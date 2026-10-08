Así será la sala de conciertos que tendrá el nuevo estadio del Atlas en Guadalajara

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Club Atlas no solo tendrá una nueva casa para disputar sus partidos. El proyecto que fue presentado el pasado 7 de octubre contempla que el inmueble también funcione como escenario para conciertos y diferentes espectáculos, con una capacidad que lo colocará entre los recintos de mayor tamaño de Guadalajara.

La presentación se realizó en el Conjunto Santander de Artes Escénicas y reveló un proyecto que el conjunto rojinegro compartirá con los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.

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Además, se dio a conocer que el estadio estará acompañado por un recinto techado con capacidad para aproximadamente 5 mil personas, lo que permitirá ampliar la oferta de espacios para eventos de diferentes magnitudes, entre ellos conciertos.

Así será el nuevo estadio del Atlas

(Atlas)

La nueva casa del Atlas estará ubicada en Los Belenes, dentro de Ciudad UdeG, una zona que ya concentra algunos de los principales espacios culturales y de entretenimiento de Guadalajara, como el Auditorio Telmex, el Conjunto Santander y la Biblioteca Juan José Arreola.

El inmueble tendrá capacidad para cerca de 40 mil aficionados y estará equipado con una cubierta sobre las gradas, una pantalla de 360 grados y una fachada metálica que podrá iluminarse mediante tecnología LED.

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El diseño también contempla que el estadio pueda utilizarse para algo más que partidos de futbol. El recinto tendrá condiciones para recibir conciertos, exposiciones, deportes alternativos y otros espectáculos, además de actividades que puedan realizarse alrededor de los encuentros deportivos.

Uno de los objetivos del proyecto es que el inmueble pueda mantener actividad incluso cuando no haya partidos, incluyendo eventos que puedan desarrollarse de manera simultánea.

Una inversión de 5 mil millones de pesos

(Atlas)

El proyecto estará a cargo de Grupo PRODI, que realizará una inversión cercana a los 5 mil millones de pesos para la construcción del inmueble.

El diseño fue desarrollado por Populous, despacho que también ha participado en proyectos como Wembley, el Tottenham Hotspur Stadium y el Estadio BBVA.

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La apertura está prevista para 2030. En cuanto a los servicios para los asistentes, el estadio tendrá 1,400 cajones de estacionamiento dentro del sitio y otros 4,600 espacios ubicados a menos de dos kilómetros.

También se contempla una ruta de autobús universitario que permitirá conectar el complejo con la estación Mercado del Mar de la Línea 3 del Tren Ligero.

Durante la presentación, José Miguel Bejos, presidente de Grupo PRODI, afirmó que el proyecto no utilizará recursos del presupuesto público y señaló que la Universidad de Guadalajara no vendió el terreno.

El gobernador Pablo Lemus, por su parte, señaló que el estado participará con obras relacionadas con la conectividad y la movilidad para facilitar el acceso a la zona.

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Guadalajara tendrá otro escenario para grandes conciertos

(Atlas)

El nuevo estadio se incorporará a una ciudad que ya cuenta con diferentes espacios para recibir espectáculos. El Coliseo GNP Seguros, instalado en el antiguo Estadio 3 de Marzo, es uno de ellos, mientras que el Estadio Akron también forma parte de la oferta para grandes conciertos.

La ubicación del nuevo recinto deportivo será otro de sus elementos destacados, pues estará dentro de una zona donde ya se encuentran el Auditorio Telmex y el Conjunto Santander.

Con su capacidad para aproximadamente 40 mil personas, el inmueble buscará convertirse en una alternativa adicional para los grandes eventos que lleguen a Guadalajara una vez que abra sus puertas en 2030.

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