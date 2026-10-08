Liga Mx: así regresan los equipos a la jornada número 11 tras la pausa por la Fecha FIFA

La jornada 11 del Apertura 2026 se disputará del viernes 9 al domingo 11 de octubre, con horarios y transmisiones ya definidos para cada encuentro (X@LigaBBVAMX)

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La Liga MX retomará la actividad este fin de semana, luego de la Fecha FIFA de septiembre y octubre, con el inicio de la jornada 11 del Apertura 2026. A continuación, repasamos el estado en el que vuelven los 18 equipos.

Durante el receso, América, Cruz Azul y Chivas jugaron amistosos para sostener el ritmo competitivo, mientras el resto de los clubes siguió con sus entrenamientos.

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Así regresan los equipos de la Liga Mx tras la pausa de la Fecha FIFA

Los equipos de la Liga BBVA MX llegan a la Jornada 11 del Apertura 2026 tras una Fecha FIFA y una décima fecha que dejó 32 goles en nueve partidos. Atlante y América firmaron las victorias más amplias al imponerse 4-2 a Monterrey y Necaxa, respectivamente.

La jornada también dejó un empate de seis goles entre Cruz Azul y Toluca, que igualaron 3-3. Atlas venció 3-2 a Tijuana como visitante, mientras Atlético de San Luis superó 3-2 a Pumas en Ciudad Universitaria.

Querétaro derrotó 2-0 a Chivas, Santos Laguna se impuso 1-0 a Pachuca y Tigres venció por el mismo marcador a Puebla. León completó los resultados locales al derrotar 2-1 a FC Juárez.

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Los equipos de la Liga BBVA MX llegan a la Jornada 11 del Apertura 2026 tras una Fecha FIFA y una décima fecha que dejó 32 goles en nueve partidos (X@LigaBBVAMX)

Los marcadores dejaron contrastes para la reanudación del torneo. América, Atlante, Atlas, Querétaro, Santos, Tigres, León y Atlético de San Luis volvieron con triunfos, mientras Monterrey, Necaxa, Chivas, Pachuca, Puebla, Juárez, Tijuana y Pumas buscaron corregir tras sus derrotas. Cruz Azul y Toluca retomaron la actividad luego de dividir puntos en uno de los encuentros con más anotaciones de la fecha.

¿Cómo se jugará la jornada 11 del Apertura 2026?

El viernes 9 de octubre, Puebla recibirá a León a las 19:00, con transmisión de TV Azteca, ESPN y Disney+. Más tarde, a las 21:00, Tigres enfrentará a Toluca por Fox, Fox One y TV Azteca.

El sábado 10 de octubre comenzará con el duelo entre FC Juárez y Tijuana, a las 17:00 por Fox One. A la misma hora, Querétaro jugará ante Atlante, también con señal de Fox One. A las 19:00, Atlas se medirá con Chivas por TUDN y ViX Premium, mientras que América y Monterrey cerrarán la jornada sabatina a las 21:00, con transmisión de TUDN y ViX Premium.

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El domingo 11 de octubre, Atlético de San Luis se enfrentará a Santos a las 17:00 por ESPN y Disney+. Quince minutos después, a las 17:15, Pachuca jugará contra Necaxa por Fox One. A las 19:00, Pumas recibirá a Cruz Azul con transmisión de TUDN y ViX Premium.

Aquino advirtió que el regreso del ascenso por sí solo no resolverá los problemas estructurales si no existen cambios en la FMF. (X/ @fcjuarezoficial)

Tabla de posiciones

En la parte alta, Toluca y América comparten el liderato con 20 unidades. Los Diablos Rojos superan a las Águilas por diferencia de goles, aunque el equipo azulcrema aún tiene un encuentro pendiente.

La clasificación mantiene una disputa ajustada en la franja intermedia: Cruz Azul marcha séptimo con 16 unidades, mientras Querétaro, León y Atlas comparten 17. Los Gallos Blancos escalaron al cuarto puesto tras vencer 2-0 a Chivas, que continúa tercero con 18 puntos.

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Querétaro marcha cuarto con 17 puntos, tras cosechar cinco triunfos, dos empates y dos derrotas (captura de pantalla)

Juárez llegó al parón por la Fecha FIFA como último de la tabla del Apertura 2026, con tres puntos. Necaxa, con ocho, y Santos Laguna, con 10, lo anteceden en la zona baja; Pachuca, Pumas y Atlético de San Luis suman 12, Monterrey tiene 13 y Xolos junto con Puebla acumulan 14.