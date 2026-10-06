México Deportes

México gana siete medallas en el Panamericano Junior de Levantamiento de Pesas Tepic 2026

Los representantes mexicanos subieron al podio en distintas pruebas durante la jornada celebrada en la Unidad Deportiva Nayarit

(Conade)
(Conade)
Guardar

México tuvo un destacado comienzo en el Campeonato Panamericano Junior y Segundo Evento Clasificatorio de Levantamiento de Pesas Tepic 2026, donde consiguió siete medallas en las competencias que se realizan en la Unidad Deportiva Nayarit.

Jonathan Muñoz conquista tres oros para México

La actuación mexicana en la división de 65 kilogramos estuvo encabezada por Jonathan Muñoz Martínez, quien se quedó con las tres medallas de oro del Campeonato Panamericano Junior.

PUBLICIDAD

El halterista se impuso en las pruebas de arranque, envión y total. En la primera levantó 131 kilogramos, mientras que en envión registró 163 kilogramos, para alcanzar un total de 294 kilogramos.

Por su parte, Antonio Carrazco consiguió tres preseas de bronce en la misma división. El mexicano levantó 124 kilogramos en arranque, 154 en envión y terminó con 278 kilogramos en total.

Jesús Xool Pech suma otro bronce para México

La séptima medalla para la delegación mexicana llegó en el Campeonato Panamericano Juvenil, donde Jesús Xool Pech obtuvo el bronce en la prueba de arranque al levantar 110 kilogramos.

PUBLICIDAD

El halterista terminó en la cuarta posición tanto en envión como en la clasificación de total.

El Campeonato Panamericano representa además una plataforma para los jóvenes atletas que buscan sumar resultados dentro del proceso clasificatorio rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Con las siete preseas obtenidas en esta jornada, México mantiene su presencia competitiva en el levantamiento de pesas continental y continúa su preparación para las próximas citas internacionales.

Temas Relacionados

PanamericanoLevantamiento de PesasTepic2026Atletas Mexicanosmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy martes 6 de octubre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy martes 6 de octubre

Registro de celulares con CURP: ¿Si suspenden mi línea puedo seguir usando WhatsApp y redes sociales?

La línea será suspendida y perderás acceso a llamadas, mensajes y datos móviles desde el primer día de julio; el trámite puede hacerse gratis en línea o presencial en centros de atención de cada operadora

Registro de celulares con CURP: ¿Si suspenden mi línea puedo seguir usando WhatsApp y redes sociales?

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 6 de septiembre

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 6 de septiembre

Rafa Márquez revela qué pasó con Raúl “Tala” Rangel después de sus errores ante Estados Unidos: ¿aún lo respalda?

El estratega mexicano también habló sobre las dificultades que enfrenta para conformar su alineación debido a las bajas y las cargas musculares

Rafa Márquez revela qué pasó con Raúl “Tala” Rangel después de sus errores ante Estados Unidos: ¿aún lo respalda?

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de octubre? Se implementa marcha lenta por lluvia

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de octubre? Se implementa marcha lenta por lluvia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Tanque”, cofundador del CJNG y jefe de plaza en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla: es vinculado a los hijos de AMLO

Cae “El Tanque”, cofundador del CJNG y jefe de plaza en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla: es vinculado a los hijos de AMLO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de octubre: Cae “El Tanque”, cofundador del CJNG vinculado a los hijos de AMLO

Narcomantas, “El Jardinero” del CJNG y atentados frustrados: la cronología de amenazas contra el gobernador de Nayarit

Libro ‘Pueblo’ de AMLO: expresidente acusa a EEUU de pactar con “Los Chapitos” la captura de “El Mayo” Zambada

En el ojo de la DEA y ligados al CJNG: quiénes son los hermanos Talibán, vinculados al posible atentado contra el gobernador de Nayarit

ENTRETENIMIENTO

La causa de muerte de Teresita Miranda, esposa de Chabelo, que su familia mantuvo en privado y ahora salió a la luz

La causa de muerte de Teresita Miranda, esposa de Chabelo, que su familia mantuvo en privado y ahora salió a la luz

Florinda Meza revela por qué no busca pareja y seguirá fiel a Roberto Gómez Bolaños: “Soy mujer de un solo amor”

Así reaccionó Wendy Guevara al tercer lugar de Karina Torres en La casa de los famosos México 2026

Ley Cazzu: la cantante rompe el silencio sobre la propuesta legislativa y denuncia las dificultades de las madres solteras

Quién es el primer nominado de la quinta semana en La Granja VIP 2026

DEPORTES

México ya conoce a su rival para los cuartos de final de la CONCACAF Nations League

México ya conoce a su rival para los cuartos de final de la CONCACAF Nations League

Rafa Márquez revela qué pasó con Raúl “Tala” Rangel después de sus errores ante Estados Unidos: ¿aún lo respalda?

Gilberto Mora a nada de ser vendido a un club grande del futbol europeo

Qué pasará con Raúl ‘Tala’ Rangel para el México vs Chile tras errores en la portería ante Estados Unidos

Al estilo del Piojo Herrera, Rafa Márquez evade señalamientos por sus resultados con Selección Mexicana