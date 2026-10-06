México gana siete medallas en el Panamericano Junior de Levantamiento de Pesas Tepic 2026

(Conade)

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México tuvo un destacado comienzo en el Campeonato Panamericano Junior y Segundo Evento Clasificatorio de Levantamiento de Pesas Tepic 2026, donde consiguió siete medallas en las competencias que se realizan en la Unidad Deportiva Nayarit.

Jonathan Muñoz conquista tres oros para México

La actuación mexicana en la división de 65 kilogramos estuvo encabezada por Jonathan Muñoz Martínez, quien se quedó con las tres medallas de oro del Campeonato Panamericano Junior.

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El halterista se impuso en las pruebas de arranque, envión y total. En la primera levantó 131 kilogramos, mientras que en envión registró 163 kilogramos, para alcanzar un total de 294 kilogramos.

Por su parte, Antonio Carrazco consiguió tres preseas de bronce en la misma división. El mexicano levantó 124 kilogramos en arranque, 154 en envión y terminó con 278 kilogramos en total.

Jesús Xool Pech suma otro bronce para México

La séptima medalla para la delegación mexicana llegó en el Campeonato Panamericano Juvenil, donde Jesús Xool Pech obtuvo el bronce en la prueba de arranque al levantar 110 kilogramos.

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El halterista terminó en la cuarta posición tanto en envión como en la clasificación de total.

El Campeonato Panamericano representa además una plataforma para los jóvenes atletas que buscan sumar resultados dentro del proceso clasificatorio rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Con las siete preseas obtenidas en esta jornada, México mantiene su presencia competitiva en el levantamiento de pesas continental y continúa su preparación para las próximas citas internacionales.