El hombre fue capturado horas después de cometer el crimen contra su madre de 80 años en Acapulco Foto: Fiscalía estatal

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La FGE de Guerrero detuvo a Albertano “N”, acusado del probable feminicidio de su madre, ocurrido el 21 de noviembre de 2026 al interior de una vivienda de la colonia CNC, en la zona suburbana de Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero. El hombre quedó a disposición de una autoridad judicial, que determinará su situación jurídica.

Las investigaciones señalaron que la agresión ocurrió durante la madrugada dentro de un inmueble ubicado sobre la calle 22 de Octubre, cerca de la primaria Lázaro Cárdenas, en la parte alta de la colonia Emiliano Zapata.

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La víctima, cuya identidad fue reservada, murió a causa de las lesiones que presuntamente le provocó el imputado con un objeto cortocontundente. La carpeta de investigación clasificó el caso como feminicidio.

Agentes ministeriales localizaron a Albertano “N” en la colonia Progreso de Acapulco, donde cumplieron una orden de aprehensión en su contra tras los trabajos de investigación para ubicarlo.

Una cinta amarilla de "Policía - No Pase" bloquea una calle oscura en México, donde agentes resguardan la escena de un asesinato de policía durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La captura reunió a fuerzas federales, estatales y ministeriales

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero. Las corporaciones coordinaron acciones de inteligencia para localizar al señalado.

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La detención se realizó en el municipio de Acapulco, luego de que las autoridades reunieron datos sobre el homicidio cometido dentro de la vivienda de la colonia CNC.

Albertano “N” fue presentado ante la autoridad competente para el inicio del procedimiento penal. El juez revisará los elementos presentados por la fiscalía y resolverá su situación legal por el delito de feminicidio.

Penas por parricidio y feminicidio en el estado de Guerrero

Policías de la Secretaría de Seguridad Pública y Guardia Nacional inspeccionan una vivienda acordonada con cinta amarilla en una calle urbana del sur de México durante un operativo nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el estado de Guerrero, matar a la propia madre se investiga y sanciona bajo figuras penales de alta gravedad como el homicidio en razón de parentesco (parricidio) o, en su caso, bajo los protocolos de feminicidio cuando la víctima es una mujer y se acreditan razones de género.

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Las penas y aspectos clave en la legislación de Guerrero y federal son:

• Pena por homicidio general: En Guerrero, la condena por el delito de homicidio puede alcanzar hasta los 50 años de prisión.

• Parricidio / Homicidio en razón de parentesco: Cuando la víctima es un familiar directo (como la madre), las penas se agravan considerablemente, oscilando en rangos que van de los 30 hasta los 60 años de prisión, dependiendo de si concurren agravantes como premeditación, alevosía o ventaja.

• Investigación por feminicidio: De acuerdo con los criterios recientes de procuración de justicia (como los aplicados por la Fiscalía General del Estado de Guerrero), la privación de la vida de una mujer —incluyendo casos de madres víctimas de sus hijos— se indaga con perspectiva de género y protocolos de feminicidio, cuyas sanciones en México suelen elevarse hasta los 60 años o más de cárcel, además de multas y la reparación del daño.

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