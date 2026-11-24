Una mujer ilumina con una linterna un despacho en desorden con carpetas selladas mientras un hombre examina una puerta dañada en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Diversas organizaciones de la sociedad civil denunciaron el allanamiento del domicilio de Areli Nava, defensora de derechos humanos e integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), ocurrido en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. De acuerdo con un pronunciamiento emitido este martes 24 de noviembre de 2026 por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), este incidente representa el tercer ingreso no autorizado contra miembros de dicha organización en los últimos dos años.

Los hechos se registraron durante la madrugada del pasado 21 de noviembre de 2026. Según el reporte difundido por la red de organizaciones, las personas responsables ingresaron sin autorización a la vivienda de Nava. Para los organismos firmantes, estas acciones vulneran directamente la seguridad, integridad, privacidad y tranquilidad de la activista, además de constituir un mecanismo de intimidación contra la labor de acompañamiento a víctimas en la entidad.

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Un patrón de agresiones contra el Frayba en Chiapas

La Red TDT subrayó que el allanamiento contra Areli Nava no puede analizarse ni minimizarse como un hecho aislado. La organización advirtió que el incidente se enmarca en un contexto de hostigamientos, amenazas y riesgos permanentes que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Chiapas, particularmente aquellas dedicadas a documentar violaciones a las garantías individuales y a denunciar las dinámicas de violencia que persisten en la región.

Con este suceso, el equipo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas acumula tres allanamientos a domicilios de sus integrantes en un lapso de veinticuatro meses. Los colectivos señalaron que la reiteración de estas irrupciones representa una señal de alarma institucional, ya que el impacto de las agresiones trasciende la esfera individual de la defensora y afecta de manera directa a las comunidades, víctimas y colectivos que acuden al Frayba en busca de asesoría y exigencia de justicia.

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Señalamientos por omisión institucional y falta de diligencias

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento radica en la respuesta de las autoridades encargadas de la procuración de justicia. La Red TDT denunció la ausencia de diligencias ministeriales, la falta de peritajes especializados y la carencia de avances sustantivos en la investigación tras el reporte de los hechos ocurridos el 21 de noviembre.

Asimismo, las organizaciones destacaron la falta de medidas de protección efectivas para salvaguardar la integridad de Areli Nava. Según el análisis expuesto en el documento, la inacción ministerial profundiza la situación de vulnerabilidad de la defensora y proyecta un escenario de permisividad frente a los grupos o actores que buscan obstaculizar la defensa de los derechos humanos en el sureste mexicano.

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En su posicionamiento, la red recordó que la labor de defensa de derechos humanos es una actividad legítima y necesaria, por lo que corresponde al Estado mexicano cumplir con su obligación constitucional e internacional de prevenir agresiones, investigar de forma diligente y sancionar tanto a los autores materiales como intelectuales de estos actos.

Las cinco exigencias clave al Estado mexicano

Ante la gravedad de los hechos y la acumulación de incidentes contra el Frayba, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos dirigió un pliego de cinco demandas urgentes a las autoridades federales y estatales:

Investigación inmediata y con enfoque de derechos humanos: Realizar una indagatoria exhaustiva, imparcial y diligente sobre el allanamiento al domicilio de Areli Nava, estableciendo como línea principal de investigación su labor como defensora.

Identificación y sanción de responsables: Esclarecer los motivos y circunstancias en que ocurrió la irrupción del 21 de noviembre, logrando la identificación plena de los responsables materiales e intelectuales.

Medidas de protección colectivas: Implementar de manera inmediata esquemas de seguridad efectivos, adecuados y con un enfoque colectivo tanto para Areli Nava como para el resto de las personas integrantes del Frayba .

Cumplimiento de medidas internacionales: Acatar a cabalidad las medidas cautelares MC-5210 , otorgadas previamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , con el objetivo de garantizar la vida, integridad y seguridad de todo el personal del centro.

Protección diferenciada para mujeres defensoras: Garantizar el reconocimiento y respeto a la labor de quienes defienden derechos humanos, poniendo especial énfasis en las mujeres defensoras, quienes enfrentan riesgos diferenciados y múltiples formas de violencia e intimidación en el ejercicio de su trabajo.

El impacto de la impunidad en la labor de defensa

Finalmente, las organizaciones reiteraron su solidaridad con Areli Nava y con el equipo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, enfatizando que el ejercicio de defender garantías fundamentales no debe implicar vivir bajo amenaza ni perder la seguridad dentro del propio hogar.

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La Red TDT concluyó su llamado demandando una actuación urgente por parte de las instancias gubernamentales para frenar la escalada de incidentes en San Cristóbal de Las Casas, advirtiendo que la impunidad y la falta de respuesta institucional operan como factores que facilitan la repetición de este tipo de agresiones contra la sociedad civil organizada en Chiapas.