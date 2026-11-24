María Vargas: la jalisciense que busca heredar hoy la corona de Fátima Bosch en Miss Universo 2026 (RS)

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María Vargas representa a México este martes 24 de noviembre en la final de Miss Universo 2026, que se realiza en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico. La jalisciense de 28 años busca suceder a Fátima Bosch y conseguir dos coronas consecutivas para el país, una marca que solo Venezuela ha alcanzado en la historia del certamen.

La edición número 75 reúne a 116 representantes de países y territorios. La gala define primero a las semifinalistas y avanza con las rondas de traje de baño, vestido de noche y preguntas antes de que Bosch entregue la corona que obtuvo en noviembre de 2025.

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La competencia principal inicia a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, tras una cobertura previa programada desde las 18:00 horas. Infobae reporta que la transmisión está disponible por Telemundo Internacional y Universal+ para el público mexicano.

María Guadalupe Vargas Naranjo llega desde Copalita, Zapopan

María Guadalupe Vargas Naranjo nació en Copalita, una localidad de Zapopan, Jalisco. Su participación en Puerto Rico cierra un recorrido de ocho años en los concursos de belleza, iniciado en 2018 con su ingreso al Top 5 de Miss Jalisco.

En 2021 obtuvo la corona de Mexicana Universal Jalisco. Un año después representó a la entidad en la competencia nacional, donde llegó al grupo de 16 semifinalistas.

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María Guadalupe Vargas Naranjo llega desde Copalita, Zapopan (RS)

El 29 de agosto de 2026 ganó Miss Universe México en Los Cabos, Baja California Sur, luego de competir con otras 31 aspirantes. Esa noche recibió la corona de Fátima Bosch, quien entonces concluyó su periodo como representante nacional para concentrarse en la defensa del título internacional.

La coronación convirtió a Vargas en la candidata mexicana para la edición 75 de Miss Universo. El certamen se desarrolla en Puerto Rico desde el 11 de noviembre, con actividades públicas, presentaciones y pruebas de evaluación previas a la final.

CUCEA y Universidad de Guadalajara forman parte de su preparación

Vargas estudió la licenciatura en Negocios Internacionales en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Su formación académica forma parte de un perfil que combina el modelaje con emprendimientos y actividades artísticas.

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En 2020 fundó María Vargas Company, una marca enfocada en productos de belleza y cuidado de la piel elaborados en Jalisco. Entre los proyectos vinculados a esa actividad se encuentra Sense, una línea de productos para el cuidado facial.

También ha participado en proyectos de alimentos y construcción. Su actividad fuera de las pasarelas incluye la enseñanza de educación artística y la dirección de una academia de danza, trabajo que mantiene desde hace siete años.

El interés de Vargas por los certámenes comenzó desde niña. El triunfo de Ximena Navarrete en Miss Universo 2010 influyó en su decisión de buscar una carrera dentro de las competencias de belleza.

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Miss Trouble aborda críticas, prejuicios y un accidente personal

La representante mexicana también es autora de Miss Trouble: La reina de los problemas, publicado en 2024. El libro reúne experiencias personales relacionadas con los prejuicios, las críticas y las etiquetas que enfrentó durante su trayectoria.

La obra también aborda un accidente que marcó su vida. La publicación forma parte de una faceta que Vargas ha presentado como complemento de su carrera empresarial y de su preparación para los certámenes.

CUCEA y Universidad de Guadalajara forman parte de su preparación (Instagram: Miss Universo México)

En los días previos a la final, la jalisciense ha defendido la autenticidad y ha llamado a frenar los ataques contra las participantes. Su mensaje se dirige a las comparaciones que suelen surgir entre las delegadas, en especial cuando la representante de un país llega al concurso como sucesora de una ganadora.

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La presión para México está ligada al reinado de Fátima Bosch, cuarta mexicana en obtener el título de Miss Universo. Antes de ella, el país ganó con Lupita Jones en 1991, Ximena Navarrete en 2010 y Andrea Meza en 2020.

Cosmos Wixárika representa a México en la competencia preliminar

Vargas presentó el traje típico Cosmos Wixárika, una creación del diseñador jalisciense Joel García que retoma elementos de la cosmovisión wixárika. Una propuesta con tonalidades rosas, tocado y una estructura de plumas.

La mexicana también participó en las pruebas preliminares con un vestido rojo diseñado por Fernando Santos y un traje de baño azul. Estas etapas forman parte de la evaluación que utiliza la organización para determinar qué concursantes avanzan durante la ceremonia.

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La final contempla una primera selección de 30 semifinalistas. Las delegadas que superen ese corte enfrentan nuevas eliminatorias hasta llegar a las rondas decisivas, donde la presencia escénica y las respuestas ante el jurado definen a la ganadora.

México busca su quinta corona y el primer bicampeonato consecutivo de su historia en Miss Universo. Venezuela es el único país que ha conseguido esa secuencia, con los triunfos de Dayana Mendoza en 2008 y Stefanía Fernández en 2009.

Fátima Bosch entrega esta noche la corona en San Juan. María Vargas busca que la banda de México permanezca en manos de una representante nacional por segundo año consecutivo.

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