la puerta del vehículo, pero no logró cargar los objetos por su peso y huyó sin nada, según el programa C4 en Alerta.

Los hechos quedaron registrados en video y fueron difundidos en redes sociales. La zona se ubica cerca del mercado de San Juan, un punto de constante tránsito comercial en la alcaldía.

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De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto se acercó a la unidad mientras transportaba mercancía por las calles de la colonia. Manipuló los seguros de una de las puertas hasta conseguir abrirla sin que el conductor lo advirtiera de inmediato.

Una vez dentro, comenzó a sacar los objetos que encontró en el compartimento de carga. Entre la mercancía había varilla, un material que por su densidad resultó imposible de trasladar a pie.

Un hombre forzó la puerta de una camioneta en la colonia Agrícola Pantitlán, Iztacalco, pero no logró cargar la mercancía y huyó del lugar. Crédito: Especial

El trabajador de la camioneta recuperó la mercancía en Agrícola Pantitlán

El hombre intentó cargar las piezas en varias ocasiones, pero no consiguió moverlas del lugar. Tras los intentos fallidos, decidió abandonar la operación y huyó de la zona sin llevarse ningún objeto.

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El trabajador que resguardaba la unidad se percató de la maniobra y se acercó al vehículo. Cuando el sujeto se retiró, el trabajador verificó que la mercancía permaneciera completa dentro de la camioneta.

Después de la revisión, el trabajador cerró la puerta y colocó nuevamente el seguro. La cámara que captó la secuencia permitió reconstruir el intento de robo desde el acercamiento hasta la huida final del sujeto.

Usuarios difundieron el material y detalló que la información se transmitió a través del periodista Carlos Jiménez en el espacio de monitoreo urbano. El episodio no generó violencia ni confrontación directa entre el presunto ladrón y el trabajador.

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La SSC detuvo a 54 presuntos integrantes de La Unión Tepito y Anti-Unión Tepito durante julio y los primeros días de agosto, en operativos ejecutados en la Zona Centro de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El robo a transeúntes bajó en la Ciudad de México durante 2025

Este tipo de intentos de robo ocurre en un contexto de cifras oficiales que muestran una tendencia a la baja en varios delitos patrimoniales de la capital. El robo a transeúnte en vía pública en la Ciudad de México registró 6,263 carpetas de investigación durante 2025, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La cifra representa el nivel más bajo de la serie que el organismo documenta desde 2015, cuando se contabilizaron 7,258 casos. El descenso se sostuvo de forma progresiva en los años intermedios, con 13,068 carpetas en el punto más alto de la serie y una reducción constante hasta el cierre de 2025.

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El SESNSP documentó 6,263 carpetas de investigación por este delito durante 2025, la cifra más baja desde 2015. El dato forma parte de una tendencia de reducción sostenida que el propio organismo atribuye a estrategias de vigilancia aplicadas en distintas alcaldías de la capital.

A nivel nacional, el SESNSP registró 221 delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes durante 2025. La cifra incluye homicidios, robos con violencia y otros delitos patrimoniales que el organismo clasifica dentro de esa categoría.

Una conductora observa su entorno dentro del vehículo tras detectar una moneda colocada en el parabrisas dentro de un estacionamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los robos a transportistas de carga también muestran una reducción en 2026

El intento de robo documentado en Iztacalco se suma a un fenómeno más amplio que afecta al transporte de mercancías en el país. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) reportó que los robos de camiones pasaron de 6,096 a 4,950 incidentes entre enero y agosto, al comparar 2025 con 2026.

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La cifra equivale a una reducción de 20.5% en el periodo. Augusto Ramos Melo, presidente de la Canacar, destacó que el descenso ocurrió en coordinación con el Gabinete de Seguridad de los tres órdenes de gobierno.

“Se ha permitido recuperar más del 70% de las unidades siniestradas”, señaló Alberto Cerón, director en jefe de seguridad e inteligencia de la Canacar, al diario. El funcionario atribuyó la recuperación a los centros de monitoreo y a los reportes realizados mediante llamadas al número de emergencias 911.

Puebla y el Estado de México continúan como las entidades con mayor índice delictivo en esta materia, según el mismo reporte. La Canacar documentó que en 2025 se registraron 6,001 incidentes de este tipo en total, con pérdidas económicas estimadas en 7 mil millones de pesos para la industria.

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La Operación Carder dejó dos aprehendidos por su posible vinculación con delitos financieros y blanqueo de capitales. Cortesía MP

El delito patrimonial conserva un alto porcentaje de violencia pese a la baja en cifras

El descenso en las cifras generales no significa una reducción proporcional en la violencia empleada durante estos delitos. La Canacar documentó que los robos cometidos con violencia bajaron de 41% en 2025 a 24% durante 2026, aunque el porcentaje se mantiene como una parte relevante del total de casos.

Un reporte de la consultora Overhaul, especializada en gestión de riesgo, señaló que siete de cada diez atracos de carga registrados en el primer semestre de 2026 involucraron algún tipo de violencia contra los operadores. El mismo análisis, detalló que los alimentos y las bebidas representaron el 31% de la mercancía robada en ese periodo, el porcentaje más alto entre los productos sustraídos.

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El caso registrado en Agrícola Pantitlán no derivó en agresión física ni en el uso de armas por parte del presunto responsable. El sujeto desistió del robo por la dificultad para trasladar la varilla y abandonó el lugar sin generar un reporte de violencia asociado al hecho.