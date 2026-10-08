Clausuran el Deportivo 11 de Julio, escenario donde murió el réferi El Búho Pineda (X/ @puntoporpuntomx)

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La lucha libre mexicana está de luto luego de que se confirmó el fallecimiento del réferi Gerardo Germán Pineda, mejor conocido como El Búho. La muerte del Búho Pineda ocurrió mientras participaba en una función en el “Deportivo 11 de Julio” en Mineral de la Reforma, Hidalgo. Fue la tarde del 7 de octubre que se dio a conocer la noticia que conmocionó a los aficionados locales.

Más tarde, la Dirección de Protección Civil de Mineral de la Reforma clausuró parcialmente el “Deportivo 11 de Julio” tras la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda. La autoridad determinó que los organizadores no presentaron la solicitud formal requerida ni notificaron el evento con la anticipación establecida, por lo que suspendieron las actividades en el centro deportivo.

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De acuerdo con los primeros reportes del incidente, Germán Pineda se desplomó sobre la lona durante la función estelar, en la que participaban El Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG. Al notar que no reaccionaba, los participantes detuvieron la lucha y solicitaron asistencia médica a través del 911; los paramédicos que ingresaron al cuadrilátero confirmaron que el réferi ya no presentaba signos vitales.

Falta de permisos motivó la clausura parcial del escenario donde murió “El Búho” Pineda

El Búho deja una trayectoria de casi tres décadas como juez, después de luchar 15 años bajo otro personaje y compartir carteleras con figuras nacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el inmueble cuenta con una licencia de funcionamiento vigente, personal de Protección Civil aclaró que el motivo de la clausura del recinto se debe a que no notificaron en tiempo y forma la realización del evento donde murió El Búho Pineda.

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La licencia no autoriza por sí solo la celebración de eventos masivos ni actividades deportivas de contacto. Para ese tipo de funciones, los organizadores debían tramitar un permiso especial y avisar a Protección Civil con al menos 15 días de anticipación, a fin de permitir inspecciones y definir las medidas de seguridad correspondientes.

La omisión de ese trámite impidió que la Dirección de Reglamentos estableciera un protocolo de seguridad para el evento. La autoridad municipal añadió que en julio acudió en dos ocasiones al recinto para realizar verificaciones preventivas, pero no encontró personal responsable en ninguna de las visitas.

La causa de muerte del “Búho” Pineda sigue bajo investigación

La necropsia oficial determinará si existe una relación directa entre las maniobras del Hijo de Fishman sobre la lona y el fallecimiento del réferi. (RS)

Personal del Servicio Médico Forense llegó al recinto cerca de las 06:00 horas del miércoles para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las diligencias correspondientes. Los estudios deberán determinar qué provocó la muerte de Pineda y si existe alguna relación con las maniobras registradas durante el combate, entre ellas la versión de un posible martinete.

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Por su parte, los organizadores del evento compartieron un comunicado oficial en el que lamentaron la muerte del réferi y aseguraron que colaborarán con las autoridades para esclarecer las causas de muerte, además, el equipo legal ya se puso en contacto con la familia.

“El abogado y representante legal de la empresa mantiene contacto con la familia del señor Gerardo Germán Pineda, El Búho, y con sus representantes legales, para llevar el caso de la mejor manera y garantizar el respeto a todas las partes involucradas”, precisaron las autoridades.

La empresa informó que el proceso legal relacionado con la muerte del réferi El Búho Pineda continúa en curso. Por respeto a las autoridades y al debido proceso, señaló que se abstendrá de emitir información adicional que pudiera interferir en las investigaciones o generar un prejuzgamiento sobre los hechos.

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Asimismo, solicitó a la afición, a los medios de comunicación y a los integrantes del gremio actuar con prudencia, discreción y respeto. También pidió evitar la difusión de rumores o información no confirmada, con el objetivo de no entorpecer las investigaciones y preservar el respeto hacia todas las partes involucradas y sus familias.