Un video viral muestra cómo una mujer graba a su pareja mientras compra joyas, cambia el cabello y elige ropa para el personaje de GTA 6; su reclamo desató risas en redes

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Un video compartido en TikTok desató risas y comentarios entre internautas luego de exhibir la reacción de una mujer que aparentemente se molestó al observar cómo su pareja dedicaba tiempo y atenciones a Lucía, uno de los personajes principales de Grand Theft Auto VI (GTA 6). La escena se volvió viral por el reclamo que lanzó mientras grababa al hombre jugando desde la sala de su casa.

El clip, publicado por la cuenta aztecalaguna, muestra a la mujer enfocando inicialmente su rostro y posteriormente dirigiendo la cámara hacia su novio, quien permanece sentado en un sillón con el control de videojuegos en las manos. Finalmente, la grabación apunta hacia el televisor, donde se observa al personaje femenino dentro del videojuego.

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Lo que llamó la atención fue la manera en que la mujer comenzó a reclamarle por las atenciones que aparentemente le brindaba a la protagonista virtual, pues, según lo que se escucha, el jugador había dedicado tiempo a comprarle accesorios, cambiarle el aspecto y seleccionar prendas para vestirla.

(Captura de pantalla)

Entre las acciones que menciona se encuentran la adquisición de joyería, una visita para modificar el color de su cabello y la elección de ropa ajustada, además de unos tenis para complementar su apariencia.

Ante la situación, la mujer lanzó una frase que rápidamente se convirtió en el elemento más comentado de la grabación: “si así me trataras a mí”, reprochándole a su pareja que tuviera ese nivel de atención con un personaje del videojuego, mientras aparentemente no recibía el mismo trato.

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El video superó las 360 mil reproducciones y provocó que numerosos usuarios se identificaran con la escena, mientras otros bromearon sobre los celos que puede despertar un personaje ficticio.

Lucía desata celos entre jugadores y sus parejas

GTA VI (Captura de video)

La situación no tardó en convertirse en un fenómeno de redes sociales, especialmente porque otros jugadores también han compartido publicaciones en las que muestran las actividades que realizan con Lucía dentro de GTA 6. Desde acompañarla en distintas situaciones hasta comprarle objetos, modificar su apariencia y elegir su vestuario, las posibilidades de personalización han dado pie a bromas sobre el nivel de atención que algunos usuarios le dedican.

El tema comenzó a llamar la atención cuando jugadores compartieron sus experiencias en X, TikTok e Instagram, donde las interacciones con el personaje se convirtieron en motivo de comentarios entre parejas. En algunos casos, las publicaciones giran alrededor de la dedicación que los usuarios muestran hacia Lucía, algo que terminó siendo comparado con la atención que reciben sus parejas en la vida real.

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(Captura de pantalla)

La broma tomó fuerza por el contraste entre las actividades dentro del videojuego y las relaciones cotidianas, pues algunos comentarios ironizan sobre la disposición de los jugadores para invertir tiempo en hacer compras virtuales, buscar atuendos o procurar que el personaje luzca de determinada manera.

Aunque se trata de una dinámica propia de un videojuego de mundo abierto, las reacciones evidenciaron cómo las acciones dentro de una pantalla pueden convertirse en contenido que conecta con experiencias personales y situaciones reconocibles para el público.

¿Por qué Lucía provoca tanta conversación en GTA 6?

(Captura de pantalla)

Uno de los elementos que distingue a la nueva entrega de Rockstar Games es su historia protagonizada por dos personajes, quienes tienen sus propias circunstancias, motivaciones y una relación que forma parte del desarrollo de la narrativa.

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Lucía es una de las figuras centrales de Grand Theft Auto VI y su presencia ha despertado interés entre los jugadores, no solamente por las misiones, sino también por las posibilidades de interactuar con ella y modificar algunos aspectos de su apariencia.

(Captura de pantalla)

El nivel de involucramiento de los usuarios con los protagonistas también forma parte de la experiencia que propone el título, pues permite que cada jugador explore diferentes actividades y construya su propia manera de recorrer el mundo virtual.

En este caso, las acciones de un jugador que decidió comprar accesorios, cambiar el cabello y elegir ropa para Lucía terminaron convirtiéndose en una escena que miles de personas encontraron divertida, particularmente por el reclamo de su pareja.

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Un video viral que mezcla humor y relaciones de pareja

(Captura de pantalla)

La grabación difundida por aztecalaguna fue catalogada como humor, por lo que no existe certeza de que el reclamo haya ocurrido en un contexto completamente serio. Tampoco se conocen las identidades de la pareja ni el lugar donde fue filmado el momento.

Sin embargo, la frase de la mujer fue suficiente para que el clip comenzara a circular entre usuarios que encontraron en la escena una oportunidad para bromear sobre los celos, los videojuegos y las atenciones que pueden recibir los personajes virtuales.

Así, Lucía no solamente se convirtió en una de las protagonistas de GTA 6, sino también en el centro de una conversación inesperada en redes sociales, donde algunos jugadores terminaron exhibidos por dedicarle a un personaje ficticio cuidados que, según el humor de sus parejas, también podrían ofrecer fuera de la pantalla.

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