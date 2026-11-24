El Cascanueces en Ecatepec Crédito: Cuartoscuro

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Ecatepec le da la bienvenida a la magia y la fantasía con la presentación de El Cascanueces, uno de los ballets más emblemáticos de las fiestas decembrinas. Esta puesta en escena, compuesta por Piotr Ilich Tchaikovsky, recorrerá diferentes colonias del municipio mexiquense con funciones gratuitas para que niñas, niños y adultos disfruten de este clásico sin tener que gastar.

Como parte de una gira especial, la obra ofrecerá 10 funciones entre noviembre y diciembre, para que los habitantes de diferentes colonias tengan la oportunidad de disfrutar de esta producción que combina danza clásica y música en vivo, sin necesidad de trasladarse a grandes recintos culturales.

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La propuesta contempla la participación de más de 80 bailarinas y bailarines, acompañados por una orquesta integrada por 30 músicos. Para todas las personas interesadas estas son las fechas, sedes y algunos detalles que debes conocer antes de asistir.

¿Cuándo y dónde se presentará El Cascanueces?

Las actividades comenzarán el jueves 26 de noviembre y concluirán el viernes 18 de diciembre de 2026 con un horario general de 19:30 horas.

Este es el calendario con las fechas y sedes de cada presentación:

Jueves 26 de noviembre: Parroquia de la Santa Cruz, Jardines de Morelos.

Viernes 27 de noviembre: Centro Cultural y Deportivo Las Américas.

Sábado 28 de noviembre: Centro Cívico Nueva Aragón.

Jueves 3 de diciembre: Centro Cívico El Chamizal.

Viernes 4 de diciembre: Deportivo La Presa.

Sábado 5 de diciembre: La Pirámide, Ciudad Azteca.

Jueves 10 de diciembre: Deportivo La Cañada.

Miércoles 16 de diciembre: Deportivo Cuitláhuac, Ciudad Cuauhtémoc.

Jueves 17 de diciembre: Explanada Municipal, San Cristóbal.

Viernes 18 de diciembre: Deportivo Prizo 1.

Una infografía detalla las fechas, sedes y condiciones de acceso para las diez funciones gratuitas del ballet El Cascanueces programadas en el municipio de Ecatepec. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para llegar a los diferentes recintos, los asistentes podrán utilizar distintas alternativas de transporte público, entre ellas:

Mexibús Línea 1: cuenta con estaciones como Jardines de Morelos, Ciudad Azteca y Ojo de Agua.

Mexibús Línea 2: permite trasladarse hacia zonas como Las Américas y San Cristóbal.

Metro Línea B: tiene estaciones como Río de los Remedios, Impulsora y Ciudad Azteca, desde donde se puede continuar el recorrido en transporte local.

Se recomienda consultar previamente la ruta más conveniente según la sede elegida y llegar con anticipación para encontrar lugar, ya que el acceso será gratuito, pero el cupo estará sujeto a la capacidad de cada espacio.

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El ballet protagoniza la cartelera navideña de Ecatepec

Las presentaciones forman parte de una iniciativa cultural organizada por el Sistema Municipal DIF y el Instituto de Cultura de Ecatepec, encabezados por la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss. El propósito es llevar espectáculos artísticos a diferentes comunidades y facilitar el acceso de la población a este tipo de propuestas.

El repertorio incluirá 12 piezas de la partitura original de Tchaikovsky, además de obras sinfónicas mexicanas que complementarán la presentación.

Para asistir, los interesados deberán considerar las siguientes indicaciones:

Todas las funciones serán gratuitas.

No se necesitarán boletos ni registro previo.

Las presentaciones comenzarán a las 19:30 horas.

El acceso estará sujeto a la capacidad de cada recinto.

Se recomienda llegar con anticipación para conseguir un lugar.

El Cascanueces narra una aventura fantástica que comienza durante la celebración de Nochebuena en la casa de la familia Stahlbaum. En medio de los festejos, Clara recibe de su padrino Drosselmeyer un muñeco con apariencia de soldado: un cascanueces.

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Después de que termina la reunión, la joven regresa a la sala para observar su obsequio, pero descubre que los juguetes cobran vida y que su muñeco se enfrenta al Rey Ratón y su ejército. Con la ayuda de Clara, el personaje consigue derrotar a su adversario y se transforma en un príncipe.

Como agradecimiento, el protagonista lleva a la joven al Reino de los Dulces, donde ambos son recibidos por el Hada de Azúcar. Para celebrar la victoria, se organiza un festival de danzas que da paso a diferentes números musicales y coreográficos.